الكهرباء تجهّز المشتركين بـ 20 ساعة يومياً

الأنواء تتوقّع طقساً صحواً والحرارة في الغليان

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل أن يستمر تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي على اجواء العراق ليكون طقس اليومين المقبلين صحواً حاراً وان درجة الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة بغداد اليوم الثلاثاء ستكون 50 درجة مع بعض الغيوم ,فيما اعلنت وزارة الكهرباء عن وصول كمية تجهيز الطاقة الى نحو 20 ساعة يوميا .

وأكدت الهــــــــيئة في بيان تلقته ( الزمان ) أمس (أستمرار تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي على اجواء العراق ليكون طقس اليوم الاربعاء صحوا ودرجة الحرارة ترتفع قليلا عن معدلاتها السابقة مع بعض الغيوم).

واضاف ان (درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق والعظمى المتوقعة في مدينة بغداد 50 درجة وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20 كيلو مترا تنشط خلال النهارفي المنطقتين الوسطى والجنوبية الى 30-40كيلو مترا وتشتد الى اكثر من 50 كيلو مترا في الاقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية وان مدى الرؤية 8-10كيلومترات ).

واوضح البيان ان (تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي يستمر على اجواء العراق ليكون الطقس غدا الخميس في المناطق كافة صحوا حارا ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20كيلو مترا ومدى الرؤية 8-10كيلو مترات).

وتابع انه ( يستمر تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي ليكون الطقس يوم الجمعة المقبلة في المناطق كافة صحوا حارا مع قطع من الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20كيلو مترا ومدى الرؤية 8-10كيلو مترات كما يستم تاثير المنخفض المذكور يوم الاربعاء المقبل على اجواء العراق ليكون الطقس في المـــــــــــناطق كافة صحوا حارا مع قطع من الغيوم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق و حركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معـــــــــتدلة السرعة 10-20كيلو متراً تنشـــــــــط خلال النهارفي المنطقتين الوسطى والجنوبية الى 30-40كيلو مترات وان طقس السبت المقبل سيكون في المناطق كافة صحواً حاراً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق).

فيما اعلنت وزارة الكهرباء عن انها حققت إنجازاً غير المسبوق في الانتاج.

وقال بيان للوزارة امس أن (منتسبي الوزارة تمكنوا من الوصول بإنتاجية المنظومة الكهرباء الوطنية إلى 15700 ميغاواط، مما انعكس ايجابياً بزيادة ساعات التـــــــــجهيز في العاصمة بغــــــــداد والمحافظات رغم ارتفاع درجات الحرارة وتجاوزها الـ 50 درجـــــــة مئوية).

وأضاف ان (تجهيز مناطق جانب الرصافة في العاصمة بغداد ومناطق شرق القناة ومدينة الصدر وصل الى أكثر من 20 ساعة، وجانب الكرخ إلى أكثر من 16 ساعة).

واوضح البيان ان (ملاكات الوزارة تواصل العمل ليل ونهار من أجل تعزيز هذا المنجز وتحقيق الأفضل خلال الأيام المقبلة).