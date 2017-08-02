انطلاق أكبر محاكمة مرتبطة بالمحاولة الانقلابية في تركيا

أنقرة تندد بتصريحات الموفد الأميركي لدى التحالف
انقرة- توركان اسماعيل
تبدأ تركيا الثلاثاء محاكمة حوالي 500 شخص اعتقلوا خلال عمليات الدهم التي تلت محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو 2016، بتهمة التآمر للاطاحة بالحكومة.
وتجري محاكمة 486 مشتبها بهم في قاعة أعدت خصيصا لهذا الغرض داخل سجن خارج أنقرة، وتتراوح التهم الموجهة إليهم بين ارتكاب الجرائم وانتهاك الدستور الى محاولة قتل الرئيس رجب طيب اردوغان، بحسب ما افادت وكالة الأناضول الرسمية.
فيما نددت تركيا الثلاثاء بتصريحات الموفد الأميركي لدى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي لمّح إلى احتمال أن تكون أنقرة أفسحت مجالا لتشكل معقلا لتنظيم القاعدة بالقرب من الحدود مع سوريا. وكان الموفد الأميركي بريت ماكغورك قد لمّح في خطاب ألقاه الخميس في معهد الشرق الأوسط في واشنطن إلى أن أنشطة تركيا سمحت بطريقة غير مباشرة لفصائل مرتبطة بالقاعدة، مثل «جبهة فتح الشام» (النصرة سابقا) بالسيطرة على محافظة إدلب في شمال سوريا. وقال ماكغورك «تشكل إدلب مشكلة كبيرة اليوم. فهي معقل للقاعدة قريب جدا من الحدود مع سوريا. وهي مسألة سنناقشها حتما مع الأتراك».
واستنكر ابراهيم كالن الناطق باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشدة هذه التصريحات الثلاثاء، واصفا إياها بغير المقبولة. وأكد في مقابلة تلفزيونية أن «تلميحا من هذ القبيل يربط بين تركيا وهذه المنظمة الإرهابية في إدلب غير مقبول». وأضاف أن تصريحات المسؤول الأميركي لم تأت «بنية حسنة». والمشتبه بهم متهمون بادارة الانقلاب من قاعدة اكينجي الجوية شمال غرب العاصمة، والتي تعتبرها السلطات المقر الذي اصدر منه المخططون الأوامر للطيارين بقصف البرلمان. ومن بين المتهمين هناك 461 قيد الاعتقال وسبعة ما زالوا فارين، فيما يحاكم البقية وهم طلقاء. والمشتبه به الرئيسي الذي يحاكم غيابيا هو الداعية الاسلامي فتح الله غولن المتهم بأنه العقل المدبر للانقلاب، وهو ما ينفيه بشدة من الولايات المتحدة حيث يقيم في المنفى. وبين الموقوفين قائد القوات الجوية السابق أكين اوزتورك الذي يحاكم مثل عدد من المشتبه بهم في قضية أخرى تتعلق بمحاولة الانقلاب. وتضم لائحة المتهمين الرئيسيين كذلك الاستاذ المحاضر في علم الأديان عادل أوكسوز، الذي تتهمه السلطات بأنه «إمام» التخطيط حيث قام بتنسيق التحرك على الأرض في تركيا مع غولن. وأما رجل الأعمال كمال باتماز فهو متهم بمعاونة أوكسوز.
وكان أوكسوز اعتقل عقب فشل الانقلاب قبل أن يفرج عنه ويفر، فيما يقبع باتماز في سجن سنجان.
وليلة المحاولة الانقلابية، احتجز رئيس الاركان التركي الجنرال خلوصي أكار مع غيره من كبار قادة الجيش رهائن في القاعدة الجوية قبل أن يخلى سبيلهم صباح 16 تموز/يوليو.
وينظر إلى القاعدة على أنها كانت مقر المحاولة الانقلابية حيث صدرت منها الأوامر للطائرات من طراز «اف-16» التي قصفت البرلمان ثلاث مرات وحلقت فوق العاصمة. وكانت الحكومة اقترحت بعد بضعة أسابيع من المحاولة تحويل القاعدة إلى حديقة أو نصب تذكاري. ويمثل المشتبه بهم في أكبر قاعة محكمة تركية أقيمت خصيصا داخل مجمع للسجون في سنجان وتتسع لـ1558 شخصا.
وسبق ان جرت في القاعة محاكمات جماعية متعلقة بمحاولة الانقلاب، إحداها افتتحت في شباط/فبراير لـ330 مشتبها بهم اتهموا بالقتل ومحاولة القتل. وفي ايار/مايو جرت محاكمة 221 مشتبها بهم متهمين بقيادة عصابات مشاركة في الانقلاب الفاشل.
وأدت محاولة الانقلاب الى مقتل 249 شخصا بحسب الرئاسة التركية، ولا يشمل ذلك 24 مشاركا فيها قتلوا في ذات الليلة.
وأفادت وكالة الأناضول ان الاجراءات الأمنية ستكون مشددة خلال المحاكمة، حيث يتولى 1130 عنصر أمن تأمين المحكمة ومحيطها، اضافة الى انتشار قناصة وعربات مدرعة واستخدام طائرة مسيرة.
وتندرج المحاكمة ضمن سلسلة من المحاكمات التي عقدت في انحاء تركيا لمحاسبة المتهمين بالمشاركة في الانقلاب الفاشل، وهي أكبر عملية قانونية في تاريخ تركيا الحديث.
وتم اعتقال أكثر من 50 ألف شخص متهمين بالارتباط بغولن في حملة تطهير شنتها السلطات في أنحاء البلاد في ظل حالة الطوارئ التي فرضت بعد المحاولة الانقلابية.