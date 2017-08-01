تصاعد الاتهامات بين السعودية وقطر حول الحج وسلطنة عمان والكويت تسعيان للتهدئة

الدوحة‭ – ‬الرياض‭ – ‬الزمان‮ ‬

اتهمت‭ ‬قطر‭ ‬الأحد‭ ‬السعودية‭ ‬بوضع‭ ‬عراقيل‭ ‬أمام‭ ‬أداء‭ ‬مواطنيها‭ ‬الحج‭ ‬نافية‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تدويل‭ ‬إدارة‭ ‬موسم‭ ‬الحج‭ ‬في‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬أزمة‭ ‬مفتوحة‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭. ‬فيما‭ ‬وصل‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬علوي‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬العماني‭ ‬الى‭ ‬الكويت‭ ‬لبحث‭ ‬جهود‭ ‬الحل‭ ‬قبل‭ ‬تضاعف‭ ‬المشاكل‭ . ‬وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬القطرية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الاحد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬وزارة‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬امتنعت‭ ‬عن‭ ‬التواصل‭ ‬معها‭ ‬لتأمين‭ ‬سلامة‭ ‬الحجاج‭ ‬وتسهيل‭ ‬قيامهم‭ ‬بأداء‭ ‬الفريضة،‭ ‬متعللة‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬يد‭ ‬السلطات‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وتنصلت‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬أي‭ ‬ضمانات‭ ‬لسلامة‭ ‬الحجاج‭ ‬القطريين‮»‬‭. ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الرياض‭ ‬أكّدت‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬أنها‭ ‬ستسمح‭ ‬للقطريّين‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مناسك‭ ‬الحج‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬بدخول‭ ‬أراضيها،‭ ‬مرفقة‭ ‬ذلك‭ ‬ببعض‭ ‬القيود‭. ‬وترفض‭ ‬السلطات‭ ‬السعودية‭ ‬بصورة‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬يأتي‭ ‬الحجاج‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬الدوحة‭ ‬في‭ ‬رحلات‭ ‬لشركة‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬القطرية‭. ‬لكنّ‭ ‬وزارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬القطريّة‭ ‬أفادت‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬تنتظر‭ ‬معرفة‭ ‬الجهات‭ ‬العليا‭ ‬المخولة‭ ‬بتقديم‭ ‬هذه‭ ‬الضمانات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‮»‬‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬قطر‭ ‬‮«‬تعرب‭ ‬عن‭ ‬أسفها‭ ‬لإقحام‭ ‬أمور‭ ‬السياسة‭ ‬في‭ ‬إجراءات‭ ‬أداء‭ ‬هذا‭ ‬الركن‭ ‬من‭ ‬أركان‭ ‬الاسلام،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬حرمان‭ ‬الكثير‭ ‬منالمسلمين‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬هذه‭ ‬الفريضة‮»‬‭.‬

ونفت‭ ‬الوزارة‭ ‬القطرية‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أغلقت‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬للحج‭ ‬أمام‭ ‬الحجاج‭ ‬القطريين،‭ ‬معتبرةً‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الأخبار‭ ‬الكاذبة‮»‬‭ ‬هي‭ ‬‮«‬تشويه‭ ‬للحقائق‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وضع‭ ‬‮«‬العراقيل‭ ‬أمام‭ ‬الحجاج‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬إثر‭ ‬الأزمة‭ ‬التي‭ ‬اختلقتها‭ ‬دول‭ ‬الحصار‮»‬‭.‬

وقطعت‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ودولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬والبحرين‭ ‬ومصر‭ ‬علاقاتها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬حزيران‭/‬يونيو،‭ ‬واتخذت‭ ‬اجراءات‭ ‬عقابية‭ ‬بحقها‭ ‬بينها‭ ‬اغلاق‭ ‬المجالات‭ ‬البحرية‭ ‬والجوية‭ ‬أمامها‭ ‬والطلب‭ ‬من‭ ‬القطريين‭ ‬مغادرة‭ ‬اراضيها،‭ ‬لاتهامها‭ ‬بدعم‭ ‬الارهاب،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تنفيهالدوحة‭. ‬غير‭ ‬أن‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬المقاطعة‭ ‬لقطر‭ ‬فسرت‭ ‬التصريحات‭ ‬القطرية‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬دعوة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تدويل‮»‬‭ ‬تنظيم‭ ‬شعائر‭ ‬الحج‭.‬

وعلق‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬عادل‭ ‬الجبير‭ ‬على‭ ‬المسألة‭ ‬الأحد‭ ‬فقال‭ ‬متحدثا‭ ‬لقناة‭ ‬‮«‬العربية‮»‬‭ ‬السعودية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬طلب‭ ‬قطر‭ ‬تدويل‭ ‬المشاعر‭ ‬المقدسة‭ ‬عدواني‭ ‬وإعلان‭ ‬حرب‭ ‬ضد‭ ‬المملكة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬متحدثا‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اجتماع‭ ‬رباعي‭ ‬في‭ ‬المنامة‭ ‬‮«‬نحتفظ‭ ‬بحق‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬طرف‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تدويل‭ ‬المشاعر‭ ‬المقدسة‮»‬‭. ‬غير‭ ‬أن‭ ‬نظيره‭ ‬القطري‭ ‬رد‭ ‬بعد‭ ‬بضع‭ ‬ساعات‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬أي‭ ‬إجراء‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬الحج‭ ‬كقضية‭ ‬دولية‮»‬،‭ ‬منددا‭ ‬بما‭ ‬وصفه‭ ‬بـ»فبركات‭ ‬إعلامية‭ ‬واختراع‭ ‬قصص‭ ‬من‭ ‬لا‭ ‬شيء‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬عنه‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬قطر‭ ‬لم‭ ‬‮«‬تسيّس‭ ‬الحج‭ ‬،‭ ‬بينما‭ ‬تم‭ ‬تسييسه‭ ‬للأسف‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السعودية‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يحلّ‭ ‬موسم‭ ‬الحج‭ ‬مطلع‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬المقبل‭. ‬والعام‭ ‬الماضي،‭ ‬لم‭ ‬يتمكّن‭ ‬64‭ ‬ألف‭ ‬إيراني‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬مناسك‭ ‬الحج‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬بعد‭ ‬إخفاق‭ ‬القوتين‭ ‬الإقليميّتين‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬حول‭ ‬الأمن‭ ‬والترتيبات‭ ‬اللوجستية‭ ‬إثر‭ ‬حادث‭ ‬تدافع‭ ‬أدّى‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألفي‭ ‬حاج‭ ‬بينهم‭ ‬464‭ ‬إيرانيًا‭.‬