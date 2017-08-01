قرقوش تنفض غبار داعش وعوائلها تتجه لإجواء جديدة

الحياة تعود تدريجياً إلى أكبر مناطق المسيحيين بمحافظة نينوى

الموصل – سامر الياس سعيد

بدا قضاء الحمدانية اكبر مناطق وجود المكون المسيحي في محافظة نينوى بنفض غبار الاعوام الثلاثة التي مرت عليه اثر ســـــــــيطرة تنظيم داعش عليه في مطلع اب من عام 2014 حيث اضطر سكان القضاء للنزوح والتشتت في مناطق متفرقة من الاقليم بالاضافة لاختيار عدد كبير من العوائل اتخاذ خيار الهجرة بعيدا عن الوطن وخلال زيارة موفد (الزمان ) للقضاء لمس رغبة كبيرة من الاهالي بالعودة من خلال توجههم لتنظيف منازلهم وتهيئتها لغرض العودة فضلا عن تهيئة المؤسسات الخدمية والمدارس من اجل استئناف الحياة في هذا القضاء بعد ان هجر طيلة الاعوام السابقة .

عودة للقضاء

يقول بهنام مارزينا انه اثر العودة للقضاء والذي يرتبط معه صميميا حيث لم يلتفت لقرارات اقرانه واقربائه ممن اختاروا مغادرة البلد والتوطين مؤقتا في لبنان والاردن بالاضافة لتركيا استعدادا للاستقرار في اوربا او استراليا او امريكا وغيرها من الدول الغربية التي فتحت ابوابها لاستقبال النازحين وتابع مارزينا مثلما تشاهد فالحياة بدات تعود تدريجيا للقضاء فهذه محلات الخضراوات فتحت في نفس مكانها الذي كانت تتخذه قبل النزوح وباشرت ببيع منتجاتها للـــــــــعوائل التي تتزايد يــــــوما بعد اخر بعد ان قطعت صلتها باماكن استقرارها في ناحية عنكاوا ومناطق اخرى من مدينة اربيل .

اما سفيان ميخائيل فقال ان العودة الى بلدة قـــــــــــرقوش تعني الكثير فهي في المقام الاول تمنح المهجرين رسالة ثقة واطمئنان باستئناف الحياة في البلدة ومعاودة اعمالنا التي تركناها وقبل كل شيء ينبغي ان نقدم الشكر والتقدير لاهالي مدينة اربيل ممن قدموا لنا خدمات مهمة خلال فترة محنتنا حـــــــــــيث قدم الميسورين بيوتهم ومناطقهم خدمة لاهلنا.

تقديم شكر

كما لايسعنا ان نقدم الشكر للمنظمات الانسانية التي باشرت بدعم عودتنا من خلال تقديم جهودها في هذا المجال وتابع ميــــــــــــخائيل الا ان ما يحز في انفسنا فان قرقوش لم تعود مثلما تركناها فالمنازل المهجورة والمحـــــــــروقة باتت تحكي لنا ذكرياتها مع سكانيـــــــــــها ممن اثروا الابتعاد عن البلدة واختيار ملاذ اكـــــــــــثر استقرارا بدعوى عدم الاهتمام بالبلدة التي افتقرت للخدمات وعانت التهميش والاقصاء من خطط التنمية طوال الاعوام السابقة لسيطرة داعش عليها . بينما اكد رؤوف سالم ان قضاء قرقوش بات محمي من اهله حيث تقع البلدة تحت سيطرة قوات حماية سهل نينوى الذين اصبحوا القوة الرئيسي التي تمسك الملف الامني واغلب عناصـــــــر هذه القوة لابل جلها هم من اهل البلدة وقادرين على الاضطلاع بمهاتهم بخلاف ما كانت عليه تلك الظروف من تذبذب وعدم استقرار نتيجة تهافت العديد من القوات المتنوعة على الاضطلاع بحماية المنطقة والتي سقطت بطريقة غريبة نتيجة استهدافها بصورايخ من الشارع الرئيسي للبلدة من قبل التنظيم حيث اودت يحياة امراة وطفلين مما ادى الى اضطرار الاهالي للنزوح عن بكرة ابيهم في فترة صيف عام 2014 .