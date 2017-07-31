إمتحانات الدراسة المنتهية

جرت بتاريخ 2/7/2017 امتحانات الدراسة المنتهية للمرحلة الاعدادية والتي تؤهل الطلبة للدخول الى مرحلة التعليم في الكليات … ان عملية حسابية بسيطة ان الحاصلين على معدل 95 فما فوق يذهبون الى كليات المجموعة الطبية والذين يحصول على معدل اقل من ذلك يذهبون الى كليات الهندسة والعلوم والكليات التطبيقية …

اما المجموعة التي تحصل الى درجات اقل من ذلك فيذهبون الى الكليات الانسانية للاداب والحقوق والتربية والذين معدلاتهم دون (60) يذهبون الى كليات العسكرية والشرطة والقوة الجوية …

اما معدلاتهم بحدود (50) فيذهبون الى الكليات والمدراس الدينية ففي عملية عملية حسابية على تطبيق الواقع كمعدلات اعلاه نجـــــــد ان في 14/7/1958 من حكم البلد هم العسكريون الذين مستــواهم العلمي على اساس المعدل نجد الستينات واستمرار الحال الى انقلاب 17تموز 1968 حيـــث في تاريخ 30 تموز 1968 جرت سيطرة الحزب على السلطة وازاح الجانب العسكري من الحكم ان شعوب العالم تمتاز وتقدر وتكأفئ من يصنعون ومن يبدعون في المجالات العلمية وعلى اساس النشاط العلمي والفكري للمجتمعات والافراد …

في المغرب وفي اوربا لاينظر للشخص على اساس معتقده الديني او العنصري او انتمائه القومي بل ينظر على اساس ما يقدمه من مقترحات وانتاجاته العلمية او الثقافية حيث ان والدة ( انشتاين ) العظيم كانت تقول لاصدقائها ان الله ابتلاني بهذا الولد المتخلف كما ان معلميه في المدرسة حيث بينت والدته انه لا يستوعب الدروس فنصحها المدرسون ان تاخذه الى البيت …

ان العالم العربي والاسلامي في بداية الالفيه الثالثة شهد حركات متطرفة دينيا” وكل يدعي انه بين يديه مفاتيح الجنة لكن الواقع كله اجرامي وهذا ما تكلمنا عنه على اساس المستوى العلمي للدراسة الاعدادية نجد ان رجال الدين هم اقل درجة في مستوى الحصول على المعدلات …

ان التيارات الاسلامية في المنطقة لاتختلف من حيث الفكر والتطبيق لانها تبقي السلطة لا خدمة المجتمع وعشنا نحن في العراق منذ 2003 يدعون ويرتدون ثوب الدين ولكنهم بعيدون عن الوصايا العشر التي تجمع عليها كافة الديانات السماوية بل الاغرب من ذلك التعصب والتكفير فئة تجاه الاخرى في حين نتذكر ان هناك حديثا يقول (ما زاد حنون في الاسلام خردلة ولاالنصارى لهم شغل بحنون) فلو كان الذهاب الى الديانة الاخرى او الابتعاد عن تعاليم الاسلام جزاءه القتل لكان رسول الله امر بقتل حنون …

ان الاتفاق حسب اراء فقهاء الدين ان الاسلام يعني رسالات السماء من ابراهيم الى موسى الى محمد كلهم يدعون الى الخير وطريق الى الله .

صلاح الحسن

صراع القلب والعقل

قلوبنا أثناء الحيرة تستاثر بقيادة كياننا كله وتتغلب على ارادة العقل – مع كل اسف – وتستحوذ على مكان الصدارة في التخطيط والتوجيه والسلوك فتصير الجوارح معه كعبد مطيع وهنا يبدأ التفكير بالقلب والمشاعر والاحاسيس فنرى من يهواه القلب هو الافضل دائما حتى وان اخطا في حقنا اما من لا يرغب به القلب فيكون بعيدا كل البعد عن ذاتنا واحاسيسنا ويصبح نكرة لا وجود له بمجرد ان القلب لم يهــــــوه وبينما هي تتــــــــهاوى في هوى غالب أو غفلة عميقة تهوي معها الجوارح كلها فإذا بك ترى حركة بلا هدف وفكرا بلا غاية وحياة بلا نتيجة ..

بل معاناة وألم وحزن وهم وههنا تنتشر الأمراض النفسية الناتجة من ضعف هداية القلوب وسيطرة الأمراض عـــــليها وبينما القلب يهتدي وتبدأ تومض بين عينيه ومضات الرشاد تبدأ عملية الإفاقة ويبدأ في استرداد قواه التي خارت وبصيرته التي غبشت فيدرك الحقائق بنور الإيمان ويرى الحق بأثر اليقين والقلوب تحتاج – كما تحتاج الأفكار – إلى وضع خطط لتصل إلى أهدافها وآمالها كما تحتاج إلى ترتيب أحوالها ووضع وسائل وصولها لما ترجو وترنو .

والقلب الهائم بلا خطة محكمة لآدائه غالبا ما يستشعر الألم والحزن ويأخذ صاحبه إلى متاهات غير معلومة من الكآبة والضيق والاستشعار بالفشل المحيط ..

إننا نخطىء كثيرا عندما ننسى خطط القلوب في زحمة خطط الأفكار والأعمال فإذا بنا نرتب لأنفسنا كل شيء غافلين عن أهم الآلات وأقوى الدوافع للنجاح وهو القلب ..

إنه المحرك الأكبر الذي يمد الجوارح بالدافعية الذاتية وهو الحكيم الناصح لكل حركة وسلوك وهو المستشعر الحساس لصحة أي قرار ..

قلوبنا هي ذواتنا الفعلية إذا نحن تجردنا عن المظاهر والأشكال وهي حقيقتنا إذا نحن خلعنا أقنعة الأجساد وهي مقياس فعاليتنا ومحور دوران نفوسنا في كل لحظة تمر بها الحياة.

علاء ياسين

الأب الروحي للنهضة الحديثة

شخصية رسمت للصين مستقبلها

كانت الصين دولة شعبية فقيرة جداً وضعيفة لغاية عام 1977 وكانت أعلى المنتجات الصناعية الرئيسية في البلاد هي “الغزل والأقمشة والفحم الخام والحبوب والقطن” واليوم أصبحت الصين دولة صناعية عملاقة تفوقت على إنكلترا وفرنسا والمانيا وايطاليا وغيرها من الدول العريقة في مجال الصناعة والإقتصاد وحسب دراسة جامعة أكسفورد البريطانية, ان التنمية الإقتصادية الصينية هي الأولى في العالم حاليا

وقصة تحول تنمية إقتصاد الصين من هزيل ركيك الى الأول عالمياً نوجزها في الأسطر التالية:

عام 1978 وبعد تولي “دينج هسياو ينج” الأب الروحي للنهضة الحديثة في الصين طلبَ من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم ,الموافقة على التعاقد مع خبير تنمية إدارية وإقتصادية عالمي للنهوض بالواقع الإقتصادي المتردي للصين الشعبية وبعد رفض طلبه سبع مرات “لم يكل أو يمل” حتى في المرة الثامنة أقنعهم بفكرته ووافقت اللجنة.

وخاطب “دينج هسياو ينج” شخصياً عمادة كلية الإدارة والإقتصاد والسياسة في جامعة أكسفورد البريطانية, الأولى عالمياً في هذا التخصص, وأبلغهم عن رغبة الصين, بالتعاقد مع بروفيسور متخصص بالتنمية الإقتصادية والإدارية, للعمل مع الحكومة الصينية بصفة مستشار أول ,ويُدفع له خمسة أضعاف راتبه الحالي مع إمتيازات إضافية آخرى كتذاكر السفر المجانية ثلاث مرات بالسنة وعطلة 60 يوم في السنة مدفوعة الثمن.

رواتب الاستاذ

رفضت جامعة أكسفورد طلبه, لكنه لم ييأس وعاودَ الكَرَةَ ثانيةً وعرض عليهم أن يدفع للكلية رواتب الأستاذ للسنة الماضية كلها, وافقت العمادة وعملت إعلان ووضعته في لوحة إعلانات الجامعة, وتقدم احدهم ووافق على العرض وذهب للصين, وأمرَ “دينج هسياو ينج” وزراء الحكومة الصينية بتنفيذ مايطلبهُ منهم الخبير وأول خطواته كانت:

التحول التدريجي إلى إقتصاد السوق، وفتح الباب أمام الإستثمارات الأجنبية وخاصة في مجال الصناعة ، وقد حدد “الخبير أربع نقاط أساسية لمشروعه مع حكومة الصين وهي :

أولاً : العمل من أجل حكومة نظيفة وأمينة ونزيهة.

ثانياً : تضيق الفجوة الإقتصادية بين شرق وغرب الصين بتبادل الخبرات المتوفرة.

ثالثا : العمل على تقليل التضخم بالعملة.

رابعاً : قام شخصياً بتدريب الوزراء على الإدارة والقيادة وتعلم الإنكليزية, ونقل الوزراء هذه التجربة إلى موظفي وزاراتهم.

وبعد ثلاث سنوات من بداية عمله ووضعه خطة إستراتيجية لكل وزارة, أخذت تجربته الإصلاحية لإقتصاد الصين تظهر للعيان، وبعد خمس سنوات من عمله استطاعت الصين من بلورة مفهوم اقتصاد السوق الاشتراكي وتحديث تسوية عملية ونظرية بين الحفاظ على دور الدولة التدخلي في الاقتصاد من جهة وخلق فضاءات أو جزر اقتصادية ليبرالية متعولمة ومن جهة ثالثة عمل الخبيرعلى ربط الإقتصاد الصيني بالاقتصاد العالمي وتلك التجربة الحديثة سمحت للصين بالاندماج بدون أن تعاني من الزلازل التي تواكب عادة التحول من اقتصاد مغلق إلى اقتصاد متعولم.

تدشين نظام

وبدأ الخبير الإصلاح في المناطق الريفية بتدشين نظام الأسر المنتجة، ثم واصل عمله الإصلاحي في البلاد، و طال الإصلاح قطاع الصناعة الذي به استمرت الصين في انفتاحها الاقتصادي وساعد الخبير المذكور الصين بالإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية. ويقول الأستاذ في جامعة بكين لي جانغ، كانت الرشوة والسرقة متفشية في الدوائر الحكومية لكن قرارا حكيما من المستشار التنموي للصين ويقصد الخبير أدى الى زيادة دخل الموظف كل ما زاد حجم الإنتاج وزادت المبيعات وجعل نسبة من الربح تذهب للموظف والعامل والمدير وهذا ما جعل الجميع يُفكر بزيادة الانتاجية. الآن دعوني افاجأكم من هو الخبير الاستراتيجي الذي صار سببا في نهضة الصين وخلال عشر سنين فقط انه البروفيسور العراقي الياس كوركيس الاستاذ في جامعة اكسفورد البريطانية.

حيدر طريخ الاسدي – كربلاء

موسيقى الحرب

الى جندي عراقي كان يغني فرحاً وسط فوضى الحرب —

من ريف الجنوب

من الازقة الضيقة جغرافياً

الواسعة بالحنين

جاء محملاً بلغة التراب

وسط فوضى الحرب

والخراب

كان يغني

بموسيقاه

فيعلوا صوته

على صوت الرصاص والحرب

تدق

يديه

اوتار

قلبه

فيمنح الاخرين

اشجى اللحن

من اقصى الجنوب

جاء محملاً

بلغة الناي

جندي

يرتدي الموت زياً

ويدور

في فضاءات

الحرب والموت

يعزف

بجيتاره

موسيقى

التأريخ

يدير بأصابعه

اوتار

لم تصنع بعد

من اقصى الجنوب

يعزف

جندي الحرب

موسيقى الحياة

وسط الفوضى والدمار

من اقصى

الجنوب

هذا الجندي

الحالم

ينثّ دخان سيكاره

ويغني

فرحاً

بالنصر

فيصغي

الكون

لمعزوفته

نور كريم الطائي- البصرة

قصة قصيرة

حتى أنت ؟

لملمت من امامي حاجياتها، صورة طفلنا المتوفى، صورتي، سوار ذهبي كنت قد اهديتها اياه في عيد ميلادها الاول معاً، حزمت جميع ملابسها وأجلست صورتها على الكرسي الساكن أمامي، ثم رحلت، تاركة جميع افكاري البكماء تتشاجر فيما بينها بصمت تام، اغلقت الباب خلفها بهدوء ورحلت وبقيت عيناي تنظر الى شبحها يجلس امامي بنظرة ثابتة وملامحٍ متزنة بينما ترتجف عينيَّ صامتةً. كل ما كان حولي ساكنُُ ، المروحة السقفية المعطلة ، وساداتنا المتنافرة ، حتى انا كُنت ساكناً الا قطرات العرق تسيل من منابعها المتفرقة ومن عمق هذا الصمت والسكون دقت الساعة الثانية عشر معلنة بدأ يوم جديد ، ارتبكت عيني ما بين بندول الساعة الراقص و ما على الكرسي ، ما بين حركة مستمرة وثبات ، باتت عيني ترقص ما بين الوقت و صورتها ، تتنقل بؤرتا عينيّ بسرعة متسارعة حتى اختفى كل شيء امامي و رأيت نفسي قبل ثلاثين عاماً من الان اتابع بيرتا في طريقها الى الجامعة ، حتى تدخل قاعتها ، لأذهب انا مسرعاً احاول اللحاق بوقت محاضرتي ، ما بين النظرة الاولى والكلمة الاولى الى اللمسة الاولى والقبلة الاولى ، مرت بيرتا امامي مسرعة حتى ظهر من بين صورتها بندول الساعة مرة اخرى ، نطرت الى الكرسي بشوقٍ ولكن بيرتا كانت قد اختفت ، انزلقت صورتها من على الكرسي متكئة برأسها على الارض و ظهرها متجهاً نحوي ، فجأة ، اختفى السكون من كل شيء ، تحركت يداي ، قدماي و كل شيء فيّ ثائراً نحو ما تبقى من بيرتا ، حملت صورتها واسكنتها على الفراش ووضعت الغطاء عليها خوفاً من ان تبرد حيث جسدي كان يرتجف برداً ، ثم توجهت الى الكرسي وجلست ثم ضممت ساقاي اليّ ووضعت الغطاء فوق جسمي الا وجهي الذي بقيّ يراقب ، الحبيبة بيرتا.

الساعة تشير الى الثانية عشر والخمس دقائق، وانا انظر الى عيني بيرتا الغامضتين. انظر الى حزنها تارة وتارة اخرى الى سعادتها. اصدم نفسي بالحقيقة صارخاً ” لقد ذهبت” واعود هائماً بالصمت مرة اخرى، ومن رحم الالم انظر من حولي الى شقتنا الصغيرة التي لا تمت للبيت بصلة، غرفة مربعة ذات 3 أمتار يرافقها حمام بمترٍ ونصف لمترين، جدرانها سمراء اللونِ يلونها خربشات الاطفال التي كانوا يسكنوها سابقاً وبقع زيتٍ تُغيّم فوق عين الطبخ اليتيمة، والتي يجاورها خزانة خشبية شاحبة ذات بابين يقابلهما سرير صغير مخصص لنفرٍ واحد ولكنه دائماً ما احتوانا انا وبيرتا سويةً لا اعرف لماذا، لحبنا العظيم ام لجسدينا المهترئين. في جانب السرير كرسي خشبي ليس أحسن حالاً من الخزانة. في السقف وبين اللوحة التشكيلية التي تخلو تماماً من اي معنى ،التي رُسمت بريشة الرياح التي تسعى الى الغرفة من بين زوايا زجاج النافذة المكسور والتي تقابل باب الغرفة ، هناك تتدلى مروحة توارثتها عن ابي ، معطلة والتي لا املك مالا حتى لأبقيها معطلة ومتدلية في هذه الغرفة البالية وفوق كل هذا الاثاث الكهل وكل ذكرياتنا في الامتار القليلة هذه ، لم استطع توفير ما يبقيها شاهدا على آهات بيرتا بين يدي ليلاً ولا يد بيرتا تمسك يدي وانا مريضاً الأن وبعد اثني عشر سنة من العمل وبعد اثنى عشر ساعة من تسلمي ورقة تسريحي من الشركة ،دقت الساعة الثانية عشر وأعلن يوماً جديد دون بيرتا ، دون مال و دون حتى غرفة.

انتهى الوقت الان، وحيداً احمل بين يدي ملاءة بيضاء والتي تحمل بدورها حبيبتي بيرتا، او ما تبقى منها واهربُ الى الشوارع تاركاً خلفي كل ارثي وارث ابي، حاملاً ارث نفسي، ارث تركته لنفسي من حياتي السابقة، بقايا حبيبة. توجهت برأسي نحو السماء ” ألهي التمس الرحمة ” فهطلت السماء بأمطارها، وجهت انظاري نحو ساعة يدي فوجدتها ساكنة وميل الثواني يرتجف في مكانها، لا يجرؤ ان يتقدم ولا ان يتأخر، ساكناً عند الساعة الثانية عشرة. ” ألهي لقد توقفت ساعة السماء، انها الثانية عشرة” ثم عاد السكون يحتل جسدي وقطرات العرقِ باتت تتنافس بسرعتها مع قطرات المطر يداي متجمدة وعيناي باتت نظراتها تميل جانباً ومتجهةً نحو الاسفل حتى استقرت ولم ار الا بنايتين يقطعهما شارع نهايته سوداء، اقتربت النهاية السوداء أكثر وأكثر حتى اطبقت على الشارع والبنايتين ولم أستطع ان ارى غير السـ ـ ـ.

ميثم حمزة – بغداد

إيهام الذات (الإلحاد)

هنا نتكلم عن موضوع رائج وبالاخص خلال هذه الفترة المظلمة التي نعيشها حيث نجد شريحة من الشباب يلتجئون الى فلسفة تحقيق الرغبات دون رادع والاكثر من ذلك ان هذه الفلسفة بدأت تنتشر كالعدوى التي تصيب جزءا من الجسد فيختل ماتبقى منه .الاسباب عديدة وقد يكون الحل بين ايديهم قبل ايدينا ان مانراه خلال الايام التي نعيشها والحرب التي اخذت الثلث من حياتنا.

وماتبقى داخل البعض هو اجزاء مثناثرة من الاحباط والشعور بالفشل وتحطيم الذات لأنهم لم يستطيعوا ايجاد الشيء الذي يطمحون اليه في مجتمع لايقدم سوى السلبيات يشجعك على ان تعيش لذاتك الصدق ,والاخلاص لاينفعانك عليك السير في طريق اسوأ يجعلك تشك في انتماءاتك ولشدة يأسك يجعلك تظن السوء بالدين وان وجوده وعدمه واحد على من يقع اللوم عليهم ام على المجتمع الذي ساعدهمبأتخاذ هذا الطريق ام على اهاليهم وسوء تربيتهم وتعليمهم الكل مذنب حتى اصغر التفاصيل.

ان مانراه في الواقع من عجز السيطرة وتخاذل السلطات بأنواعها ووظائفها التي اوكلت اليها والدعم الكبير لهذه الشريحة المهمة من الشباب لتدعوهم الى نبذ كل مايحيط بهم بحجة ان هناك فلسفه تستطيع ان تمنحهم الحرية الكافية للتمتع بالحياة ان وجهات نظرهم محدودة للغاية ذلك لأن هولاء الشباب الطموحين المنهارين والمفككين في اكثر من ناحية لايجدون الدعم الايجابي من كل شرائح المجتمع واجزائه لدعم تطلعاتهم للأخذ بأيديهم والاستفادة من طاقاتهم على الابداع الا ان كل مايجدوه هو مجموعة قوانين متراخية في الجوانب التي تحتاج الى الشدة ومتشددة في الجوانب التي تحتاج الى التأمل والتراخي.

دحر محاولات

وهذا ينعكس على جل اهدافهم الى جانب تلك العوائق التي تحاول دحر محاولاتهم وايهامهم بالفشل ليسرعوا الى نبذ كل معتنقاتهم لذلك نشاهد كما يحدث الان من الصراعات بين الذات والرغبات ومايحدها وكل هذا يخلق لدى هذه الشريحة اليأس والرغبة بالتحرر بأيجاد فلسفة لاتمت لأي جهة او انتماء بصلة الشيء الوحيد الذي ينتمي اليها هي ذواتهم فيكون بذالك انعزالهم عن الواقع هو اول الحلول للاكتفاء بذاتهم والادراك بأن مايفعله كل فرد من بينهم هو الصواب لاوجود للخطأ او الحرام لا القانون ولا النظام فأن فلسفتهم هو لا وجود للشيء فالذات الدنيا فيهم هي الفلسفة العليا فهي بالفعل قد تغلبت على الصراعات الطويلة التي كانت قائمة بينها وبين الذات حتى انتصرت لتكون الغوغائية هي العالم الذي اعتنقوه بكل تفاصيلة السلبية فالحل يكمن في تمكن ذواتهم من السيطرة على مكنونات النفس ورغباتهم التي مكنت الذات الدنيا لديهم من احتلالهم .

ندى الوائلي – كربلاد

من مرافئ نوارسي 2

ما هذا البون الخالي من المشاعر .

رحلت أفكارها ،وحطت على شرفات أيام الجامعة .

فإذابها في يومها الجامعي الأول؛ وقد استقلت وصديقات مدرستها الثانوية الحافلة التي تتجه للجامعة!

ماكن يعرفن الطريق المؤدي إليها. تهامسن بقلق ،فردت هي لاتخفن لن نضل طريقنا. اقتربت وجوه الصديقات من وجهها!

متسائلات:

_ماالذي يجعلك واثقة من كلامك ؟

وأنت مثلنا لاتعرفين الطريق.

همست لهن.

ياغبيات انظرن حولكن لركاب الحافلة !

جميعهم طلاب جامعيين وذلك واضح من زيهم وأعمارهم هذايعني أنا نسلك الطريق الصحيح.

قالت إحدى الصديقات :

_ معك حق لكن كيف سنعرف المحطة التي سننزل فيها فالمدينة الجامعية كما سمعت كبيرة فكيف سنهتدي لكليتنا ؟

تحيرت هي قليلا وجالت بنظرها بين الركاب.

لمحته جالسا على المقعد المقابل لهن.

لفت انتباهها شعره الكستنائي المنساب واللامع كخيوط الذهب ووجه الجميل ؛ وقد علت خديه حمرة خفر، وعيناه الواسعتين بلون اللوز

فعولان في القلوب ماتفعل الخمرة ، وتناسق ملامحه فكل مافيه صغير ونحيل وجميل .

راقتها شعرة صغير ملقاة على قميصه المرتب الناصع تبسمت في سرها يبدو قص شعره اليوم .

هنا هتفت في زميلاتها وجدته .

قلن لها :

_من؟

ردت :

_ دليلنا

وأشارت له ثم همست لهن.

_ عندما يطلب النزول ننزل و نتبعه

_لكن قد لايكون في نفس كليتنا.اعترضت إحداهن .

_ أكدت هي.

_ هو في الكلية نفسها ؛ القسم نفسه حدسي لايكذب .

وبماأنهن اعتدن السير خلفها ولثقتهن بقيادتهالهن ولأنها كانت فكرتها أن يذهبن لتقديم أوراق قبولهن لوحدهن بلامساعدة من الأهل وافقنها.

تشاغلن بالحديث والضحك في مابينهن .

وفجأة سمعن صوتا هادئا كماء الفرات.

يخاطب السائق مشيراإليه !

نازل.

وهاهي كلمة السر التي ستفتح مغارة على بابا.

تدافعن وهن ينزلن من الحافلة!

غادرن الحافلة وقفن يبحثن عن دليلهن.

كان قد عبر الشارع بسرعة.

فحثثنا الخطى للحاق به كي لايضلنن الطريق.

ماإن اقتربن منه حتى صدمن.

لم يكن هو.

هذا فتى أسمر اللون شعره مجعد أسود ويرتدي عوينات كبيرة تكاد تغطي وجهه النحيل.

كادت قلوبهن تتوقف من الضحك.

وأخذن بالتندر عليها

أين حسك العالي يافتاة؟

أين الفتى الذهبي الوسيم؟

ابتلعت خيبة الأمل وردت بعناد !

لاتفرحن سيصدق حدسي وسترن.

وللأحداث بقية .

امل الطائي – بغداد