العمل يمنح قروض مشاريع صغيرة لأهالي نينوى

الهجرة: عدد النازحين في العراق يدخل عتبة المليون

بغداد – داليا احمد

أعلن وزير الهجرة والمهجرين، جاسم محمد الجاف، ارتفاع عدد النازحين في العراق نحو مليون نازح .وقال الجاف بيان للوزارة امس ان (34 الفاً و902 نازح عادوا الى أماكن سكناهم في محافظة نينوى خلال شهر تموز المنصرم)، واضاف ان (المناطق التي عاد اليها النازحون بضمنها وادي حجر والمنصور والمأمون واليرموك وحي الشهداء ودور السكر والرشيدية والنبي يونس فضلا عن احياء مشيرفة والتنك وكوكجلي والسلامية والحي الصناعي وآبار النفط الى جانب احياء الوحدة والقادسية ورجم الحديد وتل الرمان والتحرير والانتصار والغزلاني). واوضح الجاف ان (العدد الاجمالي للعائدين منذ انطلاق عمليات تحرير نينوى وليومنا هذا بلغ 253 الفاً و300 نازح الى مناطقهم في المحافظة).

كاشفا عن ان (الوزارة سجلت خلال شهر تموز الماضي بحسب بياناتها نزوح 49 الفاً و502 نازح من محافظة نينوى ليصبح العدد الكلي للنازحين من نينوى 952 الفاً و621 نازحاً فيما بلغ مجمل اعداد النازحين من قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك 42 الفاً و462 نازحاً، ومن مدينة الشرقاط التابعة لمحافظة صلاح الدين 24 الفاً و593 نازحاً), ودعا الجاف (الوزارات المعنية الى الإسراع بإعادة تأهيل المناطق المتضررة من عصابات داعش الاجرامية وإعادة الحياة الطبيعية لهذه المناطق وإزالة كل العوائق التي تعترض عودة النازحين وتوفير بيئة مناسبة لهم). واعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اطلاق منح القروض للمشاريع الصغيرة المدرة للدخل لمحافظة نينوى.

شروط ميسرة

مشيرة الى ان منح القروض سيكون وفق شروط ميسرة.وقال الوزير محمد شياع السوداني في تصريح امس إن (الوزارة اعلنت عن اطلاق منح القروض للمشاريع الصغيرة المدرة للدرة لابناء المحافظة وان المبالغ ستتراوح بين 3 الى 8 ملايين دينار) واضاف ان (القرض سيكون بدون فائدة وان التسديد سيكون لمدة خمس سنوات وبفترة سماح سنة واحدة), واوضح السوداني ان (المبلغ المخصص للقروض هو بواقع 24 مليار دينار وسيتم منح القروض لثلاثة الاف شخص مع شروط ميسرة وتخفيفا للضوابط). مؤكدا ان “(المحافظة تعرضت للتدمير وتعاني البطالة وضياع الكثير من فرص العمل التي كانت مصدر رزق لكثير من ابناء المحافظة وبالتالي فان هذه القروض تاتي بوقتها لايجاد عمل لبعض ابناء المحافظة). يذكر ان الكثير من المنشآت الرسمية وغير الرسمية للمحافظة فضلا عن اسواقها التجارية تعرض الى تخريب نتيجة سيطرة داعش عليها وما تلاها من عمليات عسكرية لاستعاد المحافظة من التنظيم. وأعلن قائممقام قضاء الرطبة التابع لمحافظة الأنبار عماد الدليمي، عن استقبال 250 نازحا من المناطق الغربية في القضاء، مشيرا الى أن القوات الأمنية قامت بنقلهم الى مخيمات النازحين في قضاء الرمادي

سيطرة داعش

.وقال الدليمي في تصريح امس ان (الإدارة المحلية والقوات الأمنية في القضاء استقبلت 250 نازحا من أهالي المناطق الغربية الخاضعة لسيطرة داعش في سيطرة الناظرة شمال المدينة), وأضاف أن (النازحين غالبيتهم نساء وأطفال وتم تقديم المساعدات الإنسانية لهم وتدقيق الرجال والشباب منهم امنيا ومن ثم نقلهم الى مخيمات النازحين في الرمادي والمناطق الشرقية منها), يذكر أن العشرات من المدنيين يفرون بين الحين والأخر من مدن عنه وراوه والقائم غربي المحافظة الخاضعة لسيطرة داعش، وغالبا ما يدفع أولئك المدنيين مبالغ مالية لمهربين مقابل الخلاص من سطوة التنظيم.