إلغاء مادة تتيح افلات المغتصب من العقوبة في الأردن

عمان- الزمان
الغى مجلس النواب الأردني الثلاثاء المادة 308 من قانون العقوبات التي كانت موضع جدل اذ تتيح للمغتصب الافلات من العقوبة في حال تزوج الضحية. وبحسب وكالة الانباء الرسمية (بترا) «وافق مجلس النواب على الغاء المادة 308 المثيرة للجدل والتي توقف تنفيذ العقوبة بحق الجاني في الجرائم الجنسية إذا ما تزوج من ضحيته».
وقال رئيس الوزراء هاني الملقي خلال الجلسة ان «الحكومة ملتزمة بموقفها الغاء المادة 308 لتعزيز حماية الأسرة الاردنية». وتابعت الوكالة أنه «بشطب المادة 308 ينضم الاردن الى قائمة دول أجنبية وعدد قليل من الدول العربية ألغت من تشريعاتها نصوصا تعفي الجاني من العقاب في حال تزوج من المجني عليها».
وقالت المحامية إيفا ابو حلاوة مديرة مركز «ميزان» للقانون ، لوكالة الصحافة الفرنسية ان «الغاء هذه المادة هو انتصار لكل ضحايا الاغتصاب «.
وسجلت في الاردن عام 2016 أكثر من 160 قضية اغتصاب.