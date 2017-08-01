النزاهة تضبط 25 صكاً لمشاريع وهمية بصلاح الدين والمنافذ تصادر 80 ألف دولار

عمليات بغداد تحرر أربعة مختطفين في مناطق مختلفة

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

ضبطت هيئة النزاهة، مجموعة صكوكٍ نظَّمها ديوان محافظة صلاح الدين بعد سيطرة داعش على المحافظة تتعلق بمشاريع غير منفذة في العام2014 ، فيما أعلنت هيئة المنافذ الحدودية التابعة لمجلس الوزراء عن ضبط 80 ألف دولار امريكي بحوزة مسافر صيني في مطار البصرة الدولي. وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) أمس (تم ضبط 25 صكاً أصلياً جديداً في مصرف الرشيد – فرع سامراء بمبلغ 853،39 مليار دينارٍ قام ديوان محافظة صلاح الدين بتنظيمها إلى لجان التنفيذ المباشر بعد تاريخ سيطرة داعش على المحافظة لمشاريع غير منفذة في العام 2014). مبينا ان (مبالغ تلك الصكوك قد تم سحبها بدلاً من صكوكٍ قديمةٍ كانت منظمة سابقاً قبل تاريخ السيطرة على المحافظة).وأضاف ان (عملية الضبط التي نفَّـذها مكتب تحقيق الهيئة بالمحافظة اسفرت عن ضبط 25 صكاً من أصل 31 صكاً تم تنظيمها من قبل ديوان المحافظة، حيث سبق أن تسلَّم مكتب تحقيق الهيئة أربعة صكوكٍ، فيما لايزال البحث والتحري جاريين عن الصكين المتبقيينِ).وقال رئيس الهيئة كاظم العقابي في بيان تلقته (الزمان) أمس (تم ضبط مبلغ قدره 80 الف دولار امريكي فقط بحوزة مسافر صيني الجنسية في صالة المسافرين في مطار البصرة الدولي كان متوجهاً إلى دولة الامارات بعد كشفه بجهاز السونار الرابسكان).وأضاف (تمت إحالته (المسافر الصيني إلى القضاء). الى ذلك قالت قيادة عمليات بغداد في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (يقظة وانتباه منتسبي سيطرة اللواء 23 المرابطة على الخط السريع الدولي المؤدي الى الرمادي غرب بغداد، أدت الى تحرير سائق شاحنة مختطف وإلقاء القبض على خاطفه). وأوضح أن (العجلة تم إيقافها وتدقيق أوراقها الثبوتية مع هوية الشخص الذي يقودها واتضح عدم عائديتها له وبعد تفتيش العجلة عثر على مالكها الحقيقي مقيد الأيدي وألقي في حوض العجلة ومغطى ببعض المواد للتمويه). مبينا أن (القوة الأمنية اعتقلت الخاطف فورا وحولته الى الجهات المختصة). وقال قائد العمليات الفريق الركن جليل الربيعي في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (تم تحرير مختطفين اثنين يحملان الجنسية البنغلاديشية وإلقاء القبض على خاطفيهم الثلاثة ضمن منطقة 52 ببغداد).وأضاف أنه (أشرف مباشرة على تشكيل فريق عمل مشترك من الشرطة الاتحادية وبإشراف استخبارات الفرقة الثانية شرطة اتحادية، تولى تنفيذ المهمة). وقال مصدر امس ان (نزاعا عشائريا اندلع بين عشيرتين في منطقة بوب الشام تطور لاستخدام الأسلحة الخفيفة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة شقيقه).وأضاف أن (القوات الأمنية سارعت الى التدخل وفضت النزاع وألقت القبض على القاتل). وذكر مصدر امس ان (قناصا استهدف إحدى نقاط التفتيش في منطقة ألبو خالد ما أسفر عن مقتل جندي مرابط في النقطة). وأفادت مصادر مطلعة في محافظة الانبار بضبط شاحنة بمواد منتهية الصلاحية في سيطرة الرميلة في قضاء الرطبة تحمل لحوما وبيضا والبانا منتهية الصلاحية. وأكد مجلس القضاء الاعلى أن المحقق القضائي الذي أشيع عن ابتزازه للمواطنين يحمل هوية مزوّرة ولا ينتمي إلى مجلس القضاء الأعلى. وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان إن (الشخص الذي أعلن عن إلقاء القبض عليه وهو يبتز المواطنين كمحقق قضائي كان يحمل هوية مزورة)، مشيرا إلى أن (المتهم انتحل صفة محقق تابع إلى مجلس القضاء الأعلى ابتز من خلالها المواطنين هو وزوجته). وأكد أن (الشخص لا ينتمي الى مجلس القضاء الأعلى وكل ما يملك من هويات كانت مزورة).

واوضح أن (التحقيق جار مع المتهم لمعرفة القضايا المتهم بها وعمليات الاحتيال التي مارسها على المواطنين).