الكويت تعتزم تضييف مؤتمر دولي لدعم العراق

الخارجية النيابية لـ (الزمان): مساهمة الدول بإعمار المناطق المحررة تجسّد قوة العلاقة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

وصفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية مساهمة دول الجوار في حشد الجهود الدولية لاعادة اعمار العراق بانها تجسد العلاقة الايجابية مع تلك الاطراف.

وقال عضو اللجنة مثال الالوسي لـ(الزمان) امس ان (استعدادات دول الجوار في تقديم المساعدة للعراق في بناء البنى التحتية ودعمها في المعارك ضد الارهاب دليل تجسيد العلاقة بين الجانبين)، مشددا على (ضرورة دعم تلك الدعوات التي تسهم بتقديم الدعم للعراق في اعادة اعمار المناطق التي دمرها الارهاب من اجل ضمان عودة النازحين الى مناطقهم)، من جهة اخرى ثمن الالوسي (الموقف البطولي لمنتسبي سفارة العراق في كابل من خلال تصديهم للاعتداء)، داعيا الى (تكثيف الجهود الدولية من اجل استئصال الارهاب وتجفيف منابعه). وكان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار لله قد اعلن عن بدء الكويت اجراء اتصالات واسعة مع دول العالم والبنك الدولي من اجل عقد مؤتمر لإعادة إعمار مناطق العراق المحررة من سيطرة داعش. وقال الجارلله على هامش مشاركته في حفل للسفارة العراقية بمناسبة تحرير مدينة الموصل إنه من (المتوقع عقد المؤتمر في الربع الأول من العام المقبل لاعادة اعمار المناطق المحررة من داعش)، مؤكدا أن (بلاده تقف إلى جانب العراق وتدعمه من خلال التحالف الدولي).

وبشأن العلاقات الثنائية مع العراق اوضح الجارالله ان (هناك تفاهما وتنسيقا وانسجاما مع العراق ، وقادرون من خلال التنسيق تجاوز أي إشكالات ممكن أن تحدث في المستقبل)، مهنئا (الشعب العراقي بمناسبة الانتصارات التي تحققت في الموصل وعلى عودة المدينة إلى حضن العراق بعد تحريرها)، مشيدا (بالبطولات التي تعبر عن صلابة وتضحية الشعب في الوصول إلى هذه النتائج). فيما زار محافظ النجف لؤي الياسري الكويت على رأس وفد رسمي محلي لبحث عدد من المواضيع بين الجانبين.

وقال بيان امس ان (الياسري التقى محافظ الفروانية فيصل الحمود ومن المؤمل لقاء الامير صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الاربعاء لبحث العديد من القضايا المشتركة).