دبلوماسيان يقاومان المهاجمين بشجاعة

إدانة دولية للإعتداء على السفارة

العراقية في كابول

بغداد – محمد الصالحي

دانت الامم المتحدة امس الاثنين الاعتداء الذي استهدف سفارة العراق في العاصمة الافغانية كابول، فيما أعلنت وزارة الخارجية عن انتهاء الهجوم وإجلاء موظفين قاوما داخلها وهما بصحة جيدة، في وقت اكدت وزارة الداخلية الافغانية مقتل المهاجمين.وكتب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة لدى العراق يان كوبيش في صفحته على فيسبوك (ندين الهجوم الارهابي الجبان الذي قام به داعش على سفارة العراق في كابل).وافادت وكالة الأنباء الأفغانية، في وقت سابق من يوم امس بوقوع اشتباكات مسلحة قرب مجمع السفارة العراقية في كابول بعد تفجير انتحاري تبناه تنظيم داعش. واكدت وزارة الداخلية الأفغانية مقتل المهاجمين الثلاثة الذين اشتبكوا مع قوات الأمن بعد الانفجار بعد معركة استمرت أربع ساعات تقريبا، مشيرةً الى قيام رجال الأمن الافغان بإجلاء موظفي السفارة بسلام . وأفادت بأن (شرطيا واحدا فقط أصيب بجروح في الهجوم ).واكد مستشفى للطوارئ في كابول أنه استقبل شخصين أصيبا في الاعتداء. واكدت وسائل اعلام افغانية وقوع اشتباكات مسلحة قرب مجمع السفارة في كابول بعد تفجير انتحاري وقع قبل ذلك قليل.من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد جمال في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (الهجوم الارهابي الذي استهدف سفارة جمهورية العراق في كابول انتهى). وأكد (اجلاء الموظفين اللذين قاوما داخلها وهما في صحة جيدة). وكان جمال قد قال في وقت سابق ان (الخارجية تتابع مع الجهات الأفغانية المسؤولة وبعض الدول الصديقة إجراءات إنقاذ كادر السفارة).واكد (إجلاء القائم باعمال السفارة الى السفارة المصرية)، مشيرًا الى (استمرار محاولات إجلاء اثنين من الطاقم الدبلوماسي للسفارة تصديا بالأسلحة الرشاشة الى العناصر الإرهابية المقتحمة للسفارة). ووصف ما قام به بأنها (عملية بطولية). وأضاف أن (وزير الخارجية إبراهيم الجعفري أوفد مبعوثاً خاصاً الى أفغانستان للوقوف على ملابسات الحادث الإرهابي، كما اتصل بالقائم بالأعمال العراقي للاطمئنان على صحته). وتلقى الجعفري لاحقًا اتصالاً هاتفياً من نظيره الأفغاني صلاح الدين رباني بحثا خلاله تطورات الهجوم.وبحسب بيان للوزارة فإن الجانبين (بحثا جهود القوات الأفغانية في الدفاع عن كادر البعثة الدبلوماسية وبطولة واستبسال الموظفين العراقيين المحاصرين داخل البعثة والذين قاوموا الإرهابيين)، مشيرين الى أن (الهجوم الإرهابي جاء بعد الانتصارات الكبيرة التي حققها العراقيون في حربهم ضد عصابات داعش الإرهابية، ودعم الدول الصديقة للعراق).وقدم الجعفري (الشكر والتقدير لنظيره الأفغاني للجهود التي بذلت من أجل حماية السفارة وكادرها)، مشيداً بـ(موقف جمهورية مصر العربية واستجابتها السريعة في استقبال موظفي السفارة بسفارتها في كابول والتعاون والتنسيق الدبلوماسي). وفي وقت لاحق طالبت وزارة الخارجية الجهات الحكومية في بعض الدول بتشديد الإجراءات الأمنية حول مباني سفارات العراق لديها.وقالت في بيان آخر أنها (شكلت خلية أزمة بصورة عاجلة قامت باجراء الاتصالات مع الجهات الحكومية الأفغانية وبعض الدول الصديقة لتنسيق عملية إنقاذ كادر السفارة).وأشارت إلى أن (الكادر الدبلوماسي في السفارة استبسلوا بالاشتباك مع العناصر الإرهابية المقتحمة لها بالأسلحة الرشاشة الخفيفة ولأكثر من ساعة ونصف الساعة ، ونجحت الأجهزة الأمنية الأفغانية بعد ذلك بدخول المبنى وتصفية الإرهابيين وإجلاء موظفينا بأمان).وأضافت أن (تنظيم داعش الجبان وبعد انكساره واندحاره وسحق رؤوسه من قبل أبطالنا الشجعان في معركة الموصل، عمد إلى تنفيذ هذه العملية الإرهابية الجبانة في محاولة يائسة لتسليط الضوء الإعلامي على استمرار وجوده، ولكن ليوث العراق من الكادر الدبلوماسي كانوا له بالمرصاد مثل أخوتهم الرابضين في سواتر العزة والشرف).ولفتت الى أن الوزارة أرسلت مبعوثاً خاصاً للوقوف على ملابسات الحادث، (كما طلبت من الجهات الحكومية في بعض الدول تشديد الإجراءات الأمنية حول مباني سفارات جمهورية العراق فيها). بدورها، قالت لجنة العلاقات الخارجية النيابية في بيان ان ( رئيس اللجنة عبد الباري زيباري اجرى اتصالا هاتفيا بالقائم بالاعمال العراقي للاطمئنان عليه وعلى كادر السفارة ولا زالت اللجنة متابعة للأحداث عن كثب متمنين السلامة للجميع). وفي شأن ذي صلة، أكد نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي أن القضاء على الارهاب يحتاج الى مدة ليست بالقصيرة.وقال في برقية بعث بها الى رئيس وزراء استراليا مالكولم تورنبول (نثمن جهود استراليا في تفكيك الخلايا الارهابية والحيلولة دون تنفيذ جرائمها البشعة التي تكللت باحباط المخطط الارهابي لإسقاط طائرة مدنية)، مضيفاً أن (موقف الحكومة الاسترالية الشجاع في توجيه الضربات الاستباقية لأوكار الشر قبل تنفيذ مآربها هو محط تقدير كل العالم).

ولفت الى أن (القضاء على الارهاب يحتاج مدة ليست بالقصيرة ويستدعي تضافر الجهود من جانب وتغيير البيئة الحاضنة للتطرف التي تقوم على الطائفية السياسية والفكر المتطرف والتهميش والاقصاء الى بيئة طاردة للارهاب تحقق العدالة والمساواة بين المواطنين).واعلن تيرنبول اول امس الأحد، عن احباط مؤامرة إرهابية كانت تهدف إلى إسقاط طائرة وذلك بعد ساعات على اعتقال أربعة أشخاص، في سلسلة مداهمات أمنية في أنحاء سدني.

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