اجلاء مزيد من السكان جراء الحرائق في كندا

مونتريال-(أ ف ب) – تستمر منذ اسابيع الحرائق التي تلتهم غابات مقاطعة كولومبيا البريطانية في غرب كندا ودفعت الى اجلاء مزيد من السكان خلال نهاية الاسبوع.
واجبر التمدد السريع للنيران السلطات على اتخاذ قرار مساء السبت باخلاء قرية كلينتون وانحائها.
ويقيم في كلينتون نحو 650 شخصا وهي تبعد حوالى مئة كلم من مدينة كاملوبس (نحو مئة الف نسمة) التي تبعد بدورها 350 كلم شمال شرق فانكوفر.
وفي الايام الاخيرة، سمح لمعظم من اجبروا على مغادرة منازلهم جراء حرائق الغابات منذ اعلان حال الطوارىء في المقاطعة في السابع من تموز/يوليو، بالعودة اليها. وكانت عمليات الاجلاء شملت نحو 46 الف شخص.
ولكن لا يزال ثمة خمسة الاف منكوب وفق السلطات المحلية. ويستمر 148 حريقا يعمل اكثر من 4700 عنصر اطفاء على احتوائها في المقاطعة. واتت النيران على اكثر من 39 الف هكتار منذ الاول من نيسان/ابريل.
ودعا رئيس الوزراء جاستن ترودو مواطنيه الى مساعدة المنكوبين وحضر السبت لقاء لجمع التبرعات لصالح الصليب الاحمر الكندي في كولومبيا البريطانية.
وكرر عرضه بتقديم مساعدة فدرالية تساوي التبرعات للصليب الاحمر واعدا بالتوجه في الايام المقبلة الى المناطق التي طاولتها الحرائق.