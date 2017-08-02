انطلاق أكبر محاكمة مرتبطة بالمحاولة الانقلابية في تركيا

أنقرة‭ ‬تندد‭ ‬بتصريحات‭ ‬الموفد‭ ‬الأميركي‭ ‬لدى‭ ‬التحالف

انقرة‭- ‬توركان‭ ‬اسماعيل‮ ‬

‮ ‬تبدأ‭ ‬تركيا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬محاكمة‭ ‬حوالي‭ ‬500‭ ‬شخص‭ ‬اعتقلوا‭ ‬خلال‭ ‬عمليات‭ ‬الدهم‭ ‬التي‭ ‬تلت‭ ‬محاولة‭ ‬الانقلاب‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2016،‭ ‬بتهمة‭ ‬التآمر‭ ‬للاطاحة‭ ‬بالحكومة‭.‬

وتجري‭ ‬محاكمة‭ ‬486‭ ‬مشتبها‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬أعدت‭ ‬خصيصا‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض‭ ‬داخل‭ ‬سجن‭ ‬خارج‭ ‬أنقرة،‭ ‬وتتراوح‭ ‬التهم‭ ‬الموجهة‭ ‬إليهم‭ ‬بين‭ ‬ارتكاب‭ ‬الجرائم‭ ‬وانتهاك‭ ‬الدستور‭ ‬الى‭ ‬محاولة‭ ‬قتل‭ ‬الرئيس‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬افادت‭ ‬وكالة‭ ‬الأناضول‭ ‬الرسمية‭.‬

فيما‭ ‬نددت‭ ‬تركيا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بتصريحات‭ ‬الموفد‭ ‬الأميركي‭ ‬لدى‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الذي‭ ‬لمّح‭ ‬إلى‭ ‬احتمال‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أنقرة‭ ‬أفسحت‭ ‬مجالا‭ ‬لتشكل‭ ‬معقلا‭ ‬لتنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭. ‬وكان‭ ‬الموفد‭ ‬الأميركي‭ ‬بريت‭ ‬ماكغورك‭ ‬قد‭ ‬لمّح‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬ألقاه‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أنشطة‭ ‬تركيا‭ ‬سمحت‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬مباشرة‭ ‬لفصائل‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالقاعدة،‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬جبهة‭ ‬فتح‭ ‬الشام‮»‬‭ (‬النصرة‭ ‬سابقا‭) ‬بالسيطرة‭ ‬على‭ ‬محافظة‭ ‬إدلب‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭. ‬وقال‭ ‬ماكغورك‭ ‬‮«‬تشكل‭ ‬إدلب‭ ‬مشكلة‭ ‬كبيرة‭ ‬اليوم‭. ‬فهي‭ ‬معقل‭ ‬للقاعدة‭ ‬قريب‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭. ‬وهي‭ ‬مسألة‭ ‬سنناقشها‭ ‬حتما‭ ‬مع‭ ‬الأتراك‮»‬‭.‬

واستنكر‭ ‬ابراهيم‭ ‬كالن‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬بشدة‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬واصفا‭ ‬إياها‭ ‬بغير‭ ‬المقبولة‭. ‬وأكد‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬تلفزيونية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تلميحا‭ ‬من‭ ‬هذ‭ ‬القبيل‭ ‬يربط‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬وهذه‭ ‬المنظمة‭ ‬الإرهابية‭ ‬في‭ ‬إدلب‭ ‬غير‭ ‬مقبول‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬تصريحات‭ ‬المسؤول‭ ‬الأميركي‭ ‬لم‭ ‬تأت‭ ‬‮«‬بنية‭ ‬حسنة‮»‬‭. ‬والمشتبه‭ ‬بهم‭ ‬متهمون‭ ‬بادارة‭ ‬الانقلاب‭ ‬من‭ ‬قاعدة‭ ‬اكينجي‭ ‬الجوية‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬العاصمة،‭ ‬والتي‭ ‬تعتبرها‭ ‬السلطات‭ ‬المقر‭ ‬الذي‭ ‬اصدر‭ ‬منه‭ ‬المخططون‭ ‬الأوامر‭ ‬للطيارين‭ ‬بقصف‭ ‬البرلمان‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬المتهمين‭ ‬هناك‭ ‬461‭ ‬قيد‭ ‬الاعتقال‭ ‬وسبعة‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬فارين،‭ ‬فيما‭ ‬يحاكم‭ ‬البقية‭ ‬وهم‭ ‬طلقاء‭. ‬والمشتبه‭ ‬به‭ ‬الرئيسي‭ ‬الذي‭ ‬يحاكم‭ ‬غيابيا‭ ‬هو‭ ‬الداعية‭ ‬الاسلامي‭ ‬فتح‭ ‬الله‭ ‬غولن‭ ‬المتهم‭ ‬بأنه‭ ‬العقل‭ ‬المدبر‭ ‬للانقلاب،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ينفيه‭ ‬بشدة‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حيث‭ ‬يقيم‭ ‬في‭ ‬المنفى‭. ‬وبين‭ ‬الموقوفين‭ ‬قائد‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬السابق‭ ‬أكين‭ ‬اوزتورك‭ ‬الذي‭ ‬يحاكم‭ ‬مثل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشتبه‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬أخرى‭ ‬تتعلق‭ ‬بمحاولة‭ ‬الانقلاب‭. ‬وتضم‭ ‬لائحة‭ ‬المتهمين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬كذلك‭ ‬الاستاذ‭ ‬المحاضر‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الأديان‭ ‬عادل‭ ‬أوكسوز،‭ ‬الذي‭ ‬تتهمه‭ ‬السلطات‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬إمام‮»‬‭ ‬التخطيط‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬بتنسيق‭ ‬التحرك‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬مع‭ ‬غولن‭. ‬وأما‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬كمال‭ ‬باتماز‭ ‬فهو‭ ‬متهم‭ ‬بمعاونة‭ ‬أوكسوز‭.‬

وكان‭ ‬أوكسوز‭ ‬اعتقل‭ ‬عقب‭ ‬فشل‭ ‬الانقلاب‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يفرج‭ ‬عنه‭ ‬ويفر،‭ ‬فيما‭ ‬يقبع‭ ‬باتماز‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬سنجان‭.‬

وليلة‭ ‬المحاولة‭ ‬الانقلابية،‭ ‬احتجز‭ ‬رئيس‭ ‬الاركان‭ ‬التركي‭ ‬الجنرال‭ ‬خلوصي‭ ‬أكار‭ ‬مع‭ ‬غيره‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬قادة‭ ‬الجيش‭ ‬رهائن‭ ‬في‭ ‬القاعدة‭ ‬الجوية‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخلى‭ ‬سبيلهم‭ ‬صباح‭ ‬16‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭.‬

وينظر‭ ‬إلى‭ ‬القاعدة‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬مقر‭ ‬المحاولة‭ ‬الانقلابية‭ ‬حيث‭ ‬صدرت‭ ‬منها‭ ‬الأوامر‭ ‬للطائرات‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬اف‭-‬16‮»‬‭ ‬التي‭ ‬قصفت‭ ‬البرلمان‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬وحلقت‭ ‬فوق‭ ‬العاصمة‭. ‬وكانت‭ ‬الحكومة‭ ‬اقترحت‭ ‬بعد‭ ‬بضعة‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬المحاولة‭ ‬تحويل‭ ‬القاعدة‭ ‬إلى‭ ‬حديقة‭ ‬أو‭ ‬نصب‭ ‬تذكاري‭. ‬ويمثل‭ ‬المشتبه‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬قاعة‭ ‬محكمة‭ ‬تركية‭ ‬أقيمت‭ ‬خصيصا‭ ‬داخل‭ ‬مجمع‭ ‬للسجون‭ ‬في‭ ‬سنجان‭ ‬وتتسع‭ ‬لـ1558‭ ‬شخصا‭.‬

وسبق‭ ‬ان‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬القاعة‭ ‬محاكمات‭ ‬جماعية‭ ‬متعلقة‭ ‬بمحاولة‭ ‬الانقلاب،‭ ‬إحداها‭ ‬افتتحت‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬لـ330‭ ‬مشتبها‭ ‬بهم‭ ‬اتهموا‭ ‬بالقتل‭ ‬ومحاولة‭ ‬القتل‭. ‬وفي‭ ‬ايار‭/‬مايو‭ ‬جرت‭ ‬محاكمة‭ ‬221‭ ‬مشتبها‭ ‬بهم‭ ‬متهمين‭ ‬بقيادة‭ ‬عصابات‭ ‬مشاركة‭ ‬في‭ ‬الانقلاب‭ ‬الفاشل‭.‬

وأدت‭ ‬محاولة‭ ‬الانقلاب‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬249‭ ‬شخصا‭ ‬بحسب‭ ‬الرئاسة‭ ‬التركية،‭ ‬ولا‭ ‬يشمل‭ ‬ذلك‭ ‬24‭ ‬مشاركا‭ ‬فيها‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الليلة‭.‬

وأفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الأناضول‭ ‬ان‭ ‬الاجراءات‭ ‬الأمنية‭ ‬ستكون‭ ‬مشددة‭ ‬خلال‭ ‬المحاكمة،‭ ‬حيث‭ ‬يتولى‭ ‬1130‭ ‬عنصر‭ ‬أمن‭ ‬تأمين‭ ‬المحكمة‭ ‬ومحيطها،‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬انتشار‭ ‬قناصة‭ ‬وعربات‭ ‬مدرعة‭ ‬واستخدام‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭.‬

وتندرج‭ ‬المحاكمة‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المحاكمات‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬انحاء‭ ‬تركيا‭ ‬لمحاسبة‭ ‬المتهمين‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬الانقلاب‭ ‬الفاشل،‭ ‬وهي‭ ‬أكبر‭ ‬عملية‭ ‬قانونية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬تركيا‭ ‬الحديث‭.‬

وتم‭ ‬اعتقال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬متهمين‭ ‬بالارتباط‭ ‬بغولن‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬تطهير‭ ‬شنتها‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭ ‬التي‭ ‬فرضت‭ ‬بعد‭ ‬المحاولة‭ ‬الانقلابية‭.‬