باريس تحضّر إستقبالاً تاريخياً للنجم البرازيلي

رحيل نيمار يدفع برشلونة لإحداث ثورة في سوق الإنتقالات

{ مدن – وكالات: أكدت صحيفة لوباريزيان الفرنسية أن مدينة باريس تقوم بآخر استعداداتها لاستقبال المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، في إشارة منها إلى قرب حسم صفقة انتقاله من نادي برشلونة الإسباني إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الأسبوع الجاري. وأوضحت الصحيفة المقربة من النادي الباريسي انه لم يبقَ سوى بعض التفاصيل الصغيرة قبل إبرام الصفقة الأغلى في تاريخ الانتقالات، طالما أنها مرشحة لتصل قيمتها إلى 222 مليون يورو، مضيفة بأن كافة أجهزة النادي على قدم وساق من اجل إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام الصفقة مع لاعب يصنف ضمن النجوم العالميين الكبار، والذي لم يسبق للنادي أن انتدب لاعباً في إمكانياته على الأقل منذ انتقال ملكية النادي للقطريين. وبحسب الصحيفة، فإن نيمار قد يعرج خلال رحلة عودته من الصين على العاصمة القطرية الدوحة لإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة في مستشفى سبيتار الكائن في أسباير زون، قبل أن يتنقل إلى باريس لتوقيع عقد انتقاله للإقامة في حديقة الأمراء، وهو الموعد الذي رفع من درجة حرارة العاصمة الفرنسية مع توالي الأيام في ظل حرص شديد من قبل وسائل الإعلام والجماهير على عدم تفويت فرصة قدوم الدولي البرازيلي إلى فرنسا في يومه الأول الذي سيكون تاريخيًا بكل تفاصيله. ويلتقي تقرير الصحيفة الباريسية مع تقارير أخرى نشرتها صحف مقربة من نادي برشلونة خاصة صحيفة سبورت الكتالونية، التي اكدت هي الأخرى بأن نيمار أصبح قريباً من الانتقال إلى باريس أكثر من أي وقت مضى، بعدما نشر رسالة له على برامج المحادثة الشهير واتساب، حث فيها مواطنه وزميله في منتخب السيليساو فيليب كوتينيو نجم ليفربول الإنكليزي على اللحاق به إلى باريس، وهو ما جعل الصحيفة تعنون على صفحتها الرئيسية بـ نيمار سيرحل.

ثورة انتقالات

على صعيد متصل بدأ نادي برشلونة الإسباني التفكير في مرحلة ما بعد نيمار، وفي الأموال الضخمة التي سيجنيها من صفقة بيع نجمه البرازيلي إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال مدة الانتقالات الصيفية الحالية. وبحسب ما أفادت به إذاعة راك 1 الكاتالونية، فإنّ نادي برشلونة يُخطط لإبرام 4 صفقات ضخمة في المريكاتو الصيفي الجاري في حال باع لاعبه الدولي البرازيلي نيمار بقيمة الشرط الجزائي الذي يتضمنه العقد الحالي لمهاجم البارسا والتي تبلغ 222 مليون يورو. وكشفت الإذاعة الكاتالونية أن الهدف الأول لبرشلونة سيكون البرازيلي باولينيو صانع ألعاب نادي غوانزو إيفرغراند الصيني، بحيث سيدفع النادي الإسباني 40 مليون يورو التي تمثل قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب. وأشارت راك 1 أنّ برشلونة سيقاتل من أجل الحصول على خدمات كوتينيو، نجم ليفربول الإنكليزي، بحيث سيعرض ما يقرب من 80-100 مليون يورو إلى جانب وضع اللاعب رافينيا ألكانترا ضمن الصفقة من أجل إقناع إدارة الريدز بالتخلي عن النجم البرازيلي. والهدف الثالث لإدارة الرئيس بارتوميو سيكون الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، بحيث ينتظر أن لا يمانع ناديه الحالي باريس سان جيرمان في تسريحه بعد ضم نيمار. وتتمثل الصفقة الرابعة المحتملة، في ضم أحد المهاجمين الفرنسيين الثلاثة، كيليان مبابي (نادي موناكو الفرنسي) و أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد الإسباني) و عثمان ديمبلي (بوروسيا دورتموند الألماني). وكان نادي موناكو قد حدد مبلغ 180 يورو لتسريح مهاجمه الواعد مبابي، البالغ من العمر 18 عاماً، ويمكن لنادي برشلونة التفاوض لتخفيض هذه القيمة المالية، أمام بخصوص غريزمان، فقد سبق وان أشارت بعض التقارير الصحفية الإسبانية أنّ إدارة البارسا مستعد لدفع قيمة الشرط الجزائي لأتلتيكو مدريد المقدرة ب 100 مليون يورو. وتبدو صفقة ديمبلي الأقرب للحدوث خاصة وأنّ اللاعب قد أبدى في العديد من المناسبات أمنيته في اللعب في صفوف برشلونة.

الشرط الجزائي

على صعيد ذي صلة زعمت تقارير صحفية كاتالونية أنّ اللاعب الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، قد يتمكن من دفع قيمة الشرط الجزائي لعقده مع ناديه الحالي برشلونة الإسباني، المقدر بـ 222 مليون يورو، للانضمام لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد العرض الضخم الذي تلقاه من دولة قطر. ونقلت صحيفة ذا صن البريطانية عن تقارير كتالونية، أن شركة قطر للاستثمار الرياضي، المالكة لنادي باريس سان جيرمان، ترغب في أن يكون نيمار سفيراً لمونديال قطر 2022، و لذلك فهي مستعدة لدفع 270 مليون إسترليني مقابل ذلك، في حال انضمام النجم البرازيلي لنادي العاصمة الفرنسية. وفي حال وافق اللاعب البرازيلي على الصفقة، فإنه سيتسلم المبلغ على دفعات تستمر لخمس سنوات، بواقع 54 مليون إسترليني كل عام. يُشار أنّ نيمار قد انضم لبرشلونة في صيف 2013، قادماً من نادي سانتوس البرازيلي، في صفقة أثارت الكثير من الجدل، بسبب عدم معرفة قيمتها الحقيقية إلى غاية الآن. وكانت العديد من التقارير قد أفادت، مؤخراً، أنّ نادي باريس سان جيرمان يريد استغلال رغبة نيمار في الرحيل عن النادي الكاتالوني حتى لايبقى في ظل النجم الأول لفريق البارسا، الأرجنتيني ليونيل ميسي.