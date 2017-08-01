الناس صنفان – علي محمد الجيزاني

يجب ان تعلق هذه الحكمة على واجهات بنايات المحافظات العراقية ، مثل ما امر بها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان وهو مسيحي وعلقها على بنايات حقوق الانسان بالأمم المتحدة . لكي يتذكر الانسان ان هناك اخوة شركاء بالوطن من عدة طوائف ومذاهب متنوعة يعيشون منذ الالف السنين تحت خيمة العراق ، وحقوقهم متساوية بين جميع الطوائف .. كثير من النازحين بالموصل يتذكرون الحرب ابشع اثار الدمار الذي حدث بالموصل من قبل الوحوش حيث يقول ابو وسام كانت البيوت المهجورة والدور المهدمة في تلك القرى تزداد يوماً بعد يوم بعشرات الأسر النازحة من كل الطوائف التي تحكي عن وطن جميل تشرد مواطنوه من طرف التزام بعض الشباب بالفكر المتوحش وبدا هذا الفكر ان يهدم حضارتهم وقبور أنبيائهم وبيوتهم ومدارسهم وجوامعهم وجسورهم وان يمسح المدن عن بكرة ابيها .هو فكر هدام لايؤمن بالانسانية .ان وجد على الارض وعرف ان فيها خليطا من البشر متحابون تربطهم علاقات متبادلة . دخل عليهم من الحدود السورية المفتوحة على مصراعيها وغزوها وهربوا الحراس لانهم مع هذا الفكر البربري .كان من المؤلم حقاً أن تستمع إلى مواطن يعلن براءته من حرب هو ضحيتها الأولى وفي ساعات الخوف ارتحلوا هربا من نيران القصف ورحى الحرب وتركوا كل مايملكون وعادوا الى مربع الحياة الأولى صفراً من كل شيء ، إلا أرواحهم وأملهم في الحياة

هذه هي الحرب بدأت تكشف عن أبشع ماتركته في هذه القرى التي أدمن أهلها على العشق والفرح ، هم اليوم استبدلوه بالانتظار والأسئلة ! اين نتجه الان .وماهو مشوارنا .وكيف نلملم جراحنا .ونعيد نشاطنا ونطوي النار التي حرقتنا ،والدنيا لاتزال فيها الخير والشر بالرغم من تقطعت أوصالنا من الشر وليس فينا رابح .الكل خسرنا ،

وهكذا يقول العقلاء يمكننا أن نضع حداً لهذه المشكلة ،وان نذهب الى جانب الخير .

ونغلق ابواب الشر وطرد المسببين لهذا الشقاء الذي أنهكنا ودمر مقوماتنا في الحياة نريد ان نعيش ونبنى مدننا ونتسامح ونقدّم السلام والمحبة لكل العراقيين ، وهناك مثل نقتدي به هو اصرار الأمين العام السابق كوفي انان ، مسيحي لكن ملتزما في قول امير المؤمنين علي (عليه السلام ) وعبارته المأثورة علقها على مقر المنظمات الانسانية في هيئة حقوق الانسان ..

ان الناس صنفان: (إما أخ لك في الدين ، أو نظير لك في الخلق).

هذه العبــارة يجب أن تعـــــــلَّق على أبواب المحافظات العراقية ،وهي عبارة الخير والمحبة للناس جميعاً ، يجب أن ننشدها نحن العراقيون ، ونكسر بالمطرقـــــــة رؤوس الطائفيين والحاقدين الذيــــــــــن شقوا صفوف العراقيين الى تكتلات وطوائف لم تخدم العراق بلد الحضارات والتسامح والحب ،لكن الأمل باق في قلوب العراقيين.