تضارب حول القتلى وأسباب اقتحام داعش للسفارة العراقية بكابول

كابول‭- ‬بغداد‭ – ‬الزمان‭ -‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭ – ‬تعرضت‭ ‬السفارة‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬كابول‭ ‬الاثنين‭ ‬لهجوم‭ ‬استمر‭ ‬نحو‭ ‬أربع‭ ‬ساعات‭ ‬نفذه‭ ‬أربعة‭ ‬مسلحين‭ ‬قتلوا‭ ‬جميعا‭ ‬بنيران‭ ‬القوات‭ ‬الأفغانية‭ ‬وتبناه‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭. ‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬عراقية‭ ‬ان‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬حراس‭ ‬السفارة‭ ‬قتلا‭ ‬وقال‭ ‬داعش‭ ‬ان‭ ‬سبعة‭ ‬قتلوا‭ ‬ماعدا‭ ‬عشرين‭ ‬من‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬بداخلها‭ . ‬وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬الأفغانية‭ ‬بعيد‭ ‬الساعة‭ ‬15,30‭ ‬ت‭ ‬غ‮ ‬‭ ‬على‭ ‬صفحتها‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬فيسبوك‮»‬‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الهجوم‭ ‬انتهى‭ ‬وقتل‭ ‬المهاجمون‭ ‬الأربعة‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬ذكرت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬ان‭ ‬انتحاريا‭ ‬فجر‭ ‬نفسه‭ ‬خارج‭ ‬السفارة‭ ‬لدى‭ ‬بدء‭ ‬الهجوم،‭ ‬وان‭ ‬ثلاثة‭ ‬مهاجمين‭ ‬آخرين‭ ‬اقتحموا‭ ‬السفارة‭. ‬وأفاد‭ ‬بيان‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬إجلاء‭ ‬الدبلوماسيين‭ ‬العراقيين‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬آمن،‭ ‬ولا‭ ‬توجد‭ ‬إصابات‭ ‬في‭ ‬صفوفهم‮»‬‭. ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬أفاد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقية‭ ‬أحمد‭ ‬جمال‭ ‬أن‭ ‬العملية‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬حراس‭ ‬السفارة‭ ‬الافغان،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬‮«‬إجلاء‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬السفارة‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الافغانية‭ ‬كابول‭ ‬الى‭ ‬السفارة‭ ‬المصرية‮»‬‭. ‬واستغرب‭ ‬المراقبون‭ ‬سهولة‭ ‬وصل‭ ‬داعش‭ ‬الى‭ ‬داخل‭ ‬السفارةالعراقية‭ ‬وسط‭ ‬مكان‭ ‬امني‭ ‬محصن‭ .‬

ولكن‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬الافغانية‭ ‬أفادت‭ ‬أن‭ ‬عنصر‭ ‬شرطة‭ ‬واحدا‭ ‬أصيب‭ ‬بجروح‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬تذكر‭ ‬سقوط‭ ‬أي‭ ‬قتلى‭. ‬وأعلن‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬مسؤوليته‭ ‬عن‭ ‬الهجوم،‭ ‬عبر‭ ‬وكالة‭ ‬أعماق‭ ‬التابعة‭ ‬له،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬انغماسيين‮»‬‭ ‬اثنين‭ ‬شاركا‭ ‬فيه‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬نشر‭ ‬التنظيم‭ ‬بيانا‭ ‬موقعا‭ ‬من‭ ‬‮«‬ولاية‭ ‬خراسان‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬تلغرام‮»‬‭ ‬تحدث‭ ‬فيه‭ ‬عن‭ ‬‮«‬هجوم‭ ‬انغماسي‮»‬‭ ‬استهدف‭ ‬السفارة‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬كابول‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬ضمن‭ ‬الحرب‭ ‬المفتوحة‭ ‬ضد‭ ‬الرافضة‭ ‬المشركين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان،‭ ‬انطلق‭ ‬الانغماسيان‭ ‬أبو‭ ‬جليبيب‭ ‬الخراساني‭ ‬وأبو‭ ‬طلحة‭ ‬البلخي‭… ‬ملتحفين‭ ‬سترتيهما‭ ‬الناسفتين‭ ‬ومزودين‭ ‬بأسلحة‭ ‬رشاشة‭ ‬وقنابل‭ ‬يدوية‭ ‬نحو‭ ‬سفارة‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬الرافضية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬ان‭ ‬المهاجمين‭ ‬قتلا‭ ‬‮«‬سبعة‭ ‬من‭ ‬حراسها‭ ‬وما‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬عشرين‭ ‬بداخلها‮»‬‭. ‬وهي‭ ‬المرة‭ ‬الاولى‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬فيها‭ ‬السفارة‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬كابول‭ ‬بعد‭ ‬اعتداءات‭ ‬عدة‭ ‬استهدفت‭ ‬بعثات‭ ‬دبلوماسية‭ ‬غربية‭ ‬فيها‭.‬

وافاد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقي‭ ‬ابراهيم‭ ‬الجعفري‭ ‬على‭ ‬موقعه‭ ‬الرسمي‭ ‬انه‭ ‬‮«‬تلقى‭ ‬اتصالا‭ ‬هاتفيا‭ ‬من‭ ‬نظيره‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬افغانستان‭ ‬وبحث‭ ‬الجانبان‭ ‬الاستهداف‭ ‬الارهابي‭ ‬الذي‭ ‬تعرضت‭ ‬له‭ ‬السفارة‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬كابول‮»‬‭. ‬واكد‭ ‬الطرفان‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الهجوم‭ ‬الارهابي‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬الانتصارات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬العراقيون‭ ‬في‭ ‬حربهم‭ ‬ضد‭ ‬عصابات‭ ‬داعش‭ ‬الارهابية‭ ‬ودعم‭ ‬الدول‭ ‬الصديقة‮»‬‭.‬

وسمعت‭ ‬أولى‭ ‬الأصوات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬الهجوم‭ ‬وتم‭ ‬إبلاغ‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بها‭ ‬بعيد‭ ‬الساعة‭ ‬11,00‭ (‬06,30‭ ‬ت‭ ‬غ‭) ‬حيث‭ ‬أفاد‭ ‬سكان‭ ‬بوقوع‭ ‬أربعة‭ ‬انفجارات‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬تلتها‭ ‬أصوات‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬وقنابل‭ ‬يدوية‭. ‬وارتفع‭ ‬عمود‭ ‬من‭ ‬الدخان‭ ‬الاسود‭ ‬الكثيف‭ ‬فوق‭ ‬الحي‭ ‬المستهدف‭ ‬وسمعت‭ ‬صفارات‭ ‬سيارات‭ ‬الشرطة‭ ‬والاسعاف‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ساعة‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬الهجوم،‭ ‬بحسب‭ ‬مصورين‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭.‬

وافاد‭ ‬أحد‭ ‬المصورين‭ ‬ان‭ ‬‮«‬سيارات‭ ‬الاسعاف‭ ‬وقوات‭ ‬الامن‭ ‬بينها‭ ‬قوات‭ ‬اميركية‭ ‬انتشرت‭ ‬في‭ ‬المكان‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬ان‭ ‬جميع‭ ‬المحال‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الراقية‭ ‬بكابول‭ ‬‮«‬أغلقت‭ ‬فيما‭ ‬سارع‭ ‬الناس‭ ‬بينهم‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال‭ ‬للفرار‭ ‬من‭ ‬المكان‭ ‬وهم‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الذعر‮»‬‭.‬

ودانت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الافغانية‭ ‬‮«‬بشدة‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬السفارة‭ ‬العراقية‮»‬‭. ‬وتقع‭ ‬السفارة‭ ‬العراقية‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مقر‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬الشرطة‭ ‬الافغانية‭ ‬للحماية‭ ‬العامة‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬تشكيلها‭ ‬لحماية‭ ‬المباني‭ ‬غير‭ ‬الرسمية‭.‬

وكان‭ ‬موقع‭ ‬السفارة‭ ‬العراقية‭ ‬الالكتروني‭ ‬أورد‭ ‬ان‭ ‬القائم‭ ‬بالاعمال‭ ‬نظم‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬مؤتمرا‭ ‬صحافيا‭ ‬‮«‬بمناسبة‭ ‬انتصار‭ ‬قواتنا‭ ‬المسلحة‭ (…) ‬لتحرير‭ ‬الموصل‮»‬،‭ ‬ثاني‭ ‬مدن‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ .‬