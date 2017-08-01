نائب كردي يتّهم بغداد بالتآمر السياسي على الإقليم

كوبيش: قلق أممي من مخاطر إستقلال كردستان على العراق والمنطقة

بغداد – الزمان

اكدت الامم المتحدة قلقها ازاء عزم اقليم كردستان اجراء استفتاء بشأن الاستقلال خشية الحاق ضرر بالعراق والمنطقة برمتها. ونقل بيان لمكتب الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي عن رئيس البعثة الاممية في العراق يان كوبيتش قوله خلال استقبال الخزعلي له ان( اعضاء مجلس الامن اشادوا بدور الحشد الشعبي في تحرير المدن العراقية من داعش والحفاظ على ارواح المدنيين والممتلكات)، واكد (تشديد المنظمة الدولية على دعم العراق في ملف النازحين واعمار المناطق المحررة اضافة الى دعم المحافظات الجنوبية اقتصاديا لما قدمته من تضحيات في الحرب ضد عصابات داعش الارهابية).واشار الى ان (اعضاء مجلس الامن تساءلوا عن العقبات التي تقف حائلا امام اجراء الانتخابات البرلمانية في العراق في موعدها المحدد، وضرورة انجاز القانون الجديد وحل الاشكالات المتعلقة بمفوضية الانتخابات). وعن علاقات العراق بالخارج ، اكد (وجود تغيير في موقف الدول العربية وخاصة الخليجية من وضع العراق الجديد بعد مرحلة داعش الارهابي ).

إستفتاء كردستان

وبشأن استفتاء كردستان اعرب كوبيتش عن (قلق الامم المتحدة من هذه الخطوة لما فيها من ضرر ليس على العراق فحسب انما على المنطقة برمتها) .من جهته ، عزاالخزعلي الى ان (تعرض البنى التحتية في مدينة الموصل للدمار الى غارات التحالف الدولي التي تسببت ايضا بمقتل اعداد كبيرة من المدنيين)، مضيفًا انه ( لو تحققت مشاركة الحشد الشعبي في معارك مركز المدينة لتجنبت المدينة هذه الخسائر لما للحشد من خبرة في قتال الشوراع، لكن ما حصل في الموصل يشبه ماحصل في الرمادي سابقا ). واكد الخزعلي (المبادئ الثلاثة التي يؤمن بها الحشد الشعبي وهي كفيلة بأن تنهي اي جدل بشأن مستقبله وهي مبدأ الوطنية الذي ينص على ان الحشد يدافع عن كل العراقيين لا عن طائفة واحدة والمبدأ الثاني المبدأ الشرعي وهو ان مرجعية الحشد هو المرجع الاعلى الامام السيد السيستاني – دام ظله – الذي يمثل مرجعا لكل العراقيين ، اما المبدأ الثالث فهو قانوني وينص على ان ارتباط الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة) . وبشأن استفتاء كردستان ،حذر الخزعلي من أن( تفرد مسعود البارزاني في القرار سيؤدي الى نوع جديد من الصراع يتمحور حول المناطق المتنازع عليها التي يريد ضمها للاقليم بدون الرجوع الى الدستور والقانون)، مؤكدًا ( حق العراقيين في الدفاع عن هذه المناطق التي تعد اراضي عراقية بحكم الدستور والتي ستمثل مشكلة كبيرة في حال انفصال كردستان وتطبيق سياسة فرض الامر الواقع التي يتبعها البارزاني).

سياسة فرض الامر

وتابع ان ( البارزاني مندفع ولا يفكر بمصلحة البلاد ولا كردستان ولا يحسب بعض القضايا الجوهرية التي استجدت بعد تحرير الاراضي العراقية من داعش وهي ان الجيش العراقي اصبح قويًا وان الحس الطائفي الذي كان يراهن عليه البارزاني قد تراجع ، كذلك وجود الحشد الشعبي الذي يعد قوة مهمة جدا في الدفاع عن اراضي العراق ، كما ان التجاوز على المناطق المتنازع عليها سيزيد من وحدة الصف بين الشيعة والسنة).

في غضون ذلك، عدَ نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني البرلمانية بختيار شاويس ما وصفه بـ(المؤامرات السياسية) لعزل محافظة كركوك أحد الثوابت للحكومات المتعاقبة في بغداد. وقال في تصريح إن (خلق العراقيل والمشاكل لكركوك من جانب المكونين العربي والتركماني، ليس بالشيء الجديد، ولا يقتصر على هذه المسألة فقط. كما أن اختلاق الأعذار غير الواقعية أو تأجيل الانتخابات تحت أي ذريعة ، كلها مسائل تقف خلفها أهداف سياسية، وقد توجد تدخلات خارجية في الموضوع).

حالة مرزية

مضيفًا (بالنتيجة ولدت هذه الحالة المزرية وغير الواقعية، فبعد ثلاث جولات انتخابية، يتجدد الآن الصراع بشأن إجراء الانتخابات في المدينة من عدمه).وتابع أن (المؤامرات السياسية والإدارية والقرارات غير الدستورية أو القانونية ومحاولات عزل كركوك والكركوكيين من بغداد، أحد الثوابت السياسية للحكومات المتعاقبة في العاصمة العراقية)، مضيفًا (إذا كانت الحجة مسألة التعداد السكاني، فعلى أعضائهم في البرلمان أن يتذكروا أن ذلك يضع شرعيتهم موضع تساؤل، لأنهم أصبحوا نوابًا في البرلمان وفق التعداد والإحصائيات والإجراءات القانونية لمفوضية الانتخابات نفسها ، أما إذا كانت الذريعة هي عدم استقرار الوضع الأمني، فأن الوضع الأمني في كركوك بعد مجيء داعش أفضل منه في الموصل والأنبار وديالى وصلاح الدين، وهي تحتضن أكثر من 250 ألف نازح). ودعا شاويس من وصفهم بأنهم (يذرفون دموع التماسيح على مستقبل الديمقراطية والانتخابات وعملية التداول السلمي للسلطة، لأن تتطابق أقوالهم وأفعالهم، وأن يعودوا الى مبدأ التوافق، ولا يحرموا كركوك من العملية الانتخابية مثل الأعوام السابقة، من خلال التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات).