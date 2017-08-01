نجوى كرم ونانسي عجرم نجمتان في مهرجان الأرز

بيروت- الزمان
شارك مجموعة من نجوم لبنان في الحفل الافتتاحي لمهرجان الأرز الدولي، وقدم حوالي 12 فناناً لبنانياً أوبريت غنائي مرتدين شالاً حمل رمز الأرزة اللبنانية، ومن أبرزهم، نجوى كرم، نانسي عجرم، جوزيف عطية، رامي عياش، ملحم زين، وليد توفيق، غسانصليبا، زين العمر، معين شريف، والأوبريت من كلمات نزار فرنسيس وألحان ميشيل فاضل.
ولأنها من المرات النادرة التي تلتقي فيها نانسي ونجوى على مسرح واحد، خطف بريق الثنائي الأضواء، واشتعلت منافسة قوية بين إطلالتيهما، حيث تألقت نانسي بفستان أخضر قصير حمل توقيع إيلي صعب، وتزينت بماكياج قوي بأنامل فادي قطايا، كماأسدلت شعرها للخلف بطريقة مختلفة.
أما شمس الأغنية اللبنانية، فقد اختارت فستانين، الأول فستان أخضر طويل براق ظهرت به خلال تقديم الأوبريت، والثاني أصفر اشعّت به أناقة على المسرح.