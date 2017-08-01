 المحكمة البريطانية العليا ترفض طلب آل رباط محاكمة بلير لغزوه العراق

لندن – الزمان
رفضت محكمة بريطانية اليوم الاثنين طلب قائد عسكري عراقي سابق عقد محاكمة خاصة لرئيس الوزراء البريطاني الاسبق توني بلير بشأن غزو العراق في العام 2003.
ولطخ قرار بلير الانضمام للغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بالرئيس الراحل صدام إرث الرجل الذي استمر بمنصبه عشرة أعوام، ويسعى منتقدوه في بريطانيا والعراق منذ سنوات إلى تقديمه للمحاكمة.
وسعى الفريق الركن عبد الواحد شنان آل رباط وهو ابرز قادة الجيش العراقي السابق إلى تقديم بلير لمحاكمة خاصة هو واثنين من كبار وزرائه على ما يصفها محاموه بجريمة العدوان. لكن المحكمة العليا رفضت اليوم الاثنين السماح بمراجعة قضائية لحكم سابق أصدرته محكمة أدنى قالت إنها لن تمضي في الإجراء لعدم وجود جريمة بهذا المسمى في قانون انكلترا وويلز. وجادل المحامون بأن القرار السابق الصادر في تشرين الثاني 2016 استند لافتراض غير صحيح وإنه ينبغي عرضه على المحكمة العليا لمراجعته.