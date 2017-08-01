5 مباريات اليوم خلال الجولة 36 بدوري الكرة الممتاز

الجوية ستقبل ميسان في ملعبها والزوراء يواجه الكرخ

الناصرية – باسم الركابي

يسعى فريق القوة الجوية الى تعزيز موقعه في الصدارة 74 نقطة وتوسيع الفارق وتحقيق الأريحية مع ملاحقيه الشرطة 72 والنفط 71 نقطة عندما يلتقي بملعبه مع ضيفه نفط ميسان في الجولة 36 من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم في مهمة تظهر لمصلحته عندما سيلعب بخيار لابديل عن الفوز واستغلال فرصة المباراة والجولة بالكامل عندما يكون الشرطة والنفط في استراحة كون الاول سبق وان لعب مباراته في الدور المذكور التي تغلب فيها على نفط الوسط فيما يكون النفط في حالة انتظار ما يجعل كل الامور تقف الى جانب كتيبة باسم قاسم المدعومة من جمهوره الكبيرة فضلا عن مستوى الضيف الفني ووضعه المعروف وقد لا يشكل منافسا صعبا امام الفوارق الفنية الواضحة بينهما المعروفة للمراقبين وامام رغبة الفوز التي يبحث عنها اصحاب الارض لانها ستقرب الفريق كثيرا للحصول على لقب الدوري المرشح الساخن له

اهمية النتيجة

ويدرك لاعبو الفريق اهمية نتيجة الفوز التي ستوسع الفارق مع الشرطة الى خمس نقاط ويصبح على بعد امتار قليلة لحسم مهمة الموسم وسط انتظار جمهوره على احر من الجمر للاحتفال باللقب المتوقع ان يخرج به الجوية في الجولة المقبلة عندما سيكون امام اسهل مباراة حينما يلتقي الكرخ المهدد بالهبوط وسيغادر المسابقة اذا ما خسر مباراة الزوراء اليوم

وبعيدا عن كل الضغوط التي ستتواجه الجوية فهو في افضل احواله وقادر على حسم مهمة اليوم التي يكون قد استعد لها في ظل ظروفه الفنية العالية التي ارتفعت مع نتيجتي الفوز القريبتين على فريقا الحسين والسماوة وكل الدلائل تظهر الحسم والتفوق لمصلحته في الخروج من ملعبه بالنتيجة التي ترضي العشاق وبالفوز على نفط ميسان امام دوافع مهمة تظهر امام اللاعبين تشكل حوافز للفريق وتحتاج للنظر الى الامور بشكل جدي كما يراها باسم قاسم ومواجهة كل الاحتمالات قد تكون عقبة كبيرة امام رغبة الفوز التي تحتاج الى بذل كل الجهود والتعامل بشكل خاص مع الضيوف لأهمية النتيجة والدعم الذي ستوفره للفريق في قطع مسافة كبيرة لحسم اللقب

فرض سيطرته

الجوية فرض سيطرته على المباريات الاخيرة ونجح بشكل واضح ويحرص على مواصلتها وتقديم المستوى المطلوب ومؤكدان المدرب سيحذر اللاعبين من الاخطاء والتهاون لانها مباراة مصيرية بكل معنى الكلمة مع ان لكل يمنح الفوز للجوية الذي يمر في افضل احواله وما يملىء عليه من ضغط الجهود من المباريات التي باتت تجري في اوقات قريبة وفي أجواء حارة وقاسية عندما يلعب ثلاث مباريات خلال اسبوع لكنه يظهر قادر عكس قدراته على تجاوزه لاكثر من سبب منها قوة واستقرار الفريق ووجود التشكيل المتكامل والعناصر المعروفة وانسجام اللاعبين لانهم يلعبون سوية من فترة ودعم الجمهور الكبير الذي واصل مصاحبته للفريق وشكل طرفا مهما في دعم ومواصلة تحقيق النتائج التي وحدها من توطد من العلاقة التي ستدعوهم للحضور اليوم امام مهمة ربما تختلف عن جميع المباريات السابقة

وجود البدلاء

كما تظهر دكة الاحتياط عامرة من خلال وجود البدلاء ولأينقص الجوية اي شيء وكل شيء يسير الى جانبه من حيث الاستفادة من المباريات المؤجلة التي وظفها لنفسه ومر منها الاخرى بسجل نظيف حتى جدول المباريات وقف الى جانبه عندما لعب المباراتين السابقتين امام فريقا الحسين والسماوة والثالثة مع الكرخ الدور القادم وثلاثتها مهددة بالهبوط فضلا عن مواجهة نفط ميسان اليوم الذي اظهر عجزا في المباريات الاخيرة خصوصا الذهاب حتى تراجع الى الموقع الثاني عشر مع انه لعب مباراة مهمة مع الزوراء الخميس الماضي ووقف ندا للبطل وخسر بصعوبة ويدرك عدي اسماعيل عن الامور تختلف اليوم بكل تفاصيلها امام المتصدر الذي يكون قد حظر للمهمة التي لايقبل جمهوره غير الفوز ولانه الطرف الاقوى والافضل بين الكل بعد سلسلة نتائج زادت من حظوظه في حسم اللقب

ترك بصمة

في وقت يامل ميسان ترك بصمة في الفوز على الجوية بعدما فشل حتى في ملعبه من التفوق على اي من الفرق الجماهيرية مع انه الان يظهر على عكس الحال الذي كان عليه في المرحلة الاولى بعد تدني نتائجه لكنه حقق الاهم حيث البقاء الهدف الذي حققه واقنع به جمهوره الذي مهم ان يرى فريقه باقيا في موسم اخر كما يأملون ان يعرقل مهمة الجوية في مباراة متوقع ان تتابع برغبة ليس من قبل جمهور المتصدر بل المراقبين الذين يتابعون بدقة مجربات الامور التي اقتربت من نهايتها والاهم والاجمل في الدوري ان يظهر ملتهبا في اخر جولاته لكن ما يزعج الفرق طول فترة المسابقة التي شكلت حملا عليها مع استمرار الضائقة المالية والاهم ان تستفيد لجنة المسابقات من درس البطولة وتنظيم القادمة بشكل افضل الزوراء والكرخ

ويظهر الزوراء القادر بقوة في حسم مهمته مع متذيل الترتيب الكرخ وهو الساعي لتحقيق النتيجة المطلوبة امام طموحات التقدم لموقع نفط الوسط الرابع والعمل ما في وسع اللاعبين الى تقديم المستوى الافضل خلال المباريات الثلاث الاخيرة املا في انهاء المسابقة في الترتيب الثالث كونه يمتلك فارق مباراة عن الشرطة والنفط ومباراتين عن الوسط ما يدفعه التفكير في انهاء الموسم في مثلت الترتيب سعيا للدخول في مشاركة خارجية ما يجعل منه العمل على الاستفادة من مبارياته المقبلة والتي تظهر لمصلحته حيث لقاء اليوم الذي قد لايواجه صعوبات في تدارك الامور والخروج بالنتيجة الايجابية التي سيحتفل فيها المدرب واللاعبين امام زعل ورفضه للموقف الذي عليه الفريق بعد تراجع نتائجه في اهم ايام الدوري وحصرا في المرحلة الحاسمة لكن التفكير العام داخل منظومة البطل هو العمل بتركيز والسيطرة على المباراة والخروج بكامل النقاط التي ستنقله مباشرة للموقع الرابع على حساب نفط الوسط كما تبقى امال الفريق في التقدم الى الوصافة اذا ما تمكن من الفوز على الحدود في الدور القادم قبل ان يختتم مبارياته مع زاخو في وقت سيلاعب الشرطة النجف الدور المقبل قبل ان يخرج للميناء في الدور الاخير في واجب لايبدو سهلا كما هو الحال مع النجف في وقت يستقبل النفط نفط الجنوب ويخرج للامانة والاخيرة تظهر صعبة واي تعثر للفريقين في سيمنح الزوراء احد الموقعين الثاني او لثالث لكن ما يشغل البطل اليوم هو الاول تحقيق الفوز على الكرخ لما لها من تأثير على الامور لأنه سيقدم خدمة مهمة في موقفه وهو المتطلع الى انهاء الموسم في موقع افضل من الذي عليه وهذا مرهون بجهود عناصره والفريق في الجاهزية ما يدعم جهودهم في تجاوز عقبة منهارة ولايمكن للكرخ ان يحقق حتى المفاجأة بعد استمراره معبرا لأقرانه ومتوقع ان يعبر الزوراء بوابة الكرخ المنهارة والتي قد تتهاوى اليوم ويخرج الفريق ويعود لدوري المظاليم وهو الذي سيلعب بأماني الفوز امام توقعات كل شيء واقع في مباريات كرة القدم ولان الظروف التي تحاصره والشعور في ترك المسابقة قد يدفع اللاعبين لتحقيق النتيجة المطلوبة وليخرج بعنوان المفاجأة الاهم هو انقاذ الموسم في مهمة تظهر اكثر من معقدة بعدما انحنى الفريق الذي يرى المراقبون على الفريق ان يقوم بحزم حقائبه ويترك مقعده لاحد الفرق الاربعة المنافسة للتأهل للدوري الممتاز للموسم القادم وقد تتجاوز لجنة المسابقات تعليمات الدوري وصعود اربعة فرق من الدرجة الاولى كما يشاع بعدما اعلنت لجنة المسابقات الى تنظيم الدوري بالية المجموعتين خسارة الكرخ يعني التعجيل الى الهبوط للدرجة الاولى وترك مقعده وانهاء الموسم بفشل الذي رافق المشاركة التي خسر فيها كل شيء عندما سيلاعب الجوية الدور القادم ثم يخرج الى كربلاء في مباريات متوقع ان تزيد الطين بلة وكل ما يسعف الفريق الفوز في مبارياته الاخيرة جميعا التي تظهر صعبة وهو ما يخطط له جهازه الفني والعمل بأحلام البقاء التي قد ينهيها الزوراء اليوم لأنه الاخر لايريد ان يفرط بفرصة التقدم تحت اي مسوغ وقد لاتوارده الشكوك الزوراء في تحقيق النتيجة المطلوبة الكرخ متذيل الترتيب 16 نقطة بعدما لعب 34 مباراة خسر 21

السماوة وكربلاء

ويأمل السماوة في تحقيق النتيجة الايجابية على جيرانه كربلاء التي تهمه كثيرا واكبر من الضيوف الذين كانوا قد ضمنوا البقاء في الدوري عندما يلعب بظروف مناسبة حيث الارض والجمهور والفوز اليوم قد يمكنه من الوقوف فوق زاخو الذي يكون قد لعب امس مباراة مهمة امام الطلاب وبانتظار الخدمة التي سيقدمونها للسماوة الذي سيلعب بقوة امام تحقيق النتيجة لتي ستخدم المهمة في اخر الموسم على امل انقاذ الموسم عندما يستقبل نفط الجنوب في الدور الاخير مع ان اماله ضعيفة في البقاء بعدما توقفت نتائجه في الجولات الاخيرة و عندما خسر في ملعبه امام الكهرباء ما زاد الطين بله امام مهمة الفريق التي تمر في اصعب ايامها وهو يعيش اسوء ايامه بعدما فرط بالكثير من النتائج المخيبة التي قد يدفع ثمنها اليوم لان خسارة اليوم يعني مغادرة الموقع والعودة للدرجة الادنى من جانبه يريد كربلاء مواصلة مبارياته بنجاح والعمل على قهر اصحاب الارض لتعزيز الموقف الذي تحسن من خلال مباريات الارض والعمل على الاستفادة من هذه لمباراة لتأكيد تفوقه عبر نتيجة الفوز التي يحرص فاضل عبد الحسين على مواصلتها وتعزيز النتائج بعدما تحدى ظروف المشاركة التي يكون الفريق قد تجاوزها وحسم الامر كما تريد الادارة في نهاء الموسم في البقاء وهو المطلوب

فريقا الامانة والحسين

وما يقال عن الكرخ والسماوة ينطبق على فريق الحسين الذي عاد من البصرة الاحد الماضي بخسارة من نفط الجنوب بثلاثة اهداف وسيكون امام مهمة صعبة جدا امام الامانة لكنه لا يريدان يفقد الامل والعمل على تدارك الامور من خلال عبور بوابة الامانة في مهمة تتطلب من لاعبي الفريق تقديم المستوى المطلوب من اجل التغلب واضافة النقاط كاملة التي قد يخرج من خلالها من دائرة الهبوط الشغل الشاغل للفريق الذي يرى ان اماله معلقة عل نتيجتي اخر مبراتين والاهم اليوم لبعث الاطمئنان بين انصار الفريق والسعي الى النتيجة الاخيرة مع النجف من اجل تحقيق البقاء الذي يتوقف وينحصر عل النتيجتين الاخيرتين ما يدعو اللاعبين الى بذل اقصى الجهود سعيا لتغير مسار الامور ولو في هاتين المباراتين وانقاذ الموسم الذي شهد تراجع في كل شيء حتى الفشل في مواجهات الارض من جانبه تظهر مساع الامانة في اللعب من اجل الفوز سعيا للعودة لموقعه الذي خطفه الطلاب ما يدفع عناصره اللعب بحماس شديد واستغلال ظروف الطرف المنافس التي لايحسد عليها والمرور من بوابة ضعيفة لان الامانة افضل في كل شيء ويظهر المرشح القوي للحسم ولايعني ماذا سيحصل لفريق الحسين والصعوبات لتي قد تزداد بعد اكثر بوجه الفريق الذي تخلى عن المنافسة من وقت لكنه لم يفقد الامل بعد

الجنوب والبحري

ويبدو ان الطريق سالكة اليوم امام نفط الجنوب في تحقيق الفوز الثاني تواليا خلال اربعة ايام وهو الذي تحسن وتقدم الى الموقع العاشر والسعي الى توسيع الفارق مع ملاحقه الحدود بعد تحسن المستوى والنتائج عندما اخذ يستفيد بكل قوة من مباريات الارض التي شكلت دعما لمهمة عادل ناصر الذي طور من الاداء الهجومي عندما نجح الفريق في الفوز على فريق الحسين بثلاثة اهداف دون رد الاحد الماضي والتعويل على جهود هداف الفريق ووصيف هدافي الدوري باسم علي برصيد 17 هدفا والاستفادة من الوضع الذي يمر به البحري في زيادة رصيده التهديفي فيما يسعي البحري الى تحقيق الفوز لأهميته في الدفع للامام والتخلص من مشاكل موقعه الحالي وتوسيع الفارق مع زاخو .