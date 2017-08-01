حجاج ذي قار ينطلقون من مطار الناصرية إلى الديار المقدّسة

ذي قار – باسم الركابي

اعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري عن استحصال موافقة الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية على تفويج حجاج المحافظة من مطار الناصرية الدولي. وقال الناصري في بيان تلقته (الزمان ) أمس انه (تم استحصل موافقة وزارة النقل الاتحادية وهيئة الحج والعمرة لتفويج ونقل حجاج المحافظة عبر مطار الناصرية ونأمل ان تكمل الوزارة المتطلبات الفنية والادارية كافة لاقلاع الرحلات الجوية ونقل الحجاج من الناصرية الى الديار المقدسة في المملكة العربية السعودية ).

ديار المقدسة

واضاف البيان ان (حجاج المحافظة كانوا ينقلون الى الديار المقدسة في الاعوام الماضية عبر مطار البصرة الدولي الامر الذي كان يجهد الحجيج ولا سيما كبار السن منهم).على صعيد متصل اكد مكتب هيئة الحج في المحافظة ان اولى قوافل الحجيج من المحافظة تنطلق اليوم الثلاثاء الى الديار المقدسة. ونقل البيان عن مدير المكتب هادر شاكر قوله ان (القافلة الاولى للمحافظة والتي تضم 47 حاجا تنطلق الى الديار المقدسة لتكون اولى قوافل الحجيج المغادرة من المحافظة ). وعلى صعيد اخر أنطلقت، السبت الماضي القافلة البرية الاولى التي ضمت الملاك الاداري للهيئة العليا للحج والعمرة متوجهة الى المدينة المنورة عبر منفذ عرعر الحدودي.وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني في بيان أمس ان (الهيئة اوفدت اول قافلة برية تضم 83 موظفا من ملاكها الاداري الذي سيهيئ الامور الفنية واللوجستية قبل وصول الحجاج العراقيين الى المدينة المنورة، ومنها سكن الحجاج والطعام والنقل وباقي الخدمات), واضاف ان (السبت الماضي شهد انطلاق اول رحلة جوية من مطار بغداد الدولي الى مطار الامير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة تقل موظفين من الهيئة وبعض الجهات الساندة لعمل بعثة الحج لاستكمال جميع الاستعدادات للحجاج الذين سيتوجهون الى الديار المقدسة بدءا من يوم غد الاربعاء). واشار البيان ان (الهيئة كانت اعلنت في وقت سابق تحديد الاربعاء 2 آب موعدا لانطلاق اول رحلة جوية للحجاج العراقيين و السادس من الشهر ذاته لانطلاق اول قوافل الحج البرية من المحافظات عبر منفذ عرعر الحدودي). من جهة أخرى اعلنت الحكومة المحلية في المحافظة عن تخصيص قطعة ارض في منطقة نائية جنوب مدينة الناصرية مركز المحافظة لاتلاف المخلفات البايلوجية والحربية .

انشاء محطة

ونقل البيان عن النائب الاول للمحافظ عادل الدخيلي القول ان (المحافظة خصصت عشرة دونمات في منطقة تل اللحم في مدينة الناصرية لانشاء محطة لمعالجة واتلاف المخلفات الكيمياوية والبايلوجية والحربية).

واضاف ان (اتلاف المخلفات سيكون بناء على التعليمات والمحددات البيئية المعتمدة و بالتنسيق مع مركز معالجة واتلاف المواد و المخلفات الكيمياوية الحربية في وزارة العلوم والتكنولوجيا وبالتعاون مع دائرة البيئة والزراعة في المحافظة).