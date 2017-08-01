أكذوبة السفارات؟

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فاتح عبد السلام
اقتحام السفارة العراقية في افغانستان عنوان كبير في الاعلام العالمي اليوم ، مَن جعله عنواناً ، داعش الارهابي المقتحم والمنغمس والمفجر أم وزارة الخارجية العراقية التي تفتح سفارة في بلد ليست للعراق فيه مصالح اقتصادية أو سياسية أو عسكرية ، واذا لزم العراق حاجة من كابول فإن الحاكم الحقيقي هناك هو القوات الامريكية وحلفاؤها ، ولهؤلاء طريق آخر . أنا لا أبسط الامور ، وانما اعرض الوجه البسيط الذي عقّدته (عُقد) الخارجية العراقية ، والتوهم بأوهام كثيرة.
هل يحتاج العراق الى بعثات دبلوماسية في كثير من الدول ، بل هل يحتاج العراق سفارات أصلاً ، ووضعه الداخلي مدول بشكل حقيقي لكنه غير معلن رسمياً ، فالتحالف الدولي يقاتل على أرضه ، وهو بلد مقحم بلا قرار من الشعب وبرلمانه في حرب سوريا وأبناؤه يقاتلون ويُقتلون هناك بشكل (غير رسمي) وباجتهاد خاص، في لعبة تدويلية أخرى خارج حدوده . ألم يكن من المضحكات المبكيات أن يعين العراق سفيرا ويعيد فتح السفارة في واشنطن ،والرئيس الامريكي سيء الذكر بوش الابن ينزل على أرض العراق وأي وزير له من دون أن تعلم الحكومة في بغداد بذلك . هناك مَن يقول اننا نحتاج للسفارات لتمشية العقود العسكرية والاقتصادية، وهذه تعقد وتنفذ من بغداد أساساً وعبر زيارات خاصة .
وجود السفارات هو تعبير عن علاقات ومصالح وحاجات ، لكن ذلك كله ،له حدود ومستويات ، فحين تتدنى يكون الاستغناء عن السفارة أولى . وتوجد طرق كثيرة بديلة لادامة التمثيل الدبلوماسي والعلاقات.
السفارة في افغانستان مثالاً ، لو لم يكن للعراق سفارة فيها ماذا سيخسر، وسفارات كثيرة للعراق من دون فائدة مجدية، وبالامكان ان تعوض بعثة واحدة في بلد عن البعثات في أربعة أو خمسة بلدان.
العراق وضعه غير طبيعي ، ولا حاجة له ان يضحك على نفسه ويصدق ،في وضعه الغريب الحالي ،انه دولة كباقي الدول تتفاخر بسفاراتها في الخارج . فقد ضحكوا عى تلك السفارات كثيراً حين تحدث سفراء ودبلوماسيون وبلدهم محتل ومدار من موظف امريكي خاص هو بول بريمر ، ولم يخجل أحد حينها ، وتعلموا ان لا يخجلوا لاحقاً ايضاً ، فالحال لم يختلف الا في الشكليات ، ولا تزال الحكومات العراقية تُنتج ،باعتراف مسؤولين كبار، في دول أخرى وبقرارات منها وهو ما يسمى التوافق الاقليمي والدولي ، وهو توافق اجباري او تواطؤي ايراني امريكي لا أكثر ولا أقل .
استروا على حالكم المخزي ، وقلصوا الخارجية الى مستوى عشرة بالمائة من الموظفين وسترون كيف يزداد الانتاج الدبلوماسي ،الذي يمكن أن يبنى عليه لاحقاً لينمو . أما المحاصصات المتضررة من ذلك فتلك مصيبة أخرى ، يشترك الهيكل الحكومي في استمراريتها.
دولتان يقتضي الغاء التمثيل الدبلوماسي العراقي فيهما منذ اربعة عشر عاماً، هما ايران والولايات المتحدة . وكل الذي انفقه العراق على سفارتيه هناك كان هدراً لأموال الشعب .
رئيس التحرير
لندن