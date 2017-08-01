بلدة محاصرة بالغوطة تتلقى مساعدات للمرة الأولى منذ 5 سنوات

بيروت‭- ‬الزمان‮ ‬

‮ ‬تلقّت‭ ‬بلدة‭ ‬النشابيّة‭ ‬الخاضعة‭ ‬لحصار‭ ‬قوّات‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬الأحد‭ ‬مساعدات‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬أمميّة‭ ‬تعنى‭ ‬بتوزيع‭ ‬مساعدات‭. ‬تقع‭ ‬النشابية‭ ‬في‭ ‬غوطة‭ ‬دمشق‭ ‬الشرقيّة‭ ‬المشمولة‭ ‬بخطّة‭ ‬‮«‬خفض‭ ‬التصعيد‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أبرمتها‭ ‬كلّ‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬وإيران‭ ‬حليفتا‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬وتركيا‭ ‬الداعمة‭ ‬للمعارضة‭. ‬وقال‭ ‬المصدر‭ ‬الأممي‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬المرّة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تدخل‭ ‬فيها‭ ‬قافلة‭ ‬إنسانيّة‭ ‬إلى‭ ‬النشابية‭ ‬منذ‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‮»‬‭. ‬أضاف‭ ‬انّ‭ ‬المساعدات‭ ‬الغذائية‭ ‬وغير‭ ‬الغذائية‭ ‬وزّعت‭ ‬على‭ ‬7200‭ ‬شخص‭.‬‭ ‬كانت‭ ‬روسيا‭ ‬أعلنت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬توزيع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬طنّ‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬الغذائيّة‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭. ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬المصدر‭ ‬الأممي‭ ‬اعتبر‭ ‬أنّ‭ ‬المساعدات‭ ‬تبقى‭ ‬بوجه‭ ‬عام‭ ‬‮«‬غير‭ ‬كافية‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭.‬