العبيدي : إبن سلمان والصدر إتفقا على تغليب لغة الإعتدال

بغداد – الزمان

كشف صلاح العبيدي المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن إعتراف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال لقائه بالصدر بوجود أخطاء في الإدارة السعودية السابقة. وأضاف العبيدي في تصريحات صحفية امس أن (الصدر وابن سلمان اتفقا ضرورة تلافي تلك الاخطاء وعلى تغليب لغة الاعتدال والتخلص من الخطاب الطائفي). واشار إلى أن (التدخل الإيراني والسعودي والتركي في الشأن العراقي كان سلبيا)، مضيفًا أن (إيران تبحث عن مصالحها في العراق. ولن نعطي فرصة لأي طرف لأن يحقق مصالحه على حساب المصالح العراقية).وكان الصدر قد وصل إلى مدينة جدة، اول أمس الأحد تلبية لدعوة رسمية لزيارة السعودية، وكان في استقباله وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان. من جهة اخرى، رجح النائب عن ائتلاف دولة القانون اسكندر وتوت دخول نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي ورئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس منظمة بدر هادي العامري بكتل سياسية جديدة.وقال وتوت في تصريح امس إن (هناك معلومات تدور في الافق ولا نعلم مدى صحتها ولم تثبت إلى الآن اسماء للكتل، ومن يكونون أصحابها والمجموعة التي تضمها)، مضيفًا (لكن المعلومات تؤكد نزول قوائم جديدة للمالكي والعبادي وقوائم بدر).وتابع (على النطاق الميداني لم يتضح أي شيء ملموس ولكنها مجرد معلومات مسموعة)، موضحًا إنه (إلى الآن لا نعلم وقت الانتخابات، وهل ستكون مشتركة أم لا بين مجلس النواب ومجلس المحافظات)، مضيفًا ان (الكثير من الأمور قد تتغير حينها).