جهاد: إرتفاع صادرات النفط في تموز

بغداد – الزمان

أرتفعت صادرات النفط الخام العراقية في شهر تموز الماضي. وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان امس أن (كمية الصادرات من النفط الخام بلغت أكثر من 100 مليون و144 ألفاً و814 برميلاً، بايرادات بلغت أكثر من أربعة مليارات و386 مليون دولار). وأشار جهاد الى ان (المعدل اليومي للصادرات بلغ 3 ملايين و230 الف برميل) لافتا الى ان (معدل سعر البرميل الواحد بلغ 43.798 دولار). وأوضح أن (جميع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تموز الماضي هي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق، في حين لم تسجل الاحصائية تصدير كميات من النفط الخام لحقول كركوك عبر منفذ جيهان التركي). وكان العراق قد صدر في حزيران الماضي 98 مليوناً و200 الف برميل بمعدل يومي بلغ 3 ملايين و273 الف برميل، محققة إيرادات تجاوزت أربعة مليارات و144 مليون دولار.