قوات مدعومة أمريكياً تتقدم في جنوب الرقة 

بيروت‭ – ‬الزمان‮ ‬

سيطرت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬ائتلاف‭ ‬فصائل‭ ‬كردية‭ ‬وعربية،‭ ‬على‭ ‬حي‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬مدينة‭ ‬الرقة‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬اميركية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬افاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬ومتحدث‭ ‬كردي‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‮ ‬‭ ‬‮«‬سيطرت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬ليل‭ ‬الاثنين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬حي‭ ‬نزلة‭ ‬شحادة‭ ‬المتاخم‭ ‬لحي‭ ‬هشام‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الملك‮»‬‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬مدينة‭ ‬الرقة‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬انتهى‭ ‬وجود‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬الاحياء‭ ‬الجنوبية‭ ‬للرقة‭ ‬بعد‭ ‬التقاء‭ ‬القوات‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬الشرق‭ (‬هشام‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الملك‭) ‬مع‭ ‬تلك‭ ‬الاتية‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬الغرب‭ ‬‭(‬نزلة‭ ‬شحادة‭)‬‮»‬‭.‬

واكد‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية،‭ ‬ابرز‭ ‬مكونات‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬نوري‭ ‬محمود‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬تقدم‭ ‬قواتنا‭ ‬جنوباً‮»‬‭ ‬موضحا‭ ‬انه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬اخلاء‮»‬‭ ‬الحيين‭ ‬‮«‬من‭ ‬داعش‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬تقريباً‮»‬‭. ‬وتتركز‭ ‬المعارك‭ ‬حالياً‭ ‬جنوب‭ ‬وسط‭ ‬المدينة‭ ‬على‭ ‬اطراف‭ ‬حي‭ ‬هشام‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الملك،‭ ‬حيث‭ ‬باتت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬وفق‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬‮«‬على‭ ‬بعد‭ ‬مئات‭ ‬الأمتار‭ ‬من‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬الساعة،‭ ‬وهي‭ ‬الساحة‭ ‬التي‭ ‬دأب‭ ‬التنظيم‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬الاعدام‭ ‬فيها‮»‬‭.‬

وباتت‭ ‬هذه‭ ‬القوات‭ ‬ايضا‭ ‬على‭ ‬تخوم‭ ‬حي‭ ‬الثكنة‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬الاحياء‭ ‬المكتظة‭ ‬سكانياً‭ ‬في‭ ‬المدينة،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭.‬

وتزامن‭ ‬التقدم‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭ ‬مع‭ ‬غارات‭ ‬كثيفة‭ ‬نفذتها‭ ‬طائرات‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬تحركات‭ ‬الجهاديين‭ ‬ومواقعهم‭.‬

وفي‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬تويتر‭ ‬قبل‭ ‬ساعات،‭ ‬أشاد‭ ‬المبعوث‭ ‬الأميركي‭ ‬لدى‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بريت‭ ‬ماكغورك‭ ‬‮«‬بالتقدم‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬الرقة‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الاربع‭ ‬والعشرين‭ ‬الاخيرة‭ ‬مع‭ ‬سيطرة‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬رئيسية‮»‬‭.‬

وتخوض‭ ‬هذه‭ ‬القوات‭ ‬منذ‭ ‬شهرين‭ ‬تقريباً‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬معارك‭ ‬عنيفة‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭ ‬داخل‭ ‬الرقة،‭ ‬حيث‭ ‬باتت‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬خمسين‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬المدينة‭.‬

ويتصدى‭ ‬التنظيم‭ ‬بشراسة‭ ‬للهجوم‭ ‬دفاعاً‭ ‬عن‭ ‬الرقة‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬معقله‭ ‬الابرز‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

وبحسب‭ ‬محمود،‭ ‬‮«‬يستغل‭ ‬داعش‭ ‬المدنيين‭ ‬ويستخدم‭ ‬الالغام‭ ‬والسيارات‭ ‬المفخخة‭ ‬وطائرات‭ ‬استطلاع‭ ‬ويعتمد‭ ‬على‭ ‬الانفاق‭ ‬والانتحاريين‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تمديد‭ ‬فترة‭ ‬بقائه‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬داخل‭ ‬الرقة‮»‬‭.‬