بنك انكلترا يشهد أول إضراب منذ نصف قرن

لندن- الزمان
بدأ موظفون في بنك انكلترا الثلاثاء إضرابا لثلاثة أيام هو الأول في البنك المركزي البريطاني منذ أكثر من خمسين سنة في إطار خلاف حول الأجور. وقالت نقابة عمال المصرف «يونايت» إن العاملين في أقسام الصيانة والأمن والاستقبال أضربوا احتجاجا على منحهم زيادة «واهية» في الأجر هي أقل من مستوى التضخم للسنة الثانية. ودعا المسؤول عن النقابة بيتر كافانا حاكم المصرف إلى التدخل شخصيا في الخلاف مهددا بالتصعيد في حال عدم التوصل إلى تسوية. بدأ الإضراب بتظاهرة صغيرة أمام مقر المصرف بحضور وزير المالية في حكومة الظل العمالية جون ماكدونل الذي جاء لتأييد التحرك، وفق بيان نقابة «يونايت».
ووضع المتظاهرون قناعا يمثل حاكم المصرف مارك كارني ورفعوا لافتات كتب عليها «العاملون في بنك انكلترا يطالبون بأجر عادل».
وقال متحدث باسم البنك ان نسبة المضربين بنحو 2 بالمئة فقط من مجمل العاملين.