عضو مكتب العلاقات الخارجية في الحزب الديمقراطي الكردستاني خالدة خليل لـ (الزمان):لا إستقرار دون منح الكرد حقوقهم المشروعة ودول إقليمية تريد إستمرار التوتّر

فريد حسن

عزت مستشارة رئاسة برلمان كردستان خالدة خليل سعي اقليم كردستان لاجراء الاستفتاء الى يأس الاقليم من ايجاد حل لمشاكله طوال الـ 14سنة الماضية التي تلت سقوط النظام السابق.

ورأت خليل عضو مكتب العلاقات الخارجية في الحزب الديمقراطي الكردستاني ان الفتور الذي واجهه استفتاء الاقليم اقليميًا ودوليًا متوقع لأسباب مختلفة تتعلق بالمصالح الخاصة .

في هذا الحوار الذي اجرته (الزمان) بدت خليل صريحة ومتدفقة المعلومات وحريصة على ابراز قيم وآليات معاني الاستفتاء وما تؤول اليه المنطقة وكيفية تدارك الازمات ودور الاحزاب الكردية في تفعيل المشاركة الجمعية لهذا المشروع الوطني حسب وصفها له.

وقد تناول اللقاء الاستفتاء ومستقبل كردستان والعلاقة مع الحكومة الاتحادية ووجهات النظر الدولية ودول الجوار بخصوص الاستفتاء المزمع تنظيمه في الخامس والعشرين من شهر ايلول المقبل :

{ الاستفتاء حق طبيعي لكل امم الارض لتحديد مستقبلهم فكيف تقوّمون دعوة البارزاني في هذه المرحلة الحساسة ؟

– نعم ، الاستفتاء حق طبيعي أقرته مواثيق ومقررات دولية .ومن حق الشعب الكردي ان يقرر مصيره بعد ان عجزت الجهات السياسية في العراق طوال عقود طويلة عن إيجاد حل عادل للقضية الكردية . وحتى بعد تغيير النظام الشمولي في العراق بقيت معاناة الكرد مستمرة ، فجاءت دعوة الرئيس البارزاني الى الاستفتاء التزاما سياسيا وهي لم تأت الا بعد اربعة عشر عاما من المحاولات مع بغداد في ان يكون الكرد شركاء حقيقيين في العملية السياسية الا ان عدم إيفاء بغداد بذلك وعدم تطبيق الدستور الذي أقرته كل الأطراف السياسية في 2005 سبب اخر ، فضلا عن قطع بغداد لميزانية الاقليم ورواتب الموظفين في الاقليم ، ومستحقات البيشمركه الذي يقاتل نيابة عن العالم منذ ثلاث سنوات .هنا يطرح السؤال نفسه ماذا بعد كل هذا ؟ بالاضافة الى ان مرحلة مابعد داعش تجعلنا نفكر في ان الاستفتاء ضرورة ملحة الآن اكثر من أي وقت مضى أو قادم ، ناهيك عن ان الاستقلال هو حلم كل كردي في ان تكون له مساحة جغرافية تسمى الدولة الكردية ، حيث اثبت الكرد خلال العشرين عاما الماضية بأنهم خاضوا تجربة فريدة استطاعت في غضون هذه السنوات القليلة الماضية إنجاز ماعجزت عنه دول نالت استقلالها منذ العشرينات والثلاثينات .

{ الاستفتاء منهج مقر امميًا فلماذا كل هذا التكالب والاصطفافات غير الاعتبارية بوجه شعب كردستان خاصة بعد انتهاء داعش ؟

– الكل يعلم مشروعية وأحقية الشعب الكردي في الاستفتاء والمعترضون أنفسهم يعلمون ذلك ، ولكن هنالك مصالح تحدد وجهات البعض، فمنها لأغراض انتخابية ودعائية لأحزابهم ومنها انجذابهم الى مشروعات الدول الإقليمية . أما الغرب فهم يفهمون تطلعات الشعب الكردي اما خوفهم من التوقيت فقد لايكون مسوغًا لأنه قد تم القضاء على داعش عسكرياً ولكي تكتمل عملية القضاء على هذا السرطان المرعب نهائياً ، يجب العمل بجدية من اجل احداث تغيير جذري في منظومة المفاهيم الدينية والثقافية والتربوية .وهذا لن يحدث من دون استقرار . ولايمكن الحديث عن الاستقرار من دون منح الكرد حقوقهم المشروعة .

{ إن ادى الاستفتاء الى اقرار شعبي فهل يعني ذلك انفصالًا ام عودة الحق لأهله ؟

– هناك فرق كبير بين الانفصال لأجل الانفصال وبين منح مكون هام حقوقه المشروعة . الكرد عانوا كثيرا على مر العقود الماضية وتعرضوا لشتى انواع الإبادات وقد آن الاوان لمنحهم حقوقهم لأن زمن الحزب الواحد قد انتهى والتعددية والديمقراطية الحقيقية تعني منح كل المكونات حقوقها .

{ لماذا تقف الامم ضد مشروعية اعادة الحق المغتصب الناتج عن مؤامرة سايكس بيكو الذي ولى بنهاية مخزية؟

– بعد اتفاقية سايكس بيكو التي قسمت المنطقة الى دول قطرية بعد الحرب العالمية الاولى من دون ان تراعي التنوع الثقافي والعرقي فيها ، جاءت سياسة هذه البلدان المقسمة غير متوافقة مع التنوع الديمغرافي للشعوب التي تعيش فيها مما خلق بعد ذلك اشكاليات كبيرة على مستوى الهوية القومية ، وذلك ادى بالطبع الى ان تؤثر هذه التغييرات على التعايش في المنطقة بين المكونات المختلفة التي تعرضت للتقسيم او التهميش او الاقصاء او الابادات الجماعية كما حدث مع الكرد في ظل النظام العراقي السابق بسبب الاختلاف القومي ، وكل تلك الابادات كانت بسبب عدم استيعاب السياسات التي مرت بها المنطقة لفكرة الاختلاف واحترام حق الاختلاف الذي هو جوهر القضية والمحنة الحقيقية في هذه المنطقة .

اما وقوف بعض الدول ضد استعادة الحق المغتصب فهو لأسباب تتعلق ببقاء المنطقة متوترة وكلما اشتد التوتر اكثر خدم اجندات واهدافًا معينة تطمح اليها الدول ذات النفوذ التي طالما عدّت الكرد ورقة ضغط لتحقيق اغراضهم .

{ هنالك دول لها علم ودستور وبالنسبة والتناسب هم اقل عددا من الشعب الكردي لكنها دول معترف بها دوليا وقد كانت في الماضي مستعمرة كما الشعب الكردي الآن ، فما الضير انسانيا ان تنال الشعوب حقوقها مثيل الآخرين ؟

– نعم هناك دول مساحتها اقل من مساحة كردستان وشعبها نصف عدد سكان كردستان ومع ذلك هي دول معترف بها والامر هنا لايتعلق بالاقلية والأكثرية أو المساحة الجغرافية بل بدوغمائية العقل الشرق أوسطي الذي لايقبل الآخر وهذا العقل مبني على تاريخ طويل من الاستبداد والتهميش والاقصاء .

{ الاستفتاء من المنظور الواقعي اقرار بالحقوق فلماذا يقف العالم متمسكا بالصمت ازاء حق طبيعي؟

– هذا الامر ليس مع الكرد فحسب بل مع الدول الاخرى ايضا .فهل كانت اسبانيا راضية عن استفتاء كاتلونيا ؟ وهل رضيت بريطانيا عن استفتاء إسكتلندا ؟ انا كنت في إسكتلندا قبل الاستفتاء وشاهدت حماس الأحزاب التي تنوي الانفصال وردود الأحزاب الاخرى عليها وكل ما استطيع ان أقوله هنا هو ان لا احد يمكنه ان يقف ضد رغبة الشعوب حين تريد تقرير مصيرها لأنه حق مشروع .

{ وضعت كلمة الرئيس البارزاني في البرلمان الاوروبي النقاط على الامور الممحية فلماذا لا نعيد العبارات الى حقيقتها بحروفها كما فعلت الامم المتحدة لشعوب اخرى ؟

– نعم وضع الرئيس البارزاني النقاط على الحروف واتوقع ان يكون الامر بعد الاستفتاء بشكل آخر ، اذ يمكننا حمل نتيجة الاستفتاء للمطالبة بالاستقلال وهذا لن يكون بين ليلة وضحاها بل بالتأكيد يحتاج الى وقت طويل وحوارات عديدة ومناقشات داخل العراق وخارجه ،حيث ان الاستفتاء على استقلال كردستان سوف يتيح لموضوع الاستقلال ان يتصدر جدول الاعمال السياسية محلياً ودولياً بدءا من لحظة فرز النتائج .

وهذا مايجب ان يعمل عليه الجميع بإخلاص في قادم الأيام . وهو يحتاج ايضًا لتعاضد جميع القوى السياسية الكردستانية في سبيل إنجاح ذلك بما ان الشراكة الحقيقية لم تتحقق وعجزت الحكومات في بغداد طيلة العقود الماضية من إيجاد حل عادل وسلمي للقضية الكردية ، حتى بعد عودة الكرد بملء ارادتهم الى بغداد في 2003 للمشاركة في بناء عراق ديمقراطي فدرالي الا ان وضعية الديمقراطية الهشة التي اتسم بها العراق اتخذت مبدأ مغايرا لمعنى الديمقراطية الحقيقية في مفهومها الاساس .ويمكن ان يعزى احد اهم أسباب عدم تطبيق الديمقراطية الحقيقية في العراق الى تدخل الدين في السياسة اذ ان حضور الدين يجب ان يكون محدودا في المجتمعات المعاصرة في إطار الدولة الديمقراطية لأن الديمقراطية أساساً تعنى بفكرة الاندماج بين الجماعات الدينية والعشائر والطوائف والأقليات اَي انها تقوم على أساس فكرة قبول الآخر لذلك يقول هابرماس بأن التسامح هو أساس الثقافة الديمقراطية .

ومع انني لست مع فكرة التسامح بل مع قبول الآخر كون التسامح مصطلحًا قرووسطيًا ، وهنا ينبغي للدولة الديمقراطية ان يكون لديها انموذج إداري وتشريع كفيلان بالتعايش السلمي على اسس مدنية حديثة .

غياب كل ذلك ادى الى تعرض المكونات الى ان تكون هدفا سهلا للتنظيمات المتطرفة التي نشأت على خلفية التغييرات التي حصلت في المنطقة وبالذات تأثيرات القضية السورية واحداث مايسمى بالربيع العربي .

{ تعد سلمية المنهج ووسائل التعبير السلمي والديمقراطي التي تنتهجها القيادة الكردية الضمانة بان الكرد سيبقون جيرانا طيبين ودودين لمساعي خير المنطقة فما الانعكاسات السلبية ان اقرت الامم المتحدة حق تقرير المصير؟

– اثبتت القيادة الكردية على مدى العقود الماضية بأن المشاكل العالقة لايمكن حلها الا بالحوار .واذا تحولنا الى جارين فان الكرد بالطبع يحترمون حقوق الجار الذي تربطنا به اواصر وعلاقات وطيدة وتاريخ طويل مشترك لذلك لا أتوقع ان تكون هناك أية انعكاسات سلبية بل بالعكس ستكون له ايجابيات كبيرة منها انه سيكون إضافة للمنطقة بدل ان يكون خصماً كما يتصور الآخرون .

{ يؤمن الكرد بأن المنطقة كردستانية وهذا يعني ان جميع المكونات لها حقوقها بعد الاستفتاء واقامة الدولة فلماذا لم تقم المنظمات الانسانية المعنية بحقوق الانسان بالمشاركة والاشراف لمعرفة اراء المكونات؟

– ارض كردستان هي للكردستانيين جميعا من الكرد والقوميات والأديان الاخرى ايضا ولهم حقوقهم كافة منذ ان تحقق لكردستان بعد 1991 حكم ذاتي نوعا ما ، فكل المكونات تشارك في العملية السياسية في الاقليم من دون استثناء من ايزيديين وكاكائين وشبك ومسيحيين كلدواشور وكذلك التركمان، اذ ان كردستان هي فسيفساء ملونة بتعددها الذي يمنحها الثراء .ومن الطبيعي ان هذه الحقوق ستتعمق اكثر بعد إقامة الدولة .

اما عن سبب عدم إشراف المنظمات المعنية بحقوق الانسان ، فينبغي هنا الاشارة الى ان الاهتمام بحقوق الانسان قد اصبح من اهم القضايا التي تشغل المجتمع الدولي في القرن الواحد والعشرين ، ومع ما توليه من اهتمام على الصعيدين السياسي والثقافي الا انها ماتزال تخضع لسياسات الدول الكبرى ومصالحها . اذ اننا ندرك بأن حقوق الانسان لايمكن ان تنجو من الاستخدام السياسي لها وتوظيفها بشكل أو بآخر لخدمة مقاصد معينة ، وظهر ذلك واضحاً في تقارير عدة قدمتها منظمات حقوق الانسان ، مؤخرا عن الاقليم إذ انها لم تتوخ فيها الدقة في استقاء المعلومة التي يجب استقاؤها من مصادرها الصحيحة والرسمية .

{ هل ان الاستفتاء قابل لوجهات نظر البعض ام انه تعبير عن ارادة الجمع وماهي الضمانات للمشاركة الجمعية في هذا المشروع؟

– الاستفتاء سؤال وطني وليس قوميًا أو دينيًا كما انه ليس للمزايدات الحزبية بل هو سؤال تاريخي سيضعنا امام التاريخ وامام أنفسنا وهو وفاء لدماء شهدائنا التي روت الارض وستبقى ارواحهم تحاسبنا إن اخلينا بهكذا قرار في فرصة سنحتها لنا قيادتنا .اذن نحن امام الضمير الذي لا أتوقع ان يخونه اي كردي يحس بانتمائه الحقيقي لهذه الارض .

{ هنالك لغط كبير في كردستانية مناطق وجود الايزيدية ، أليس من حقهم اختيار ما يلائمهم من نظام سياسي بعد ما عانوه ردحا من الزمن من التهميش في ظل الانظمة السابقة ومن التعريب واخيرا الهجمة الداعشية الشرسة على مناطقهم واستباحة الارض والعرض ؟ اليسوا جديرين بأن يخـــــــــــتاروا ما يلائمهم بما تمليه عليه رغباتهم وانتماءهم الحقيقي لشعبهم؟

– نعم ، الايزيديون عانوا كثيرا خلال تاريخهم الطويل والمرير والمكتظ بالالم والمعاناة كونهم كرداً اولا وثانياً لكونهم مختلفين في ديانتهم وكما قالت عنهم الليدي دراور بأنهم اكثر الشعوب المضطهدة على الارض واكثر من حيكت حولهم الأساطير والخرافات .

ومن حقهم بعد كل ذلك اختيار مايلائمهم . وبعد الكارثة التي حصلت في سنجار والابادة الجماعية فإنهم يدركون حقا بأن الاستفتاء هو فرصة لاتعوض وذلك للاسباب الآتية : أن استقلال كردستان سيكون ضمانة للكرد الايزيديين ودرءًا لهم من خطر الفرمانات السابقة ، حيث تعرض هذا المكون الى اكثر من سبعين فرمانا على مر العصور الماضية .

وإستقلال كردستان وانضمامها لنظام روما سيجعل المحكمة الدولية تنظر في ملف الابادة الجماعية للكرد الايزيديين . وبما أن العراق لم يوقّع على نظام روما فإن النظر في قضية الابادة الجماعية للكرد الايزيديين ستبقى معلقة . واستقلال كردستان سيفتح الباب امام الكرد الايزيديين للمطالبة بجعل سنجار محافظة ضمن محافظات الاقليم.

واستقلال كردستان سيمنح المكون الايزيدي الطمأنينة في استقرار مناطقه كونها تخضع للمادة 140 وهي المناطق المتنازع عليها بين الاقليم وبغداد .

وقد تعرضت هذه المناطق طوال العقود الماضية للتغيير الديمغرافي والتعريب بسبب قوميتهم الكردية على غرار حلبجة بعد تعريضها للإبادة الجماعية ويستطيع اهلها إدارة شؤونهم الذاتية من كافة مكوناتها التي تتعايش فيها .