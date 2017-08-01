قوة مشتركة تطهّر 17 قرية محاذية لتلعفر

الحشد يدعو العبادي إلى تحرير وادي حوران بالأنبار

بغداد – محمد الصالحي

دعت هيئة الحشد الشعبي، رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى ضرورة ارسال قوات لتحرير وادي حوران في محافظة الانبار، فيما تمكنت قوة مشتركة من تطهير 17 قرية قرب قضاء تلعفر في الموصل. وطالب المتحدث الرسمي باسم الهيئة احمد الاسدي في تصريح أمس ان (وادي حوران ووادي الموت و13 من الوديان الأخرى ماتزال تحت قبضة داعش).

محذرا من أن (بقاء الوادي دون تحريره يشكل خطرا على المحافظة والمحافظات المجاورة الأخرى). وأضاف أن (تلك الوديان معسكرات تدريبة لتنظيمات داعش ما يسهل عملية تنقل الإرهابيين من وادي إلى آخر ومن ثمة إلى المحافظات المحاذية لتنفيذ هجمات إرهابيةî، مشددا على …ضرورة تحرير الوادي كونه يشكل خطرا حقيقيا على المحافظة). الى ذلك قال القيادي في الحشد قطري في تصريح أمس ان (مدفعية الجيش وطيران القوة الجوية قصفا وبشدة المباني التي يتحصن فيها عناصر داعش في قضاء عنه).

عملية عسكرية

مبينا أن (القصف يأتي تمهيدا لشن عملية عسكرية واسعة النطاق لتحريرها من داعش ضمن خطة اعدتها القيادات الامنية لتحرير ماتبقى من مناطق المحافظة واعلانها محررة بالكامل).وأضاف أن (القصف شمل خطوط امداد عناصر داعش القادمة من منطقة الرقة السورية باتجاه المناطق الغربية، بالتزامن مع قيام القوات الامنية والقوات الساندة لها بالانتشار في مناطق الانبار الصحراوية). مبينا ان (القصف لم نشهد له مثيلا منذ انهيار الامن في تلك المناطق لشدته).وقال قائممقام قضاء الرطبة عماد الدليمي في تصريح امس ان (اكثر من 20 الف نسمة كانوا محاصرين من قبل داعش في مناطق عنة والقائم ورواه تمكنوا من الهروب الى احدى القطعات العسكرية المتمركزة في قضاء عنة مستغلة الفوضى العارمة جراء هروب المئات من قادة وعناصر التنظيم في تلك المناطق). واضاف أن (السكان الفارين من داعش سلكت طرقاً وعرة باتجاه القطعات العسكرية). مبينا أن (قوة من الاستخبارات العسكرية تقوم بعملية تدقيق اسمائهم خشية تسلل عدد من عناصر التنظيم ودخولهم الى المناطق المحررة للقيام بعمليات).واشار إلى أن (داعش يحاصر مئات العوائل داخل مركز مدينة الرمادي كدروع بشرية لحماية عناصرهم التي تتخذ من المجمعات السكنية والمناطق الامنه مكانا لاستهداف القوات الامنية والقوات الساندة لها). وقال مصدر امس ان (قنبلة صوتية انفجرت في ساعة متأخرة من ليلة أمس على دورية للحشد العشائري في منطقة حي الإطفاء وسط قضاء هيت).وأضاف أن (الانفجار لم يوقع أي خسائر مادية او بشرية بصفوف مقاتلي العشائري الذين كانوا موجودين بالدورية).

حشد شعبي

وفي الموصل قال اعلام الحشد الشعبي في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (الحشد الشعبي قصف مضافة لتنظيم داعش جنوب غرب صحراء نينوى يتحصن فيها 20 عنصرا بالتنظيم بسلاح الهاون عيار 120 وعيار 82 وباسناد مباشر من قبل مدفعية الحشد)،وأضاف أن (القصف اسفر عن تدمير المضافة وعجلتين). وقال مصدر امس ان (ام عزام وهي امراة من احدى جمهوريات روسيا الاتحادية ويلقبها البعض باليمامة بسبب حدة بصرها ودقة تصويبها للاهداف، كونها قناصة ماهرة عثر عليها جثة هامدة في زقاق ضيق وسط تلعفر، غرب الموصل، وقد تم نحرها من قبل مجهولين). واضاف أن (داعش فرض اجراءات مشددة واعتقل العديد من الاشخاص). لافتا الى ان (تلعفر تشهد عمليات تصفية لقيادات وعناصر من داعش وكل المؤشرات تدلل بانها حرب داخلية بين اقطاب التنظيم للاستيلاء على مراكز القوة والهمينة على المناطق). وقال إعلام الحشد الشعبي في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (قوات الحشد الشعبي طهرت 17 قرية بدءً من شمال منطقة عداية نزولاً باتجاه شركة عين الجحش، جنوب شرق تلعفر بحثاً عن أوكار أو مخازن عتاد تركها العدو).وأضاف ان (عمليات المسح والتطهير مازالت مستمرة).يذكر ان قوات الحشد الشعبي شرعت، بعمليات واسعة لتطهير المناطق الواقعة بين ناحية تل عبطة و طريق بغداد – الموصل. وذكر بيان لإعلام الحشد تلقته (الزمان) أمس ان (قوات الحشد تمكنت من احباط هجوم لتنظيم باتجاه الحدود العراقية السورية بمساندة طيران الجيش). مبينا أن (الهجوم استمر نحو اربع ساعات).وأضاف أن (داعش تكبد خسائر كبيرة تمثلت بقتل 100 داعشي وحرق 26 عجلة). مشيرا إلى أن (اربعة الوية هي الأول والثالث عشر والثامن والعشرين والخامس والثلاثين شاركوا باحباط الهجوم).