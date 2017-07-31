السكن في الدنيا والآخرة – محمد فلحي

بغداد

ديننا الحنيف يعد الشهداء بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين..ومع إحترامي لقرار الحكومة بتخصيص أراض سكنية لعوائل الشهداء الأبرار. . اراض وليس مساكن كاملة مع الأسف !!..أقول أن السكن مطلوب في الدنيا والآخرة و من واجب الدولة دستوريا توفير السكن المناسب لكل مواطن حي وليس ميتا ..فلا وطن بدون سكن!

المقاتلون الأبطال لهم السبق في هذا الحق..فقد كتبوا وطنيتهم بالدم. .وقد حرم أغلبهم من مسكن. .في حين يتقاضى كبار المسؤولين مخصصات خرافية بدل السكن ويحصلون على قطع أراض ثمينة فضلا عن القصور الموروثة من النظام السابق .

أما أولاد الملحة الفقيرة فيقاتلون ويقتلون دون أن تتحقق أبسط امنياتهم الإنسانية. .راتب بسيط وسكن مناسب وقبر فقط!!

أليس اضطرار أهل الشهيد إلى شراء قبر لفقيدهم عار ما بعده عار لكل من يتصدى لأمانة المسؤولية في هذا الوطن ..!!!؟؟