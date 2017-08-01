نجوى كرم ونانسي عجرم نجمتان في مهرجان الأرز

بيروت‭- ‬الزمان‮ ‬

‎شارك‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬الحفل‭ ‬الافتتاحي‭ ‬لمهرجان‭ ‬الأرز‭ ‬الدولي،‭ ‬وقدم‭ ‬حوالي‭ ‬12‭ ‬فناناً‭ ‬لبنانياً‭ ‬أوبريت‭ ‬غنائي‭ ‬مرتدين‭ ‬شالاً‭ ‬حمل‭ ‬رمز‭ ‬الأرزة‭ ‬اللبنانية،‭ ‬ومن‭ ‬أبرزهم،‭ ‬نجوى‭ ‬كرم،‭ ‬نانسي‭ ‬عجرم،‭ ‬جوزيف‭ ‬عطية،‭ ‬رامي‭ ‬عياش،‭ ‬ملحم‭ ‬زين،‭ ‬وليد‭ ‬توفيق،‭ ‬غسانصليبا،‭ ‬زين‭ ‬العمر،‭ ‬معين‭ ‬شريف،‭ ‬والأوبريت‭ ‬من‭ ‬كلمات‭ ‬نزار‭ ‬فرنسيس‭ ‬وألحان‭ ‬ميشيل‭ ‬فاضل‭.‬

‎ولأنها‭ ‬من‭ ‬المرات‭ ‬النادرة‭ ‬التي‭ ‬تلتقي‭ ‬فيها‭ ‬نانسي‭ ‬ونجوى‭ ‬على‭ ‬مسرح‭ ‬واحد،‭ ‬خطف‭ ‬بريق‭ ‬الثنائي‭ ‬الأضواء،‭ ‬واشتعلت‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬إطلالتيهما،‭ ‬حيث‭ ‬تألقت‭ ‬نانسي‭ ‬بفستان‭ ‬أخضر‭ ‬قصير‭ ‬حمل‭ ‬توقيع‭ ‬إيلي‭ ‬صعب،‭ ‬وتزينت‭ ‬بماكياج‭ ‬قوي‭ ‬بأنامل‭ ‬فادي‭ ‬قطايا،‭ ‬كماأسدلت‭ ‬شعرها‭ ‬للخلف‭ ‬بطريقة‭ ‬مختلفة‭.‬

‎أما‭ ‬شمس‭ ‬الأغنية‭ ‬اللبنانية،‭ ‬فقد‭ ‬اختارت‭ ‬فستانين،‭ ‬الأول‭ ‬فستان‭ ‬أخضر‭ ‬طويل‭ ‬براق‭ ‬ظهرت‭ ‬به‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬الأوبريت،‭ ‬والثاني‭ ‬أصفر‭ ‬اشعّت‭ ‬به‭ ‬أناقة‭ ‬على‭ ‬المسرح‭.‬