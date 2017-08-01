نائبة تكشف عزم الزراعة إبرام عقد بفارق 50 مليار دينار عن سعر السوق

مجلس الوزراء يناقش المبادرة الوطنية للسكن وتوفير فرص العمل

بغداد – قصي منذر

ناقش مجلس الوزراء امس المبادرة الوطنية للسكن ومجموعة من الاجراءات لمكافحة الفساد وتوفير فرص العمل . وقال بيان ان (المجلس ناقش في اجتماعه الاسبوعي امس برئاسة حيدر العبادي المبادرة الوطنية للسكن ومجموعة من الاجراءات لمكافحة الفساد وتوفير فرص العمل)، مشيرا الى ان (الجلسة شهدت طرح عدد من الملفات واتخاذ القرارات بشأنها). من جانبه قال العبادي عقب جلسة المجلس ان (العراق اقترح على مجلس الامن الدولي مشروع قانون ملاحقة الارهاب)، واضاف ان (اعادة الاستقرار الى المناطق المحررة اولوية قصوى ، ونستطيع تحقيق الانتصار في اعمار المناطق المحررة كما حققناه على داعش)، مؤكدا (وجود خطوات مدروسة لتحسين العلاقات مع دول الجوار)، مشيرا الى (العمل على تأمين الطريق الدولي الرابط بين بغداد وعمان). وكان العبادي قد عد استفتاء استقلال اقليم كردستان خطيرا ولايقتصر الأمر على عدم قانونية الاستفتاء بل يتعداها إلى خلق مشكلات جديدة. وقال العبادي خلال لقائه الوفد الاعلامي الايراني الذي يزور بغداد لتقديم التهنئة بتحرير مدينة الموصل ان (بغداد تعد التصدي لأي اعتداء على ايران واجب اخلاقي وشرعي عليها)، مبينا ان (انتصار العراق في الموصل كان نتيجة وحدة الشعب وتضامنه في وجه التيارات الانحرافية)، وبشأن الاستفتاء اكد العبادي (موقف بغداد واضح في هذه الشأن فهو يمثل خطورة ولايقتصر الأمر على عدم قانونيته بل يتعداها إلى خلق مشاكلات جديدة)، واضاف ان (جميع الأطراف تحترم الأكراد وأي خطوة جديدة يجب أن تكون ضمن الدستور الذي يعد ميثاقا وطنيا)، وعن مستقبل الحشد الشعبي اوضح العبادي أن (مهمة الحشد واضحة وصريحة وهي محاربة الإرهاب إلى جانب الجيش وسيكون شريكاً في مستقبل البلاد). من جانب اخر رفع مجلس النواب جلسته الى غد الخميس بعد المباشرة بالتصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات كما انهى قراءة التعديل العشرين لقانون الملاك . وقال النائب رعد الدهلكي لـ (الزمان) امس ان (البرلمان صوت خلال جلسته امس برئاسة سليم الجبوري على 21 مادة من قانون انتخابات مجالس المحافظات كما انهى القراءة الاولى للتعديل العشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960المعدل)، واضاف ان (الجلسة شهدت تأجيل التصويت لكل من قوانين تنظيم الوكالة التجارية والتعديل الثاني للاندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986 بالاضافة الى قانون الهيئة العراقية للاعتماد فضلا عن النظر في الطعون المقدمة بشان صحة عضوية بعض النواب)، مشيرا الى (ارجاء قراءة قانون حقوق التركمان وموضوع اعادة النازحين الى مناطقهم فضلا عن تاجيل تشكيل لجنة خاصة بالمادة 125 من الدستور)، وتابع الدهلكي ان (البرلمان قرر عقد جلسته غداً). واستنكر الجبوري العمل الاجرامي الذي استهدف سفارة العراق في كابل، داعيا الى تضامن دولي واسع لمكافحة الارهاب. وثمن خلال الجلسة (الموقف البطولي لموظفي السفارة ممن صمدوا بوجه الارهابيين)، مثنيا على (دور وزارة الخارجية في متابعة احداث السفارة في كابل)، داعيا الى (تضامن دولي واسع لمكافحة الارهاب)، وعن اجراء الانتخابات في محافظة كركوك اكد الجبوري ان (الكتل النيابية لم تتوصل الى صيغة نهاية بشان المادة 37 من القانون الخاصة بكركوك)، لافتا الى ان (الحوارات بين الكتل مستمرة من اجل حسم التباين في الاراء بشأن المادة المتعلقة بانتخابات المحافظة).من جانبه اعلن النائب عن التحالف الوطني زاهر العبادي عن جمع تواقيع لإعادة التصويت على المادة 12 من قانون الانتخابات المتعلقة بنسبة 1.9 في نظام سانت ليغو.وقال العبادي إن (إصرار البرلمان والكتل على تمرير بعض فقرات القانون المتعلقة بالنسبة في نظام سانت ليغو بوضعها 1.9 يمثل ترسيخا للدكتاتورية وتجاوزا على حقوق الكتل الصغيرة)، مشيرا الى ان (الأطراف التي تنادي بالإصلاحات أثبتت عكس ما رفعته من شعارات حين وضعت النسبة بهذا الشكل مما سيمنع الكتل الصغيرة من الحصول على مقاعد في الانتخابات المقبلة) على حد تعبيره. وتابع ان (تلك النسبة ستجعل الكتل الكبيرة تأتي بشخصيات تابعة لها بغض النظر عن نزاهتها أو ما تقدمه من ايجابيات أو سلبيات للمحافظات)، واضاف (جمعنا تواقيع لتقديمها إلى رئاسة البرلمان بغية إعادة التصويت على تلك المادة). بدوره قال النائب هلال السهلاني أن (البرلمان صوت على أن لا يقل التحصيل الدراسي للمرشح في الانتخابات عن شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها والحد الأدنى لعمر المرشح 30 عاماً). فيما كشف رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي عن الغاء مقعد التركمان بمجلس محافظة بغداد.وقال الصالحي في بيان امس إن (البرلمان صوت على إلغاء مقعد للمكون في مجلس المحافظة).