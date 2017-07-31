مصادر: علاوي والعبادي والحكيم يتلقون دعوات لزيارة السعودية

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

أفادت مصادر امس بتلقي ثلاث شخصيات سياسية عراقية بارزة دعوات لزيارة المملكة العربية السعودية، فيما يواصل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر زيارة الرياض. ونقل تقرير صحفي عن المصادر قولها ان (الرياض وجهت الدعوة إلى كل من نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس الوزراء حيدر العبادي لزيارة السعودية تباعا)، مرجحة ان ( الحكيم ربما سيكون أول من يلبي الدعوة، بعد دعوة مماثلة تلقاها الصدر الذي يزور السعودية حاليا ويلتقي كبار المسؤولين فيها) .

ويرى مراقبون ان دعوة السعودية لزعماء عراقيين بمثابة عملية سحب البساط من تحت اقدام الإيرانيين من خلال الانفتاح على الساسة العراقيين. وألتقى الصدر مساء اول امس في اليوم الاول لوصوله الى السعودية بولي العهد محمد بن سلمان حيث استعرضا العلاقات العراقية السعودية وعددًا من المسائل ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الانباء السعودية الرسمية. وطرح نواب من ائتلاف دولة القانون علامات استفهام بشأن مستوى الاستقبال الرسمي السعودي للصدر الذي تمثل بوزير الدولة ثامر السبهان، وهو سفير سابق للرياض في بغداد، ويرتبط بعلاقة متوترة مع القوى السياسية العراقية المتحالفة مع إيران.

ووجهت اليه اتهامات في حينه باستفزاز العراقيين ومحاولة التدخل في الشأن الداخلي.ويعد استقبال السبهان للصدر رسالة واضحة إلى حلفاء إيران في العراق. ودعا السبهان امس الى التفريق بين (المذهب الشيعي الأصيل ومذهب الخميني) بحسب قوله.

وقال في تغريدة له على تويتر (أؤمن بأننا يجب أن نفرق بين المذهب الشيعي الأصيل ومذهب الخميني المتطرف الجديد) على حد تعبيره.

ونفى مصدر في مكتب العبادي أن يكون الأخير حمّل الصدر رسالة إلى السعودية، لكنه أكد أنه على علم بها. ورفض المصدر الحديث عن (تنسيق بين العبادي والصدر بشأن هذه الزيارة)، لكنه اكد أن بغداد(تدعم جميع محاولات تعزيز الثقة مع جيران العراق).