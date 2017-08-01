 المتحدث باسم معابرغزة لـ ( الزمان):الانفراجة قريبة مع مصر

‎توجه‭ ‬مصري‭ ‬للسماح‭ ‬بزيارة‭ ‬المسجد‭ ‬الاقصىت

‎القاهرة‭ ‬‭-‬‭ ‬مصطفى‭ ‬عمارة

‎على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬قرار‭ ‬حكومي‭ ‬مصري‭ ‬يمنع‭ ‬المصريين‭ ‬من‭ ‬زيارة‭ ‬المسجد‭ ‬الاقصى‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الاعتبارات‭ ‬السياسية‭ ‬كانت‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬ذلك،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬مصدرا‭ ‬حكوميا‭ ‬اكد‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ل‭ ‬‭(‬الزمان‭)‬‭ ‬ان‭ ‬التطورات‭ ‬الاخيره‭ ‬فى‭ ‬المسجد‭ ‬الاقصى‭ ‬فرضت‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬مراجعة‭ ‬موقفها‭ ‬وعدم‭ ‬فرض‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬سفر‭ ‬المواطنين‭ ‬المصريين‭ ‬والسياسيين‭ ‬ورجال‭ ‬الدين‭ ‬على‭ ‬زيارة‭ ‬المسجد‭ ‬الاقصى‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬دعوة‭ ‬محمود‭ ‬هباش‭ ‬مستشار‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطينى‭ ‬للشؤون‭ ‬الدينية‭ ‬بدعوة‭ ‬المسلمين‭ ‬الى‭ ‬زيارة‭ ‬الاقصى‭ ‬لدعم‭ ‬صمود‭ ‬المقدسيين‭ ‬‭.‬وفى‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬قال‭ ‬جمال‭ ‬بيومى‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬انه‭ ‬يعتزم‭ ‬زيارة‭ ‬المسجد‭ ‬الاقصى‭ ‬خلال‭ ‬الايام‭ ‬القادمة‭ ‬،‭ ‬واضاف‭ ‬خالد‭ ‬الجندي‭ ‬عضو‭ ‬مجمع‭ ‬البحوث‭ ‬الاسلامية‭ ‬ان‭ ‬التطورات‭ ‬الاخيرة‭ ‬تفرض‭ ‬على‭ ‬المسلمين‭ ‬زيارة‭ ‬الاقصى‭ ‬لدعم‭ ‬صمود‭ ‬المقدسيين‭ ‬،‭.‬

تفيما‭ ‬اكد‭ ‬مصدر‭ ‬بحركة‭ ‬حماس‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬ان‭ ‬الحركة‭ ‬طالبت‭ ‬مصر‭ ‬بتنفيذ‭ ‬تعهداتها‭ ‬باعادة‭ ‬افتتاح‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬فى‭ ‬اقرب‭ ‬وقت‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬اوفت‭ ‬حماس‭ ‬بكافة‭ ‬التزاماتها‭ ‬الامنية‭ ‬تجاه‭ ‬مصر،‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬اوضاع‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬المعيشية‭ ‬لاتحتمل‭ ‬اي‭ ‬تأخيرفى‭ ‬فتح‭ ‬المعبر‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬وصلت‭ ‬معاناة‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬الى‭ ‬اقصى‭ ‬حد‭ ‬بفعل‭ ‬استمرار‭ ‬الحصار‭ ‬واغلاق‭ ‬المعابر‭ .‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬صرح‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬المعابر‭ ‬فى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬هشام‭ ‬عدوان‭ ‬فى‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مع‭ ‬الزمانت‭ ‬ان‭ ‬اعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬المصري‭ ‬تجري‭ ‬منذ‭ ‬اربعة‭ ‬اشهر‭ ‬وانها‭ ‬قطعت‭ ‬شوطا‭ ‬كبيرا‭ ‬ونتمنى‭ ‬ان‭ ‬تنتهي‭ ‬قريبا‭ ‬حتى‭ ‬يتمكن‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬السفر،واشار‭ ‬عدوان‭ ‬الى‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬موعد‭ ‬محدد‭ ‬لانتهاء‭ ‬اعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬لكننا‭ ‬نتوقع‭ ‬انفراجة‭ ‬فى‭ ‬ازمة‭ ‬المعبر‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الصيانة‭ ‬خاصة‭ ‬اننا‭ ‬لمسنا‭ ‬جدية‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬المصري‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬بترميم‭ ‬المعبر‭ ‬وتوسعة‭ ‬الصالات‭ ‬لتستوعب‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬1000‭ ‬مسافر‭ ‬فى‭ ‬الصالة‭ ‬الواحدة‭ ‬وكذلك‭ ‬انشاء‭ ‬مسجد‭ ‬وفندق‭ ‬لخدمة‭ ‬المسافرين‭ .‬

وتعليقا‭ ‬على‭ ‬تصريحات‭ ‬عدوان‭ ‬اكد‭ ‬مصدر‭ ‬امني‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬معنية‭ ‬بانهاء‭ ‬معاناة‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬موعد‭ ‬اعادة‭ ‬افتتاح‭ ‬المعبر‭ ‬مرتبط‭ ‬بالاوضاع‭ ‬الامنية‭ ‬والعمليات‭ ‬التى‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬فى‭ ‬الشريط‭ ‬الحدودي‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬استقرار‭ ‬الاوضاع‭ ‬الامنية‭ ‬وتعاون‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬فى‭ ‬ضبط‭ ‬الحدود‭ ‬سوف‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬سرعة‭ ‬اعادة‭ ‬فتح‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬مرة‭ ‬اخرى‭ .‬