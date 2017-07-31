أدرك قبل رحيله بعامين أن الحياة قطار سريع جاب خلاله العديد من محطات العمر

محمد مردان يغادر الموصل ألماً وحزناً وتبقى دواوينه تستعر بآلام المكان – الموصل – سامر الياس سعيد

كشف تحرير مدينة الموصل وعودة الاتصالات عن امور اخفتها غياهب الظلام التي غلفت الاعوام التي كانت فيه المدينة تعيش ظلاما دامسا اخفيت من خلاله اخبار ادباء وكتاب كانوا يتلظون على مجامر الايام السود التي قضوها في تلك الحقبة التي كان فيها داعش مسيطرا على وقائع الحياة فبقي الادباء والكتاب يتوارون وراء ازماتهم النفسية والادبية خشية من مداهمات مؤرقة تجعلهم يعيشون مصائر غامضة كاقرانهم ممن اخفتهم يوميات الحياة وبقيت اخبارهم تتوارى وراء ستائر سود من الجهل بمصيرهم ومن بينهم الشاعر والحقوقي محمد مردان الذي غيبه الموت قبل عام بالتحديد أي توفي في الثاني من اب (اغسطس) من العام الماضي مسورا بالالام الحقبة السوداء التي قضى نحبه فيها مازوما بمعاناة اقرانه من الموصليين الذين كانوا يعانون الامرين في تلك الحقبة المظلمة . وقد قدم مردان للمشهد الثقافي الكثير من نتاجاته التي تمحورت في فلك الشعر بالاضافة الى تطريزه للموروثات التركمانية التي عني بتقديمها للقاري حيث قدم دراسة عن الشعر الشعبي التركماني بالإضافة الى رصده المسرح التركماني المعاصر وما قدمه من تلك المسرحيات عبر سنوات عديدة حيث افصح الراحل عبر سلسلة من نتاجاته الأدبية عن شغف برصد ما أنتجه الأدب التركماني محاولا كشف اللثام عن الطاقات التي أنتجت قصصها وقصائدها بهذه اللغة فقدم بناء على هذا الواقع فضلا عن أعماله الشعرية الكاملة التي أصدرها عام 2008 الكثير من المؤلفات التي اختصت بمتابعة الشأن الأدبي التركماني ولعل من أبرزها (ملامح من الشعر التركماني في العراق) بجزءين صدر الأول عام 1985 عن وزارة الثقافة والإعلام فيما صدر الجزء الثاني منه عن نادي الاخاء التركماني في عام 1987 كما اصدر كتاب (أغاني وطقوس التركمان) الذي صدر في كركوك عام 2002 فضلا عن إصداره مجموعة دراسات حملت عنوان (انطباعات عن الشعر التركماني) وصدر هذا المؤلف باللغة التركمانية أما مجاميعه الشعرية التي أصدرها في سنوات مختلفة فكان أولها ديوان شعر بعنوان (أسفار الشجر) الذي صدر عام 1982 بينما تلاه ديوان شعري أخر صدر عام 1987 بعنوان (ثانية يتألق الإشراق).

مجاميع شعرية

واصدر بالإضافة لتلك المجاميع مجموعة شعرية باللغة التركمانية عنونها (نيران أزلية) صدرت عام 1993 فضلا عن ديوان شعري أخر أصدره بهذه اللغة حمل عنوان (افتقدتك أيضا هذا المساء) صدر عام 2000 وجمع أعماله الشعرية بمؤلف كامل صدر عام 2008 بينما اصدر مجموعته الشعرية الأخيرة التي حملت عنوان (منازل الغرق) عام 2012 .. كما قدم صورة مجملة عن مجمل الأدب التركماني حيث تحدث الراحل عن فضاءات الحكايات الشعبية التركمانية في كتابه الذي يقدم (حكاية أرزي وقمبر مع دراسة في ضوء المنهج المورفولوجي) الصادر عام 2008 فيشير الى ان الأدب التركماني زخر بالكثير من الحكايات التي تميزت بثراء في مضامينها وخصوصيتها وتلك الميزتين جعلت من الناس تقبل على تداولها في كل المناطق التي سكنها التركمان كونها كانت تجسد همومهم ومثلت تنفيسا عن كربهم واحباطاتهم اما عن الشعر الشعبي التركماني الذي قدم عنه دراسة فيعد هذا الكتاب الصادر عام 2008 في كركوك امتدادا للكتاب الذي سبق له ان أصدره بجزءين وحمل عنوان ملامح من الشعر التركماني المعاصر في العراق وتناول في هذين الجزءين نتاج العديد من الشعراء على مختلف مدراسهم التي انتموا إليها دون الاستناد على منهج معين او مدرسة واحدة حيث كان الهدف.

تعريق القارئ

كما أشار مردان من وراء ذلك الإصدار تعريف القارئ العربي والعراقي بابداع من يقاسمونه المواطنة والمصير المشترك ليعي هذا الجانب الإبداعي مشيرا بان الشعر التركماني كان الأداة الأكثر تعبيرا عن الهواجس والمكابدات والقضايا السياسية والوطنية متأثرا بالأحداث ومواكبا التحولات التي مر بها الوطن لأنه لم يكن في أية مرحلة من مراحل التاريخ منفصلا عن القضايا التي من شانها التأثير على المسيرة التي تحقق للوطن سيادته.. كما لم يكتف الراحل بتقديم مؤلفاته التي اختصت بدراسة الموروث التركماني فحسب بل عالجت جوانب من مؤلفاته المسرح التركماني حيث عد من رواد هذا الجنس الفني حيث قدم في هذا السياق كتابه المعنون بـ(من المسرحيات التركمانية المعاصرة) والصادر عن نادي الاخاء التركماني في بغداد عام 2008 أربعة من النصوص المسرحية المعاصرة منها مسرحية (هنا كركوك) للشاعر قحطان الهرمزي ومسرحية (مجالا) للشاعر صلاح نورس ومسرحية (ايكو) للشاعر والقاص نصرت مردان إضافة الى مسرحية (الطريق) التي كتبها مردان وتناول في دراسته إبراز القاسم المشترك لهذه المسرحيات مشيرا بان الدافع هو الهم السياسي وتوظيف كل القنوات للتعبير عن هذا الهم حتى تلك التي تندرج تحت عنوان المسرحيات الفكاهية وكان المبعث وراء ذلك هو لتمرير هذه المسرحيات وإيصالها الى المتلقي دون ان تقع تحت رحمة الرقيب ليصادرها ويمنع عرضها فقد كان للخطاب المسرحي التركماني هدف واضح يتجلى من خلال إبراز الهوية التركمانية ورسم ملامحها من خلال طرح المواضيع التاريخية والسياسية والاجتماعية وتوظيف كل الإمكانات الفنية والموضوعية لخدمة هذا الطموح.. وفي مجموعته الشعرية الأخيرة التي حملت عنوان (منازل الغرق) والتي احتوت خمسة منازل استلهم الشاعر من خلالها همه الشعري فكان الأول منزل الكشف الذي استهلته هذه المجموعة الصادرة عن دار تموز للنشر بدمشق في عام 2012 بينما كان المنزل الثاني خاصا بالشاعر والقصيدة اما المنزل الثالث فحمل عنوان منزل العاشق والمعشوق اما المنزلين الأخيرين فكان أولهما منزل الماء والتالي منزل منال .. وقبل اربعة اشهر من سيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل أي في شباط (فبراير) من عام 2014 كان لي لقاء مع الراحل حيث تحدث من خلال الحوار عن الكثير من الارهاصات التي يعيش وطاتها لابرازها بمنجزه الادبي وتناول من خلال الحوار الذي نشر بجريدة الزمان عن امور بارزة لاسيما المكان وتنوعه ما بين فترة قضاها في كركوك وبين مدينته التي عاش فيها حتى اواخر ايامه وهي الموصل فاشار الراحل الى ان المكان بالنسبة لي ولقصائدي يعني الكثير وهو بلا شك يقودني لمسالة ارتباطي بالجذور الأولى ويركز الشعراء على مسالة الجذور في إبداع قصائدهم وتمتلك هذه المسالة التي تتعلق بالارتباط مكانة مهمة في تجربة كل شاعر وكثيرا ما عنيت قصائدي بالتأكيد على المكان المعاش او المتخيل لأنه يمثل ركيزة تستند عليها حياتي وربما تلمس إنني كثير الارتباط برمزية النهر حيث اعتبره أول صديق لي واختزنت ذاكرتي الشي الكثير عنه حينما زاملته في مرحلة الطفولة التي امتدت على أربعينيات القرن الماضي وكان هذا النهر هو نهر الزاب الصغير وعلى ضفافه القريبة كان والدي يعمل في شركة النفط وانعكس النهر على المراحل التالية لتجده في اغلب قصائدي لكنه لم يكن الرمز الوحيد الذي استعنت به فكانت هنالك رموز أخرى استقيتها من أمكنة عايشتها في كركوك وكانت تمتلك خصائص دينية وتراثية استفدت منها وتأثرت بها.

خريطة ثرة

ومع ان كركوك احتلت جانبا رئيسيا بنشاة مردان الادبية فذكر عنها في سياق الحوار الى انها تمثل للمثقفين خريطة تكتنز ثراءها من التنوع الثقافي والقوميات وهو الذي يمنحها هذه الخصوصية والتميز المعروف وجماعة كركوك حينما عبرت عن نفسها كانت رغبتها تتحدد بكسر هيمنة القطب الأوحد بالخروج عن المألوف حتى أنهم اختاروا التعبير عن ذلك الخروج باختيارهم قصيدة النثر لكسر النمطية السائدة في ذلك الوقت وحتى يبرزوا رغبتهم بأنهم موجودون ويقاومون بذات الأسلحة التي كانت ترفع بوجودهم عبر المشهد الثقافي الذي كان رائجا في تلك الفترة وقد كانت محاولة إطلاق جماعة كركوك بمثابة رد فعل ثقافي استعانت به الأقليات لإثبات وجودها ومما تزخر به ذاكرتي عن احد رموز تلك الجماعة وهو الشاعر (جان دمو) خصوصا وانه كان يجاورني في المنطقة التي كنت اقطنها فلاحظت انه قرر الاعتزال من اجل اتخاذ قرار مهم عبر عنه فيما بعد بأنه قرر العزلة من اجل تكوين ذاته وكان اعتكافه مخاضا للخروج بتجربة شعرية أكثر ثراء .. وكما ان الشاعر يستحضر الكثير من صور المستقبل فقد ذكر الراحل بان الحياة تبدو كقطار سريع يجوب الإنسان من خلاله العديد من محطات العمر وقد أدركت من خلال هذا القطار العديد من المحطات التي تأثرت بالواقع السياسي والاجتماعي وأبرزت من خلال تلك المحطات قصائد كانت تمتلك منظورا سياسيا جعلتني استعين بالرمز من اجل وصولها الى المتلقي بعيدا عن أعين السلطة وربما كانت هنالك الكثير من القصائد التي كتبتها بداعي إبراز بعض المواقف التي انبثقت عن حالات سلبية عايشتها وقد أسهمت تنقلاتي من خلال العمل الوظيفي بالكثير من التأثير الايجابي على مجمل الأعمال الشعرية التي قدمتها فما بين السليمانية وديالى والكوت وكركوك كانت هنالك قصائد استقيت بيئتها من هذه المناطق وقد زخرت تلك المحطات بقراءات متنوعة أنتجت خواطر وإرهاصات شعرية وبعد تلك الفترة انتقلت الى الموصل قبل ما يقارب الأربعين عاما حيث استقريت أخيرا فكانت لي في هذه المدينة ما يماثل الولادة الثانية او تجربة أخرى مع الشعر فقد وجدت ان بركان الشعر بدا ثائرا في هذه المدينة من خلال انها تعيش ثراء مهما في الكثر من مشاهدها ولاسيما تلك التي اقتبسها من أسواقها او من خلال شواخصها الاثارية التي تتحدث عن عــــظمة الأيام الغابرة..