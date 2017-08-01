أكذوبة السفارات؟

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فاتح عبد السلام

اقتحام‭ ‬السفارة‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬افغانستان‭ ‬عنوان‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الاعلام‭ ‬العالمي‭ ‬اليوم‭ ‬،‭ ‬مَن‭ ‬جعله‭ ‬عنواناً‭ ‬،‭ ‬داعش‭ ‬الارهابي‭ ‬المقتحم‭ ‬والمنغمس‭ ‬والمفجر‭ ‬أم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬تفتح‭ ‬سفارة‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬ليست‭ ‬للعراق‭ ‬فيه‭ ‬مصالح‭ ‬اقتصادية‭ ‬أو‭ ‬سياسية‭ ‬أو‭ ‬عسكرية‭ ‬،‭ ‬واذا‭ ‬لزم‭ ‬العراق‭ ‬حاجة‭ ‬من‭ ‬كابول‭ ‬فإن‭ ‬الحاكم‭ ‬الحقيقي‭ ‬هناك‭ ‬هو‭ ‬القوات‭ ‬الامريكية‭ ‬وحلفاؤها‭ ‬،‭ ‬ولهؤلاء‭ ‬طريق‭ ‬آخر‭ . ‬أنا‭ ‬لا‭ ‬أبسط‭ ‬الامور‭ ‬،‭ ‬وانما‭ ‬اعرض‭ ‬الوجه‭ ‬البسيط‭ ‬الذي‭ ‬عقّدته‭ (‬عُقد‭) ‬الخارجية‭ ‬العراقية‭ ‬،‭ ‬والتوهم‭ ‬بأوهام‭ ‬كثيرة‭.‬

‭ ‬هل‭ ‬يحتاج‭ ‬العراق‭ ‬الى‭ ‬بعثات‭ ‬دبلوماسية‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬،‭ ‬بل‭ ‬هل‭ ‬يحتاج‭ ‬العراق‭ ‬سفارات‭ ‬أصلاً‭ ‬،‭ ‬ووضعه‭ ‬الداخلي‭ ‬مدول‭ ‬بشكل‭ ‬حقيقي‭ ‬لكنه‭ ‬غير‭ ‬معلن‭ ‬رسمياً‭ ‬،‭ ‬فالتحالف‭ ‬الدولي‭ ‬يقاتل‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬،‭ ‬وهو‭ ‬بلد‭ ‬مقحم‭ ‬بلا‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬الشعب‭ ‬وبرلمانه‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬سوريا‭ ‬وأبناؤه‭ ‬يقاتلون‭ ‬ويُقتلون‭ ‬هناك‭ ‬بشكل‭ (‬غير‭ ‬رسمي‭) ‬وباجتهاد‭ ‬خاص،‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬تدويلية‭ ‬أخرى‭ ‬خارج‭ ‬حدوده‭ . ‬ألم‭ ‬يكن‭ ‬من‭ ‬المضحكات‭ ‬المبكيات‭ ‬أن‭ ‬يعين‭ ‬العراق‭ ‬سفيرا‭ ‬ويعيد‭ ‬فتح‭ ‬السفارة‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬،والرئيس‭ ‬الامريكي‭ ‬سيء‭ ‬الذكر‭ ‬بوش‭ ‬الابن‭ ‬ينزل‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬العراق‭ ‬وأي‭ ‬وزير‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تعلم‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬بذلك‭ . ‬هناك‭ ‬مَن‭ ‬يقول‭ ‬اننا‭ ‬نحتاج‭ ‬للسفارات‭ ‬لتمشية‭ ‬العقود‭ ‬العسكرية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬وهذه‭ ‬تعقد‭ ‬وتنفذ‭ ‬من‭ ‬بغداد‭ ‬أساساً‭ ‬وعبر‭ ‬زيارات‭ ‬خاصة‭ .‬

وجود‭ ‬السفارات‭ ‬هو‭ ‬تعبير‭ ‬عن‭ ‬علاقات‭ ‬ومصالح‭ ‬وحاجات‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬كله‭ ‬،له‭ ‬حدود‭ ‬ومستويات‭ ‬،‭ ‬فحين‭ ‬تتدنى‭ ‬يكون‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬السفارة‭ ‬أولى‭ . ‬وتوجد‭ ‬طرق‭ ‬كثيرة‭ ‬بديلة‭ ‬لادامة‭ ‬التمثيل‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬والعلاقات‭.‬

السفارة‭ ‬في‭ ‬افغانستان‭ ‬مثالاً‭ ‬،‭ ‬لو‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬للعراق‭ ‬سفارة‭ ‬فيها‭ ‬ماذا‭ ‬سيخسر،‭ ‬وسفارات‭ ‬كثيرة‭ ‬للعراق‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬فائدة‭ ‬مجدية،‭ ‬وبالامكان‭ ‬ان‭ ‬تعوض‭ ‬بعثة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬عن‭ ‬البعثات‭ ‬في‭ ‬أربعة‭ ‬أو‭ ‬خمسة‭ ‬بلدان‭.‬

العراق‭ ‬وضعه‭ ‬غير‭ ‬طبيعي‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬حاجة‭ ‬له‭ ‬ان‭ ‬يضحك‭ ‬على‭ ‬نفسه‭ ‬ويصدق‭ ‬،في‭ ‬وضعه‭ ‬الغريب‭ ‬الحالي‭ ‬،انه‭ ‬دولة‭ ‬كباقي‭ ‬الدول‭ ‬تتفاخر‭ ‬بسفاراتها‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ . ‬فقد‭ ‬ضحكوا‭ ‬عى‭ ‬تلك‭ ‬السفارات‭ ‬كثيراً‭ ‬حين‭ ‬تحدث‭ ‬سفراء‭ ‬ودبلوماسيون‭ ‬وبلدهم‭ ‬محتل‭ ‬ومدار‭ ‬من‭ ‬موظف‭ ‬امريكي‭ ‬خاص‭ ‬هو‭ ‬بول‭ ‬بريمر‭ ‬،‭ ‬ولم‭ ‬يخجل‭ ‬أحد‭ ‬حينها‭ ‬،‭ ‬وتعلموا‭ ‬ان‭ ‬لا‭ ‬يخجلوا‭ ‬لاحقاً‭ ‬ايضاً‭ ‬،‭ ‬فالحال‭ ‬لم‭ ‬يختلف‭ ‬الا‭ ‬في‭ ‬الشكليات‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬الحكومات‭ ‬العراقية‭ ‬تُنتج‭ ‬،باعتراف‭ ‬مسؤولين‭ ‬كبار،‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬وبقرارات‭ ‬منها‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬التوافق‭ ‬الاقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬،‭ ‬وهو‭ ‬توافق‭ ‬اجباري‭ ‬او‭ ‬تواطؤي‭ ‬ايراني‭ ‬امريكي‭ ‬لا‭ ‬أكثر‭ ‬ولا‭ ‬أقل‭ .‬

استروا‭ ‬على‭ ‬حالكم‭ ‬المخزي‭ ‬،‭ ‬وقلصوا‭ ‬الخارجية‭ ‬الى‭ ‬مستوى‭ ‬عشرة‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬وسترون‭ ‬كيف‭ ‬يزداد‭ ‬الانتاج‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬،الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يبنى‭ ‬عليه‭ ‬لاحقاً‭ ‬لينمو‭ . ‬أما‭ ‬المحاصصات‭ ‬المتضررة‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬فتلك‭ ‬مصيبة‭ ‬أخرى‭ ‬،‭ ‬يشترك‭ ‬الهيكل‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬استمراريتها‭.‬

دولتان‭ ‬يقتضي‭ ‬الغاء‭ ‬التمثيل‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬العراقي‭ ‬فيهما‭ ‬منذ‭ ‬اربعة‭ ‬عشر‭ ‬عاماً،‭ ‬هما‭ ‬ايران‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ . ‬وكل‭ ‬الذي‭ ‬انفقه‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬سفارتيه‭ ‬هناك‭ ‬كان‭ ‬هدراً‭ ‬لأموال‭ ‬الشعب‭ .‬

رئيس التحرير

لندن