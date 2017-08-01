وسط تألق كينغ والمجرية كاتينكا والسويدية سيوستروم

رقمان قياسيان ومعادلة دريسل لذهبيات فيلبس في ختام مونديال السباحة

{ بودابست – وكالات: شهد اليوم الختامي لبطولة العالم السابعة عشرة للسباحة في المجر، تحطيم رقمين قياسيين عالميين ومعادلة الامريكي كايليب دريسل رقم مواطنه الاسطوري مايكل فيلبس بإحرازه ذهبية سابعة، وسط تألق لمواطنته ليلي كينغ والمجرية كاتينكا هوسو والسويدية سارة سيوستروم. وحطمت كينغ (20 عاما) الرقم القياسي العالمي في سباق 50 م صدرا، بزمن 29،40 ثانية الذي ضمن لها إحراز الذهبية، محسنة رقم الليتوانية روتا ميلوتايت قبل أربعة أعوام، والبالغ 29،48 ثانية. وتفوقت كينغ على الروسية يوليا أفيموفا (29،57 ثانية)، والأمريكية كايتي ميلي (29،99 ثانية). وهو الرقم القياسي الثاني لكينغ في البطولة بعدما حطمت أيضا رقم ميلوتايت في سباق 100 صدرا في طريقها الى الذهبية أمام ميلي وافيموفا. الا ان الأخيرة تفوقت على كينغ بإحرازها ذهبية سباق 200 م صدرا، في سباق أنهته الأمريكية في المركز الرابع. وأحدثت مشاركة إفيموفا في العاب ريو 2016 ضجة كبيرة، أولا بسبب الجدل الذي رافق السماح لها باللحاق بالالعاب، ثم لدى خوضها سباق 100 م ظهرا. وشاركت الروسية في ريو بعدما فازت باستئناف قدمته لدى محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، لكن منافستها الامريكية كينغ انتقدت مشاركتها حين قالت لقد اثبت انه يمكن ان أنافس وانا نظيفة وان أحصل على الصدارة. وأشادت ميلي بمواطنتها كينغ قائلة كانت ليلي رائعة هذا الاسبوع، وسريعة فعلا، وانا فخورة بها. وفي سباق التتابع 4 مرات 100 م متنوعة، حقق دريسل (20 عاما) إنجازا تاريخيا بمعادلته الرقم القياسي الذي حققه المعتزل فيلبس في بطولة العام 2007 في مدينة ملبورن الاسترالية، بقيادته المنتخب الأمريكي الى إحراز ذهبية السباق، وهي السابعة له في المجر. وسجل المنتخب الامريكي 3:27،91 دقائق، متفوقا بفارق 1،04 ثانية على بريطانيا، و1،45 ثانية على روسيا. وإضافة الى ميدالية، أحرز دريسل في البطولة ذهبيات 50 م و100 م حرة، و100 م فراشة، والتتابع 4 مرات 100 م حرة، و4 مرات 100 م حرة للمنتخبات المختلطة، و4 مرات 100 م متنوعة. وكان دريسل أصبح أول سباح يحرز ثلاث ذهبيات في جولة واحدة، وذلك في سباقات 50 م حرة و100 م فراشة والتتابع 4 مرات 100 م حرة، علما انه حقق هذا الانجاز خلال 98 دقيقة فقط.

ثنائية لهوسو وذهبية ثالثة لسويستروم

وأمام مشجعيها المجريين، احتفظت كاتينكا هوسو بذهبية سباق 400 م متنوعة، لتحقق ثنائية ذهبية في منافسات السباحة المتنوعة، بعد إحرازها أيضا ذهبية سباق 200 م. وسجلت هوسو زمن 29،33 ثانية، متقدمة على الاسبانية ميريا بلمونتي بفارق 2،84 ثانيتين، والكندية سيدني بيكريم بفارق 3،55 ثوان. وحققت هوسو (28 عاما) الملقبة بـالسيدة الحديدية، رقما قياسيا لبطولة العالم، مثبتة سيطرتها على سباقات السباحة المتنوعة، اذ رفعت رصيدها فيها الى 7 ألقاب (في سباقات 200 م و400 م متنوعة). وفي البطولة الحالية، احتفظت هوسو أيضا بذهبية 200 م متنوعة، وأحرزت فضية 200 م ظهرا وبرونزية 200 م فراشة. وعلقت على برنامجها المكثف بالقول كان أسبوعا صعبا لي. بالطبع البرنامج مختلف في الالعاب الاولمبية، مشيرة الى تطلعها للدفاع عن لقبيها في 200 م و400 م متنوعة في أولمبياد طوكيو 2020 . الى ذلك، أحرزت سيوستروم ذهبية سباق 50 م حرة، وذلك غداة تحطيمها الرقم القياسي العالمي لهذا السباق. وسجلت السويدية 23،69 ثانية، متفوقة على الهولندية رانومي كروموفيديويو بفارق 0،16 ثانية، والامريكية سيمون مانويل بفارق 0،28 ثانية. وكانت السويدية البالغة من العمر 23 عاما، حطمت الرقم القياسي العالمي للسباق بتسجيلها 23،67 ثانية في الدور نصف النهائي، بفارق 0،06 ثانية عن رقم الالمانية بريتا ستفين عام 2009 . وهي الذهبية الثالثة لسويستروم في المجر بعد 50 م حرة و50 م فراشة. وقالت لم اكن اعتقد ان ذهبيتي الاولى في السباقات الحرة ستكون في مسافة 50 م، في اشارة الى سباق 100 م الذي حلت فيه ثانية بفارق 0،04 ثانية عن الامريكية سيمون مانيول.

رقم قياسي

وفي سباقات أخرى، أحرز منتخب الولايات المتحدة للسيدات ذهبية سباق التتابع 4 مرات 100 م متنوعة مع رقم قياسي عالمي جديد. وأنهى المنتخب السباق بزمن قدره 3:51،55 دقائق، محطما رقمه القياسي السابق (3:52،05 دقائق) المحقق في أولمبياد لندن 2012 . ونال المنتخب الروسي فضية السباق بفارق 1،83 ثانية، والمنتخب الاسترالي البرونزية بفارق 2،74 ثانية. واحتفظ البطل الاولمبي الايطالي غريغوريو بالترينييري بذهبية سباق 1500 م حرة مسجلا 52،07 ثانية، بفارق 1،29 ثانية عن الاوكراني ميخايلو رومانشوك و11،85 ثانية عن الاسترالي ناك هورتون. وكان بالترينييري (22 عاما) توج بذهبية السباق في بطولة العالم السابقة في قازان الروسية عام 2015، علما انه يحمل أيضا ذهبية السباق نفسه في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 في ريو. وأحرز الامريكي تشايس كايليش ذهبية سباق 400 م متنوعة بعدما قطع المسافة في 4:05،90 دقائق، بفارق 2،48 ثانية عن المجري دافيد فيراشتو، و3،24 ثانية عن الياباني دايا سيتو. وهي الذهبية الثانية للسباح الأمريكي في بطولة 2017، بعدما كان قد أحرز ذهبية سباق 200 م متنوعة. ونال الفرنسي كاميل لاكور (32 عاما) ذهبية سباق 50 م ظهرا محققا لقبه العالمي الخامس في السباق الأخير الذي يخوضه، علما انه اللقب الثالث تواليا له بعد بطولتي برشلونة 2013 وقازان 2015 . وحقق لاكور زمن 24،35 ثانية، متقدما على الياباني جونيا كوغا بفارق 0،16 ثانية، وعلى الامريكي مات غريفيرز بفارق 0،21 ثانية. وقال الفرنسي قمت بما يتوجب علي لأحرز الذهبية، كنت سريعا وأنهيت السباق بشكل جيد جدا أشعر بفرح كبير.

ل جيد جدا أشعر بفرح كبير.