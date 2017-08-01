 نجم ريال مدريد رونالدو يمثل أمام المحكمة في قضية التهرب الضريبي

مدريد‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬مثل‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬نجم‭ ‬نادي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الاسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬الاثنين‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬قرب‭ ‬العاصمة‭ ‬الاسبانية،‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬تهرب‭ ‬ضريبي‭ ‬بقيمة‭ ‬14,7‭ ‬ملايين‭ ‬يورو،‭ ‬لينضم‭ ‬الى‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬واجهتهم‭ ‬سلطات‭ ‬الضرائب‭ ‬الاسبانية‭. ‬وحضر‭ ‬رونالدو‭ (‬32‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬آخرها‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬الى‭ ‬محكمة‭ ‬ضاحية‭ ‬بوزيولو‭ ‬دي‭ ‬ألكارون‭ ‬الراقية‭ ‬حيث‭ ‬يقيم،‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬إجازته‭ ‬الصيفية‭ ‬التي‭ ‬تخللتها‭ ‬جولة‭ ‬ترويجية‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬وعودته‭ ‬الى‭ ‬اسبانيا‭ ‬برفقة‭ ‬صديقته‭ ‬وعائلته‭. ‬ومثل‭ ‬رونالدو‭ ‬أمام‭ ‬القاضي‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬1130‭ ‬قبل‭ ‬ظهر‭ ‬الاثنين‭ (‬0930‭ ‬بتوقيت‭ ‬غرينيتش‭). ‬ووصل‭ ‬النجم‭ ‬البرتغالي‭ ‬الى‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬سيارة‭ ‬ذات‭ ‬زجاج‭ ‬داكن‭ ‬ولم‭ ‬يدل‭ ‬بأي‭ ‬تصريح،‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬يقوم‭ ‬بذلك‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬جلسة‭ ‬الاستماع‭ ‬اليه‭. ‬وكان‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬محامي‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬اللاعب‭ ‬أكد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬ان‭ ‬موكله‭ ‬‮«‬سيذهب‭ ‬ويمثل‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‮»‬،‭ ‬رافضا‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬تفاصيل‭. ‬ولن‭ ‬يكون‭ ‬الدولي‭ ‬البرتغالي‭ ‬الذي‭ ‬تصنفه‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬فوربس‮»‬‭ ‬الاميركية‭ ‬المتخصصة‭ ‬كالرياضي‭ ‬الأعلى‭ ‬دخلا‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬أول‭ ‬لاعب‭ ‬يواجه‭ ‬تهما‭ ‬بالتهرب‭ ‬الضريبي‭ ‬في‭ ‬اسبانيا،‭ ‬اذ‭ ‬سبقه‭ ‬الى‭ ‬هذه‭ ‬الخانة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬أبرزهم‭ ‬غريمه‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬برشلونة،‭ ‬الارجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭. ‬وحكم‭ ‬على‭ ‬ميسي‭ ‬ووالده‭ ‬خورخي‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬بالسجن‭ ‬21‭ ‬شهرا‭ ‬لادانته‭ ‬بتهرب‭ ‬ضريبي‭ ‬بقيمة‭ ‬4,16‭ ‬ملايين‭ ‬يورو،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬القضاء‭ ‬الاسباني‭ ‬قرر‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬الحالي‭ ‬استبدال‭ ‬عقوبة‭ ‬السجن‭ (‬التي‭ ‬كانت‭ ‬لن‭ ‬تنفذ‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬حال‭ ‬بحسب‭ ‬النظام‭ ‬القضائي‭ ‬في‭ ‬اسبانيا‭)‬،‭ ‬والاستعاضة‭ ‬عنها‭ ‬بغرامة‭ ‬ماليةإضافية‭. ‬ويوجه‭ ‬القضاء‭ ‬الاسباني‭ ‬الى‭ ‬رونالدو‭ ‬تهمة‭ ‬تهرب‭ ‬ضريبي‭ ‬بقيمة‭ ‬14,7‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭ (‬17,3‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أميركي‭)‬،‭ ‬واستغلال‭ ‬‮«‬هيكلية‭ ‬شركة‭ ‬أنشئت‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2010‭ ‬لاخفاء‭ ‬مداخيل‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬اسبانيا‭ ‬من‭ ‬حقوق‭ ‬بيع‭ ‬الصور،‭ ‬عن‭ ‬سلطات‭ ‬الضرائب‮»‬‭. ‬وتعتبر‭ ‬السلطات‭ ‬ما‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬رونالدو‭ ‬‮«‬خرقا‭ ‬إراديا‭ ‬لالتزاماته‭ ‬الضريبية‭ ‬في‭ ‬اسبانيا‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬شركات‭ ‬‮«‬أوفشور‮»‬‭ ‬مقرها‭ ‬في‭ ‬الجزر‭ ‬العذراء‭ ‬البريطانية،‭ ‬وأخرى‭ ‬في‭ ‬ايرلندا‭ ‬المعروفة‭ ‬بتساهلها‭ ‬الضريبي‭.‬

‭- ‬ضمير‭ ‬مرتاح‭ -‬

كما‭ ‬تشير‭ ‬السلطات‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬رونالدو‭ ‬صرح‭ ‬عن‭ ‬مداخيل‭ ‬مرتبطة‭ ‬باسبانيا‭ ‬بقيمة‭ ‬11,5‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬فقط‭ ‬بين‭ ‬العامين‭ ‬2011‭ ‬و2014،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ان‭ ‬القيمة‭ ‬الحقيقية‭ ‬لمداخيله‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬ناهزت‭ ‬43‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭. ‬كما‭ ‬تتهمه‭ ‬السلطات‭ ‬بانه‭ ‬رفض‭ ‬بشكل‭ ‬متعمد‭ ‬إدراج‭ ‬إيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬28,4‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭ ‬مرتبطة‭ ‬بحقوق‭ ‬بيع‭ ‬الصورة‭ ‬بين‭ ‬العامين‭ ‬2015‭ ‬و2020‭ ‬الى‭ ‬شركة‭ ‬اسبانية‭. ‬الا‭ ‬ان‭ ‬رونالدو‭ ‬يصر‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬على‭ ‬براءته‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬التهم،‭ ‬وانه‭ ‬قام‭ ‬بالتصريح‭ ‬عن‭ ‬مداخيله‭ ‬كاملة‭ ‬وبشكل‭ ‬رسمي‭. ‬ومنذ‭ ‬توجيه‭ ‬الاتهام‭ ‬اليه‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬الماضي،‭ ‬التزم‭ ‬رونالدو‭ ‬الصمت‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬كبير،‭ ‬واكتفى‭ ‬بالقول‭ ‬قبيل‭ ‬مشاركته‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬القارات‭ ‬في‭ ‬روسيا،‭ ‬انه‭ ‬‮«‬مرتاح‭ ‬الضمير‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية،‭ ‬ليضيف‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬ان‭ ‬الصمت‭ ‬هو‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬رد‮»‬‭ ‬على‭ ‬الاتهامات‭. ‬وعلى‭ ‬رغم‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬الهدوء‮»‬‭ ‬على‭ ‬الجبهة‭ ‬القضائية،‭ ‬تفاعلت‭ ‬القضية‭ ‬بشكل‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬لاسيما‭ ‬بعدما‭ ‬تبعتها‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬التقارير‭ ‬الصحافية‭ ‬عن‭ ‬نية‭ ‬اللاعب،‭ ‬أفضل‭ ‬هداف‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬الاسباني‭ ‬مع‭ ‬407‭ ‬أهداف‭ (‬بحسب‭ ‬الموقع‭ ‬الالكتروني‭ ‬للنادي‭)‬،‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬الرحيل‭ ‬عنالفريق‭ ‬الذي‭ ‬انضم‭ ‬الى‭ ‬صفوفه‭ ‬عام‭ ‬2009‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الانكليزي‭. ‬وألمحت‭ ‬هذه‭ ‬التقارير‭ ‬الى‭ ‬وجود‭ ‬رابط‭ ‬بين‭ ‬الاتهام‭ ‬القضائي‭ ‬الاسباني‭ ‬ورغبة‭ ‬اللاعب‭ ‬البرتغالي‭ ‬في‭ ‬الانتقال‭ ‬للعب‭ ‬مع‭ ‬ناد‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬آخر‭. ‬الا‭ ‬ان‭ ‬رونالدو‭ ‬أدلى‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬لاحقة‭ ‬بتصريحات‭ ‬صحافية‭ ‬شدد‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬نيته‭ ‬البقاء‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬قاده‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬المنصرم‭ ‬الى‭ ‬إحراز‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2012،‭ ‬والاحتفاظ‭ ‬بلقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬للموسم‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬الفرنسي‭ ‬زين‭ ‬الدين‭ ‬زيدان‭ ‬الى‭ ‬بقاء‭ ‬لاعبه‭.‬

وبحسب‭ ‬تقارير‭ ‬لخبراء‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الضرائب‭ ‬والمداخيل‭ ‬في‭ ‬اسبانيا،‭ ‬يواجه‭ ‬رونالدو‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬إدانته‭ ‬‮«‬غرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬28‭ ‬مليون‮»‬‭ ‬يورو،‭ ‬وقد‭ ‬تصدر‭ ‬بحقه‭ ‬عقوبة‭ ‬بالسجن‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام‭ ‬ونصف‭ ‬عام‭.‬

وبحسب‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬فوربس‮»‬،‭ ‬بات‭ ‬رونالدو‭ ‬منذ‭ ‬تمديد‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2016‭ ‬حتى‭ ‬2021،‭ ‬الرياضي‭ ‬الأعلى‭ ‬دخلا‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وحقق‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2016‭-‬2017‭ ‬نحو‭ ‬93‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬