 المحكمة البريطانية العليا ترفض طلب آل رباط محاكمة بلير لغزوه العراق

لندن‭ – ‬الزمان‮ ‬

رفضت‭ ‬محكمة‭ ‬بريطانية‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬طلب‭ ‬قائد‭ ‬عسكري‭ ‬عراقي‭ ‬سابق‭ ‬عقد‭ ‬محاكمة‭ ‬خاصة‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬الاسبق‭ ‬توني‭ ‬بلير‭ ‬بشأن‭ ‬غزو‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2003‭.‬

ولطخ‭ ‬قرار‭ ‬بلير‭ ‬الانضمام‭ ‬للغزو‭ ‬الذي‭ ‬قادته‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وأطاح‭ ‬بالرئيس‭ ‬الراحل‭ ‬صدام‭ ‬إرث‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬بمنصبه‭ ‬عشرة‭ ‬أعوام،‭ ‬ويسعى‭ ‬منتقدوه‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬والعراق‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬إلى‭ ‬تقديمه‭ ‬للمحاكمة‭. ‬

وسعى‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبد‭ ‬الواحد‭ ‬شنان‭ ‬آل‭ ‬رباط‭ ‬وهو‭ ‬ابرز‭ ‬قادة‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬السابق‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬بلير‭ ‬لمحاكمة‭ ‬خاصة‭ ‬هو‭ ‬واثنين‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬وزرائه‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يصفها‭ ‬محاموه‭ ‬بجريمة‭ ‬العدوان‭. ‬لكن‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬رفضت‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬السماح‭ ‬بمراجعة‭ ‬قضائية‭ ‬لحكم‭ ‬سابق‭ ‬أصدرته‭ ‬محكمة‭ ‬أدنى‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬لن‭ ‬تمضي‭ ‬في‭ ‬الإجراء‭ ‬لعدم‭ ‬وجود‭ ‬جريمة‭ ‬بهذا‭ ‬المسمى‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬انكلترا‭ ‬وويلز‭. ‬وجادل‭ ‬المحامون‭ ‬بأن‭ ‬القرار‭ ‬السابق‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭ ‬2016‭ ‬استند‭ ‬لافتراض‭ ‬غير‭ ‬صحيح‭ ‬وإنه‭ ‬ينبغي‭ ‬عرضه‭ ‬على‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬لمراجعته‭.‬