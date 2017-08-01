مادة خارقة تسمح بشحن بطاريات الهواتف في ثوان معدودة

واشنطن‭ – ‬الأناضول‭: ‬قال‭ ‬باحثون‭ ‬أمريكيون،‭ ‬إنهم‭ ‬اكتشفوا‭ ‬مادة‭ ‬وصفوها‭ ‬بالـ»خارقة‮»‬،‭ ‬ستتيح‭ ‬شحن‭ ‬بطاريات‭ ‬السيارات‭ ‬والحواسب‭ ‬والهواتف‭ ‬النقالة‭ ‬في‭ ‬ثوانٍ‭ ‬معدودة‭. ‬وأوضح‭ ‬الباحثون‭ ‬بجامعة‭ ‬دريكسيل‭ ‬الأمريكية،‭ ‬أن‭ ‬المادة‭ ‬الجديدة‭ ‬تدعى‭ ‬‮«‬مكسين‮»‬‭ (‬MXenes‭)‬،‭ ‬ونشروا‭ ‬تفاصيل‭ ‬أبحاثهم‭ ‬حولها،‭ ‬امس‭ ‬الاثنين،‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬الإنرتنت‭. ‬وعادة‭ ‬ما‭ ‬تعمل‭ ‬البطاريات‭ ‬على‭ ‬تخزين‭ ‬الشحنات‭ ‬الكهربائية‭ ‬في‭ ‬منافذ‭ ‬تسمى‭ ‬‮«‬مواقع‭ ‬الأكسدة‭ ‬النشطة‮»‬،‭ ‬ويتعلق‭ ‬مستوى‭ ‬سرعة‭ ‬شحن‭ ‬بطارية‭ ‬الجهاز‭ ‬بعدد‭ ‬هذه‭ ‬المنافذ‭.‬

وتتضمن‭ ‬معظم‭ ‬البطاريات‭ ‬الموجودة‭ ‬حاليًا‭ ‬عددًا‭ ‬قليلاً‭ ‬نسبيًا‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المنافذ،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬مادة‭ ‬‮«‬مكسين‮»‬‭ ‬تحل‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة،‭ ‬عبر‭ ‬تحسين‭ ‬تدفق‭ ‬الشحنات‭ ‬الكهربائية‭ ‬إلي‭ ‬البطارية‭. ‬وتوفر‭ ‬‮«‬مكسين‮»‬‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المسارات‭ ‬لتخزين‭ ‬الشحنات‭ ‬الكهربائية،‭ ‬بصورة‭ ‬أفضل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬البطاريات‭ ‬المستخدمة‭ ‬حاليًا،‭ ‬ولهذا‭ ‬لن‭ ‬تستغرق‭ ‬البطارية‭ ‬وقتا‭ ‬طويلًا‭ ‬لشحنها‭.‬

البروفسور‭ ‬يوري‭ ‬جوجوتسي،‭ ‬قائد‭ ‬فريق‭ ‬البحث،‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المادة‭ ‬الجديدة‭ ‬ستتيح‭ ‬لنا‭ ‬شحن‭ ‬بطاريات‭ ‬السيارات‭ ‬والحواسب‭ ‬والهواتف‭ ‬النقالة‭ ‬بمعدل‭ ‬أعلى‭ ‬بكثير،‭ ‬ربما‭ ‬ثوانٍ‭ ‬أو‭ ‬دقائق‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬ساعات‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬أوضحت‭ ‬ماريا‭ ‬لوكاتسكايا،‭ ‬الباحثة‭ ‬في‭ ‬الفريق،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬بنية‭ ‬القطب‭ ‬المثالي‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬انتقال‭ ‬الشحنات‭ ‬إلى‭ ‬المنافذ‭ ‬عبر‭ ‬مسارات‭ ‬متعددة‭ ‬عالية‭ ‬السرعة‭ ‬كالطرق‭ ‬السريعة،‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تسلك‭ ‬طريقًا‭ ‬واحدًا‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المادة‭ ‬الجديدة‭ ‬تحقق‭ ‬هذه‭ ‬المعادلة،‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬لنا‭ ‬شحنًا‭ ‬سريعًا‭ ‬للبطاريات‭ ‬خلال‭ ‬عدة‭ ‬ثوان‭ ‬أو‭ ‬أقل‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬تركيبة‭ ‬هذه‭ ‬المادة،‭ ‬قال‭ ‬الباحثون‭ ‬إن‭ ‬التركيب‭ ‬الثنائي‭ ‬لـ»مكسين‮»‬‭ ‬يجعلها‭ ‬مثالية‭ ‬لتكوين‭ ‬البطارية،‭ ‬حيث‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الهيدروجين‭ ‬الهلامي‭ ‬ومكونات‭ ‬المعادن‭ ‬المؤكسدة،‭ ‬ما‭ ‬يسمح‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬كثيفة‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬كافية‭ ‬للحماية‭ ‬من‭ ‬الإشعاع‭ ‬والمياه‭.‬

وأضاف‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬مادة‭ ‬‮«‬مكسين‮»‬‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬متاحة‭ ‬تجاريًا‭ ‬ولن‭ ‬تدمج‭ ‬بالتقنية‭ ‬الحالية‭ ‬قبل‭ ‬3‭ ‬أعوام،‭ ‬إذ‭ ‬تعد‭ ‬أحد‭ ‬المواد‭ ‬الخارقة‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬طريقة‭ ‬إنشاء‭ ‬تقنيات‭ ‬بمستويات‭ ‬الـ»نانو‮»‬‭ (‬تقنية‭ ‬الجزيئات‭ ‬متناهية‭ ‬الصغر‭)‬،‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬تطبيقات‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المستويات‭.‬