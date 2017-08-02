إلغاء مادة تتيح افلات المغتصب من العقوبة في الأردن

عمان‭- ‬الزمان‮ ‬

الغى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الأردني‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المادة‭ ‬308‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬موضع‭ ‬جدل‭ ‬اذ‭ ‬تتيح‭ ‬للمغتصب‭ ‬الافلات‭ ‬من‭ ‬العقوبة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تزوج‭ ‬الضحية‭. ‬وبحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الرسمية‭ (‬بترا‭) ‬‮«‬وافق‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬الغاء‭ ‬المادة‭ ‬308‭ ‬المثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬والتي‭ ‬توقف‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة‭ ‬بحق‭ ‬الجاني‭ ‬في‭ ‬الجرائم‭ ‬الجنسية‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬تزوج‭ ‬من‭ ‬ضحيته‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬هاني‭ ‬الملقي‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬ملتزمة‭ ‬بموقفها‭ ‬الغاء‭ ‬المادة‭ ‬308‭ ‬لتعزيز‭ ‬حماية‭ ‬الأسرة‭ ‬الاردنية‮»‬‭. ‬وتابعت‭ ‬الوكالة‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬بشطب‭ ‬المادة‭ ‬308‭ ‬ينضم‭ ‬الاردن‭ ‬الى‭ ‬قائمة‭ ‬دول‭ ‬أجنبية‭ ‬وعدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬ألغت‭ ‬من‭ ‬تشريعاتها‭ ‬نصوصا‭ ‬تعفي‭ ‬الجاني‭ ‬من‭ ‬العقاب‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تزوج‭ ‬من‭ ‬المجني‭ ‬عليها‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬المحامية‭ ‬إيفا‭ ‬ابو‭ ‬حلاوة‭ ‬مديرة‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬ميزان‮»‬‭ ‬للقانون‭ ‬،‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الغاء‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬هو‭ ‬انتصار‭ ‬لكل‭ ‬ضحايا‭ ‬الاغتصاب‭ ‬‮«‬‭.‬

وسجلت‭ ‬في‭ ‬الاردن‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬160‭ ‬قضية‭ ‬اغتصاب‭.‬