الأنبار مدنية

مدينة تغفو على الفرات

هاشتاك جديد يطلقة ناشطين مدنيين من ابناء المحافظة.

– هل فكرت يوما بكتابة (الأنبار) على صفحة الكوكل او اي موقع الكتروني اخر؟

– هل جربت ان تنتقل الى حقل البحث الخاصة بالصور؟

كل ما ستجد؛ بعض الخرائط، صور للنزوح الجماعي، ابنية مدمرة، وثائق نشك بكونها مزورة، جنود، لقطات من تقارير اخبارية حول الارهاب او المعارك، شعار مجلس المحافظة، وربما ناعور وبوابة الجامعة!

مواقع تواصل

منذ النكسة عام 2014 وحتى هذا اليوم، لن تجد في مواقع التواصل سوء الموت والدمار لتميز هذه المحافظة، رغم الحياة الاجبارية التي عادت لها بعد التحرير بسواعد ابنائها من الشمال الى الجنوب، من الجانب العسكري والمدني، بدأنا الأن حملات توعية من اجل تمدين المدينة ورفع الطابع الدموي عن الصورة المشؤمة لها، الانبار مدنية. الانبار ستزهر من جديد، شباب الانبار يقود حملة تعريفية لرقع ذلك الصدع وابراز الجانب المدني من خلال فرق تطوعية من ابناء المحافظة؛ سواء في الجانب العلمي او الاقتصادي والفكري.

الأنبار التي تأسس عام م1930 والتي تعتبر اكبر محافظة عراقية بمساحة 137,808 كلم مربع، بعدد اقضيتها الثمانية تأتي بالمرتبة 7 من حيث الكثافة السكانية وبعدد سكان يقارب 1,600.000 نسمة حسب احصائية عام 2014م، كانت تعرف بأسم (لواء الدليم) قبل عام 1961م. تضم الانبار حوالي 53 ترليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي بالاضافة للثروات المعدنية كالفوسفات والذهب والحديد واليورانيوم والكبريت والفضة، اهم المشاريع في الانبار هي: سدة حديثة ومحطة حديثة الكهرومائية التي تم بناؤها عام1977م، سدة الفلوجة عام 1985م، معمل الزجاج الشركة العامة للفوسفات، حقل عكاس لتصدير الغاز، معامل السمنت، ومن اهم معامل العراق معمل سمنت (كبيسة)

– هل تعلم إن اول مدرسة للبنات في الفلوجة كانت عام 1932 وسميت فيما بعد (الخنساء)، كانت مديرة المدرسة ست (راحيل) يهودية؟!

– هل تعرف(نزيهة لدليمي)؟. نزيهة جودت الدليمي (1923-2007م) ناشطة عراقية في حقوق المرأة، إحدى رائدات الحركة النسوية العراقية وأول وزيرة عراقية كما أنها أول امرأة تستلم منصب الوزارة في العالم العربي. ساهمت في جهود إصدار قانون الأحوال الشخصية في العراق عام 1959 والذي اعتبر القانون الأكثر تقدما في الشرق الأوسط من حيث الحقوق التي منحها للمرأة.

– هل تعلم من هو العداء الدولي ايمن جاسم محمد الجميلي؟ هو عداء للركض القصير( 100-200-400م ) ،لاعب المنتخب العراقي، المنتخب العسكري ولاعب نادي الجيش ،بطل العراق، بطل العرب، بطل غرب اسيا من الخمس الاوائل، اخذ فضية العرب في قطر وذهبية وفضية وبرونزية الجيوش العربية في السودان، وميداليتين ذهب ومدالية فضية على شباب العرب في مصر، مثل العراق في الكثير من المحافل وله ارقام قياسية خاصة به. هل تعرف من هم: يوسف العاني، القاص رسمي رحومي الهيتي، المهندس رقيب عبد الرزاق اول مدير لمعمل الزجاج، السفير فاضل عبد الغفور، عالم الفيزياء قاسم الهيتي، الصحفي هادي نعمان، الخطاط طه الهيتي، الدكتور غالب الهيتي، استاذ التاريخ نزار الحديثي، الدكتور عدنان رشيد الشيخلي، ناجي صبري الحديثي، عبدالرحمن البزاز، نجم الدين الواعظ ، الشاعر منتجب العاني، الشاعر رشدي العامل، شفيق الكمالي، عارف قفطان نائب خلال العهد الملكي، خبير الجولوجيا خالد هليل العاني، مدني صالح استاذ علي الوردي، الكاتب شجاع العاني، شاكر مصطفى اخصائي التخدير؟

اسماء لامعة

وهناك الكثير من الاسماء ذات الفضل في تمجيد اسم العراق خارج وداخل البلد في المحافل العربية والعالمية. ومن الشباب الصاعدين بالمجال الانساني مثالا: طارق الحاتمي، عمر الأغا، محمد الديلان، ابرار العاني،عمر العلواني. ومن فنانيها مثالا: حسام الخليفاوي، سيماء العاني، نورصباح، وسن حامد الذيباني، بشير الراوي. وكتابها مثالا:امجد الكربولي، ميس احسان الدراجي، الشاعر علي جدعان، والكثير من المبدعين والموهوبين.

الهدف من الحملة هي ايضاح وتعريف المجمع بالجانب الايجابي للمحافظة وتعريفهم على الفنانين والمثقفين والمفكرين بعيدا عن اي مسميات وبكل المجالات، نفخر بهم، نشجعهم ونبين للجميع ان من يمثل الانبار الان هم هؤلاء النخبة الفكرية الامعة، وهي بحد ذاتها رسالة (الأنبار ضد الارهاب، الأنبار تؤمن بمدأ التمدن والدولة التي تحافظ وتحمي كل أفراد المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية أو الفكرية. تقوم على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات).

تسنيم مولود – الأنبار