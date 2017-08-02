بنك انكلترا يشهد أول إضراب منذ نصف قرن

لندن‭- ‬الزمان‮ ‬

‮ ‬بدأ‭ ‬موظفون‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬انكلترا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إضرابا‭ ‬لثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬البريطاني‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسين‭ ‬سنة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬خلاف‭ ‬حول‭ ‬الأجور‭. ‬وقالت‭ ‬نقابة‭ ‬عمال‭ ‬المصرف‭ ‬‮«‬يونايت‮»‬‭ ‬إن‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬أقسام‭ ‬الصيانة‭ ‬والأمن‭ ‬والاستقبال‭ ‬أضربوا‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬منحهم‭ ‬زيادة‭ ‬‮«‬واهية‮»‬‭ ‬في‭ ‬الأجر‭ ‬هي‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬التضخم‭ ‬للسنة‭ ‬الثانية‭. ‬ودعا‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬النقابة‭ ‬بيتر‭ ‬كافانا‭ ‬حاكم‭ ‬المصرف‭ ‬إلى‭ ‬التدخل‭ ‬شخصيا‭ ‬في‭ ‬الخلاف‭ ‬مهددا‭ ‬بالتصعيد‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭. ‬بدأ‭ ‬الإضراب‭ ‬بتظاهرة‭ ‬صغيرة‭ ‬أمام‭ ‬مقر‭ ‬المصرف‭ ‬بحضور‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬الظل‭ ‬العمالية‭ ‬جون‭ ‬ماكدونل‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬لتأييد‭ ‬التحرك،‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬نقابة‭ ‬‮«‬يونايت‮»‬‭.‬

ووضع‭ ‬المتظاهرون‭ ‬قناعا‭ ‬يمثل‭ ‬حاكم‭ ‬المصرف‭ ‬مارك‭ ‬كارني‭ ‬ورفعوا‭ ‬لافتات‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬العاملون‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬انكلترا‭ ‬يطالبون‭ ‬بأجر‭ ‬عادل‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬البنك‭ ‬ان‭ ‬نسبة‭ ‬المضربين‭ ‬بنحو‭ ‬2‭ ‬بالمئة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬مجمل‭ ‬العاملين‭.‬