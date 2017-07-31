طيران الجيش يستهدف عناصر التنظيم في العمق السوري

خبير لـ (الزمان): داعش يسعى لشن عمليات على مناطق ستراتيجية لتعويض خسارة الموصل

بغداد – محمد الصالحي

حذر خبراء من سعي تنظيم داعش لشن اعتداءات على مناطق ستراتيجية ومقدسة في وسط وجنوب العراق بعد تحقيق القوات المسلحة انتصارات الموصل فيما تكشف خريطة لابرز المناطق المهددة في كربلاء وسامراء والنجف.

وقال الخبير الأمني صفاء الاعسم لـ(الزمان) أمس ان (القوات الامنية بحاجة الى زيادة الجهد الاستخباري في الموصل والانبار وصلاح الدين لمنع تسلل عناصر داعش الى المناطق الامنة). مبينا أن (بعض المناطق القريبة من سامراء تشهد وجود العناصر بعد تسللها من الموصل والحويجة والشرقاط ما يهدد المراقد المقدسة وبشكل فعلي في سامراء). واضاف ان (التسرب الذي حصل لعناصر داعش الاجرامي في جسر بزيبز قرب بغداد بات يهدد مدينة الكاظمية المقدسة مع انتشار العناصر الاجرامية في مناطق اطراف بغداد). مشيرا إلى أن (المجاميع تسعى لاعادة السيطرة مجددا على ناحية جرف النصر في بابل للسيطرة على الطرق المؤدية الى المراقد المقدسة في كربلاء والنجف لاحداث فتنة طائفية جديدة).وتابع، أن (الوضع في مناطق الصحراوية بالانبار مع كربلاء متأزم رغم الانتشار الكثيف للقوات الامنية حيث تم الاعلان قبل اسبوع عن احباط عملية لاستهداف المراقد المقدسة ومن ثم الاعلان مؤخرا عن احباط هجوم كبير اخر ما يدل على النشاط المتزايد لتلك المجاميع الارهابية في الصحراء الغربية). وفي الموصل قال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (قوات الشرطة الاتحادية انجزت40 بالمئة من عمليات تطهير مناطق الموصل القديمة وتنظيفها من مخلفات الارهاب).وأضاف ان (القوات عثرت على مقر لعناصر تنظيم داعش وورشة لتصنيع الافخاخ والاحزمة الناسفة في منطقة النجفي تحوي نترات الامونيه وعبوات ناسفة). قال بيان لاعلام الحشد الشعبي تلقته (الزمان) أمس ان (طيران الجيش دمر خمس عجلات تحمل أسلحة متوسطة وفجر كدسا كبيرا للعتاد وقتل مجموعة من الدواعش داخل حدود الأراضي السورية).

تفجير عجلة

مبينا أنه (تم تفجير عجلة مفخخة حاولت الوصول لخط الصد). وأضاف أن (اللواء 28 في الحشد عالج بإسناد طيران الجيش تحركات لتنظيم داعش على الحدود العراقية السورية، بالتزامن مع استعداد عناصره لشن عدة تعرضات على القطعات الأمنية). ونقل موقع الحشد الشعبي عن معاون آمر اللواء ابو سجاد الكربلائي قوله (بعد ورود معلومات استخبارية للواء المرابط على الحدود العراقية السورية ضمن قيادة عمليات غرب الموصل بوجود مضافة جديدة للارهابيين باحدى القرى تم جمع المعلومات اللازمة والتحرك برفقة استخبارات هيئة الحشد الشعبي تمكنا من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين يعملون بداعش).واوضح أن (الارهابيين اعترفوا بانضمامهم ومازالوا يعملون مع التنظيم الإرهابي وينون استهداف القوات الأمنية والحشد الشعبي حيث تم عمل محضر كامل وارساله الى قيادة عمليات غرب الموصل).وفي كركوك قال مصدر امس ان (مسؤول ما تعرف بالشرطة الإسلامية في قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك قتل مع احد مرافقيه وأصيب آخرون بضربة جوية استهدفت مضافة للتنظيم في أطراف القضاء).وأضاف أن (القتيل يعد من قيادات الخط الثاني في كركوك والتي تدار من الحويجة منذ حزيران 2014). وفي ديالى قال قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي لـ (الزمان) أمس ان (قوات امنية مشتركة من الشرطة والجيش والحشد الشعبي بإسناد من طيران الجيش انطلقت في تنفيذ عملية عسكرية واسعة من ثلاثة محاور رئيسية لتعقب خلايا داعش الارهابي في محيط ناحية السعدية والقرى القريبة منها). واضاف ان (النتائج الاولية للعملية ضبط ثلاث مضافات لتنظيم داعش). مؤكدا ان (العملية مستمرة في تنفيذ اهدافها المرسومة لها لانهاء اي وجود لخلايا داعش في المنطقة).