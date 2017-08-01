قرار جديد من يويفا بشأن صفقة باريس سان جيرمان

{ زيوريخ – وكالات: أعلن الاتحاد الأوربي لكرة القدم (يويفا)، اول امس الاثنين، تدخله في الجدل الدائر، حول الرحيل المحتمل للنجم البرازيلي نيمار، مهاجم فريق برشلونة، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الصيف الجاري. وأوضح الاتحاد أنه سيحقق في انتقال نيمار، إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، حال تمت الصفقة، بالرغم من عدم تلقيه شكوى بهذا الخصوص، وذلك حتى يكون على يقين من احترام قواعد اللعب النظيف المالية. وأكد المدير التنفيذي لقواعد اللعب النظيف المالية في اليويفا، أندريا ترافيرسو، أنه لم يتلق أي شكاوى حتى الآن، كما أشار إلى أن التعاقد المحتمل لفريق باريس سان جيرمان مع نيمار سيكون له تأثير على الأوضاع الاقتصادية بالنادي ستستمر لسنوات عديدة. وتابع: يجب على باريس سان جيرمان احترام قواعد اللعب النظيف، على غرار كافة الأندية في أوربا، ويجب أن يثبتوا أنهم لم يتعرضوا لخسائر تتجاوز 30 مليون يورو، على مدار 3 سنوات. وأضاف: التعاقد المحتمل لفريق باريس سان جيرمان مع نيمار، سيكون له عواقب على اقتصاد النادي قد تستمر لسنوات طويلة، فمن الصعب للغاية الحكم على مثل هذا النوع من الأمور، لأننا لا نعلم خطط النادي الفرنسي فربما يبيعون بعض اللاعبين بسعر مماثل أو بسعر أعلى، سنقوم بعمل تقديراتنا فقط في مرحلة لاحقة للواقعة للتأكد من الالتزام بالقواعد. وأكمل: بصرف النظر عن مسألة تلقينا شكوى من عدمه، سنقوم بتحليل تفاصيل هذا الانتقال للتأكد من أن قواعد اللعب النظيف المالية قد تم احترامها. وعن تغليظ العقوبة على سان جيرمان، لمعاقبته من قبل، أردف: يتم أخذ الحالات السابقة بعين الاعتبار عند البت في عقوبة محتملة، ولكن إلى الآن لا توجد هناك قضية مفتوحة، وليس هناك ما يدعو إلى التنبؤ بعقوبات افتراضية. وعن قضايا الضرائب التي تلاحق عدد من اللاعبين في إسبانيا، أوضح: نحن نتابع القضية عن كثب، لكننا ليس لنا علاقة مباشرة بها، لأنها مشكلة مالية على الصعيد الوطني، لكن اللاعبين يجب أن يدفعوا الضرائب مثلهم مثل أي مواطن. وتزايدت فرص انتقال نيمار (25 عاما)، إلى صفوف باريس سان جيرمان، الذي يستعد لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغة 222 مليون يورو، وذلك بعد أربعة مواسم قضاها بين جدران النادي الكتالوني.