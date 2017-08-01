مرتضى يقود فريقه لفوز كبير على الصناعة

الديوانية تعود إلى دوري الأضواء عبر بطاقة التأهيل الرابعة

بغداد ـ حسن ظاهر الخزاعي

نجح فريق الديوانية في العودة الى الدوري الممتاز بكرة القدم بــــــعد امساكه ببطاقة الـــــتأهيل الرابعة أثر فوزه الكبير الذي حققه على فريق نادي الصناعة بـ (4 ـ 2) هدف في مباراة حاسمة ضيفها ملعب نادي الكرخ اول امس الاثنين وادارها بنجاح الطاقم التحكيمي الدولي المؤلف من الحكام يوسف سعيد وواثق مدلل ومحمود خلف وضياء جنــــديل وبأشراف مدير لجنة المسابقات شهاب احمد ليلتحق بمصاف فرق المربع الذهبي ( الديوانية الكوفة والصناعات الكهربائية وغاز الشمال) . اتسمت مباراة الصناعة والديوانية بالندية والتنافس الكروي الرائع بحضور جماهيري حيث رسم ابناء كتيبة مدرب الديوانية الغزال الاسمر قصي منير وبمساعدة عدي عمران ووسام كَاصد لوحة رياضية جميلة ورائعة بفرشاة لاعبيه اطرت بأربعة اهداف جميلة استطاع من خلالها الحصول على البطاقة الرابعة بجدارة واستحقاق رغم حساسية المباراة التي كانت لا تقبل القسمة على اثنين غير الفوز لان الفريق الخاسر يودع اطول بطولة خاض منافساتها دون التعرض الى اي خسارة تذكر و لتكن هذه الخسارة الاولى التي مني بها فريق الصناعة خلال الموسم ناهيك عن الاجواء الرياضية الرائعة التي يعود الفضل فيها للحضورالجماهيري الغفير، جمهور الديوانية المثالي الذي ملىء مدرجات ملعب الكرخ وبقت تصدح حناجرهم طيلة دقائق المباراة بصحبة الانغام الموسيقية الرياضية الرائعة .

الشوط الاول

كانت بداية المباراة متوسطة بعد ان انحسر لعب الفريقان في وسط الميدان دون ان يشكل اي خطورة على مرماهم حتى الدقيقة 24 التي شهدت ضياع فرصة سهلة للاعب الديوانية امير حامد عندما لعب كرة رأسية مرت كرته بجانب القائم الايسر لمرمى الصناعة وهو على بعد امتار قليلة منه وبقي اللعب سجالا بتبادل مستمر لهجمات من قبل لاعبي الفريقين لتشهد الدقيقة الاولى من وقت بدل الضائع تسجيل الهدف الاول للديوانية برأسية جميلة للاعب الشاب مرتضى احمد من هجمة صنعها الجناح الايمن عماد عبد الزهرة وهيأها زميله المدافع اللاعب الافضل في المباراة حسين محيسن لتجد ضالتها برأسية المهاجم مرتضى احمد وليزيد هذا الهدف من حماسة الجماهير ولاعبي نادي الديوانية الشوط الثاني

اتضح خلاله ان الفريق الديواني كان مصمما وعازما على كسب نقاط المباراة ولتكن مباراة تاريخية لابناء مدينة الديوانية و نالوا مرادهم عندما نجح المهاجم مرتضى احمد مرة ثانية من هز شباك مرمى الصناعة في الدقيقة 48 من كرة صناعها بالشكل الصحيح زميله امير حامد وهيأها له المجتهد عماد عبد الزهرة الا ان فرحة الديوانية لم تدم الا دقيقتين حيث سجل لاعب الصناعة البديل علاء حمد هدف فريقه الاول من كرة هيأها له زميله الجناح الايسر رعد مطر الا ان مهاجم الديوانية مرتضى احمد كان له كلام اخر في تحقيق الفوز لفريقه عندما اضاف الهدف الثالث لسجله اولا ولفريقه ثانيا في الدقيقة 57 من كرة جميلة هيأها له زميله حسين محيسن وشهدت الدقيقة 70 اعثار متعمد للاعب الصناعة علاء حمد من قبل حارس مرمى الديوانية احمد موحان احتسب على اثرها حكم المباراة ركلة جزاء نجح بتنفيذها كابتن الصناعة نجم هاشم ليزيد من حماس فريقه واستطاع لاعبو الصناعة من نقل الكراة الى ساحة فريق الديوانية وسرعان ما نجح مدرب الديوانية الكابتن قصي منير بأجراء تغييرات بتشكيلة فريقه حيث اشرك اللاعب احمد عدنان بدلا من صاحب الهاترك مرتضى احمد ومحمد حاتم بدلا من مصطفى مؤيد لتقف عارضة الصناعة بالدقيقة 85 حائلا دون دخول الكرة التي سددها لاعب الديوانية عماد عبد الزهرة بقوة وبينما اخذت المباراة تلفظ انفاسها الاخيرة اخذ لاعبو الصناعة يطمحون بتعديل الكفة، استطاع لاعب الديوانية عماد عبد الزهرة الذي كانت بصماته واضحة بالمباراة من تسجيل الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة ( 90 + 8 ) . وقال الكابتن الاسمر قصي منير مدرب نادي الديوانية اوعدنا جمهور المحافظة فاوفينا بوعدنا فانا سعيد وفرح جدا بهذا الانجاز الذي تحقق بسواعد ابناء المحافظة من جمهور مثالي غفير ولاعبين حريصين وكادر تدريبي طموح وهيئة ادارية مجتهدة رغم غياب لاعبنا كرار نبيل المصاب الذي ترك مكانه شاغرا مناشدا الجميع على التكاتف لمواصلة عطاءاتهم الكروية خلال القادم من منافسات لان فريقنا خلال هذه المباراة تسلح بروح الفريق الواحد . واكد حميد الحمداني رئيس الهيئة الادارية لنادي الديوانية ان الفوز الكبير الذي حققه الفريق في لقائه بنادي الصناعة يعود الى التكاثف الرائع لاسرة رياضة المحافظة ودعم ومتابعة كبيرة من لدن الجميع شاكرا الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم ونادي الكرخ ورجال الاعلام والصحافة وحفظ أمن الملاعب والمسؤولين على دعمهم و تعاونهم وتقديرهم وحسن ضيافتهم للفريق الاحمر الديواني الذي حقق هذا الانجاز الكبير وهو يواجه ظروفاً مادية صعبة جدا

تشكيلة الفريقيين

مثل فريق الديوانية اللاعبون احمد موحان ( علاء رحيم ) و حسين محسن وحيدر مهدي وكرار نور وصباح عواد وحيدر قاسم والكابتن حسين محي ومصطفى مؤيد ( محمد حاتم ) وامير حامد وعماد عبد الزهرة ومرتضى احمد ( احمد عدنان ) وباشراف الكادر التدريبي المؤلف من الكابتن قصي منير وعدي عمران ووسام كَاصد فيما مثل فريق الصناعة اللاعبون ابراهيم حسن وعلي قاسم والكابتن نجم هاشم واحمد كريم وسليم حميد ورعد مطر وعمار عبد الجليل والامير علي وكرار غافل و كرار طارق ( علاء حمد ) وكرار قاسم ( حيدر جبار ) ومحمد علي وباشراف الكادر التدريبي المؤلف من الكابتن هادي مطنش ورياض مزهر .