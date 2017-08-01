اجلاء مزيد من السكان جراء الحرائق في كندا

مونتريال‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تستمر‭ ‬منذ‭ ‬اسابيع‭ ‬الحرائق‭ ‬التي‭ ‬تلتهم‭ ‬غابات‭ ‬مقاطعة‭ ‬كولومبيا‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬كندا‭ ‬ودفعت‭ ‬الى‭ ‬اجلاء‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬خلال‭ ‬نهاية‭ ‬الاسبوع‭.‬

واجبر‭ ‬التمدد‭ ‬السريع‭ ‬للنيران‭ ‬السلطات‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬باخلاء‭ ‬قرية‭ ‬كلينتون‭ ‬وانحائها‭.‬

ويقيم‭ ‬في‭ ‬كلينتون‭ ‬نحو‭ ‬650‭ ‬شخصا‭ ‬وهي‭ ‬تبعد‭ ‬حوالى‭ ‬مئة‭ ‬كلم‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬كاملوبس‭ (‬نحو‭ ‬مئة‭ ‬الف‭ ‬نسمة‭) ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬بدورها‭ ‬350‭ ‬كلم‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬فانكوفر‭.‬

وفي‭ ‬الايام‭ ‬الاخيرة،‭ ‬سمح‭ ‬لمعظم‭ ‬من‭ ‬اجبروا‭ ‬على‭ ‬مغادرة‭ ‬منازلهم‭ ‬جراء‭ ‬حرائق‭ ‬الغابات‭ ‬منذ‭ ‬اعلان‭ ‬حال‭ ‬الطوارىء‭ ‬في‭ ‬المقاطعة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬تموز‭/‬يوليو،‭ ‬بالعودة‭ ‬اليها‭. ‬وكانت‭ ‬عمليات‭ ‬الاجلاء‭ ‬شملت‭ ‬نحو‭ ‬46‭ ‬الف‭ ‬شخص‭.‬

ولكن‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬ثمة‭ ‬خمسة‭ ‬الاف‭ ‬منكوب‭ ‬وفق‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭. ‬ويستمر‭ ‬148‭ ‬حريقا‭ ‬يعمل‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬4700‭ ‬عنصر‭ ‬اطفاء‭ ‬على‭ ‬احتوائها‭ ‬في‭ ‬المقاطعة‭. ‬واتت‭ ‬النيران‭ ‬على‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬39‭ ‬الف‭ ‬هكتار‭ ‬منذ‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭.‬

ودعا‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬جاستن‭ ‬ترودو‭ ‬مواطنيه‭ ‬الى‭ ‬مساعدة‭ ‬المنكوبين‭ ‬وحضر‭ ‬السبت‭ ‬لقاء‭ ‬لجمع‭ ‬التبرعات‭ ‬لصالح‭ ‬الصليب‭ ‬الاحمر‭ ‬الكندي‭ ‬في‭ ‬كولومبيا‭ ‬البريطانية‭.‬

وكرر‭ ‬عرضه‭ ‬بتقديم‭ ‬مساعدة‭ ‬فدرالية‭ ‬تساوي‭ ‬التبرعات‭ ‬للصليب‭ ‬الاحمر‭ ‬واعدا‭ ‬بالتوجه‭ ‬في‭ ‬الايام‭ ‬المقبلة‭ ‬الى‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬طاولتها‭ ‬الحرائق‭.‬