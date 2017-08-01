التحالف الوطني يبحث مع برلمان التشيك مكافحة الإرهاب

معصوم يدعو إلى إنجاز المصالحة لإتمام النصر على الإرهاب

بغداد – تمارا عبد الرزاق

دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الى بذل الجهود الحثيثة لإنجاز مشروع المصالحة المجتمعية وتحقيق السلم الاهلي بين المكونات لاتمام النصر على الارهاب.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس إن (معصوم بحث مع وفد برلماني تشيكي برئاسة نائب رئيس مجلس النواب يان بارتوشيك العلاقات التاريخية بين البلدين وضمان تطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين) واكد معصوم ان (اتمام النصر على الارهاب سيكون من خلال بذل الجهود الحثيثة لاتمام مشروع المصالحة المجتمعية وترسيخ السلم الأهلي وبما يحقق الوئام والتكاتف بين جميع مكونات الشعب).

كما بحث رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم مع الوفد تطوير العلاقات بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.وقال بيان امس ان (الحكيم دعا خلال استقباله الوفد تنسيق الجهود لمواجهة الجماعات الإرهابية وتضييق الخناق عليها) واضاف الحكيم أن (العراق مقبل على قطف ثمار صبره) مشيرا الى ان (التحالف طرح مشروع التسوية الوطنية كقراءة مبكرة لأحداث ما بعد داعش).

من جهة اخرى قرر المكتب التنفيذي لتيار الحكمة الوطني استحداث موقع امين للتيار لكل محافظة .

وقال بيان امس ان (المكتب بحث عددا من الامور وتوصل الى مجموعة من القرارات من بينها استحداث موقع امين التيار لكل محافظة الذي ترتبط به جميع المفاصل التنظيمية والمؤسسات ويعد المسؤول المباشر للمحافظة وكذلك تسمية حسون الفتلاوي مسؤولا لتنظيمات التيار في العراق خلفا لعلاء الموسوي وبليغ ابو گلل) واوضح البيان انه (تمت تسمية علاء الموسوي مديرا للمكتب الانتخابي للتيار خلفا لمحمد الشمري واطلاق استمارة التنظيم الالكتروني من اجل استيعاب الاعداد الراغبة بالانضمام الى التيار من ابناء الشعب).

على صعيد اخر بحث نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي مع السفير الكويتي لدى العراق سالم الزمانان الاحداث التي تشهدها الساحة المحلية والجهود المبذولة لتحقيق الوفاق الوطني.

وقال بيان امس ان (الجانبين بحثا مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وكذلك التطورات التي تشهدها الساحة المحلية والجهود المبذولة لتحقيق الوفاق الوطني بين مختلف مكونات الشعب) ونوه المالكي الى ان (العراق استطاع تجاوز التحديات الأمنية في ظروف استثنائية صعبة بفضل تكاتف الشعب ووقوفه صفا واحدا مع القوات الامنية وبدعم من قوات الحشد الشعبي) مؤكداً أن (المرحلة المقبلة ستشهد إجراء الانتخابات لاسيما وان المجتمع الدولي يدعم العراق ويقف إلى جانبه لإنجاح هذه الممارسة الديمقراطية في موعدها المحدد) وتابع (نقدر وقوف الأشقاء في الكويت مع العراق ومساهمتهم في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للنازحين) معربا عن أمله بأن (تستمر الكويت في نهجها السياسي المعتدل مع مشكلات المنطقة بعيدا عن سياسة المحاور ضمانا للاستقرار).