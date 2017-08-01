سياسة أمريكا في الشرق الأوسط

من المعلوم أن الرئيس الأسبق باراك أوباما قد صرح عن نوايا امريكا تجاه موقف داعش في الشرق الأوسط وقال بأن هدف امريكا هو أضعاف داعش وسوق الدول العربية إلى حروب في ما بينها لأجل أضعاف المنطقة ،تفكير ذكي من أمريكا اذ بدل خوض حرب مباشرة مع الدول العربية لجأت إلى زرع ألطائفية وبذور الفتنة بين أبناء الامة العربية ،أي إنسان سوي من الممكن أن يرجح بأن دولة عظمى كامريكا بإمكانها إنهاء داعش بساعات بجهازها الاستخباراتي المتطور كما حصل في حرب الخليج من إبادة تامة لقوافل الجيش العراقي

فور احتلال الكويت وأيضا في حرب2003 فور سقوط النظام الدكتاتوري بأيام معدودة ليس الا،السؤال هو كيف للتحالف الدولي عجزه عن إنهاء داعش سنين وسنين،هذا الأمر أصبح واضح العيان من مساعي أميركا بعدم إنهاء داعش لانها لا تشكل خطرا عليها وفق قوتها الحالية ،المنقذ من عدم استحواذ داعش على المزيد من أراضي العراق هو فتوى المرجعية الرشيدة وتأسيس الحشد الشعبي، هذا ما لم يكن بحسبان أمريكا ، ليست أمريكا فحسب وإنما إسرائيل أيضا (الكيان الصهيوني) اذ لعبوا لعبتهم لفرض نفوذهم في المنطقة وأضعاف عدوهم الأول (ايران) مرعبتهم فمرة يفرضون عليها عقوبات اقتصادية شديدة لبسط نفوذها واخرى في الشروع ببرنامجهم النووي. عندما ضرب داعش عدة دول أوربية أصبحت سياسة التحالف الدولي هو إنهاء داعش ولكن بأسلوب خجل للاسف ،متى ما تحرر العراق من هيمنة امريكا وتدخلها في الشؤون الداخلية للعراق ،سيبسط الحشد الشعبي نفوذه بأيام في المناطق المغتصبة من العراق ، لكن كيف يتم تطبيق ذلك؟في ظل حكم ضعيف غير قادر على اتخاذ القرارات الجريئة والمنصفة بحق من ضحوا بدمائهم بهدف تحرير بلادهم من إنجاس فكر وفعل…نسأل الله أن ينصف العالم بطولات أبناء الحشد وشهدائه تجاه ما قدموه خدمة لبلدهم العزيز.

اسامة زهير