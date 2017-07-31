رسالة من سيدة موصلية‮:‬- مروة حسن الجبوري

‮ ‬لست جارية بل إنسانة

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جميل إن كان العنوان أعجبك،‮ ‬والأجمل أن‮ ‬ينال إعجابك المضمون أيضاً‮ ‬حتى لا تقع في‮ ‬الإغراء‮. ‬فالمقصود هنا أيها القارئ لفت انتباهك،‮ ‬وقد تشعر بالفضول لمجرد قراءة اسم المقال‮.‬

ماذا تقصد بـ‮ (‬لست جارية‮)‬،‮ ‬وفي‮ ‬هذا العصر هل هناك جوار؟‮ .‬

قد‮ ‬يحزنك إن قلت لك نعم،‮ ‬في‮ ‬عصر التكنولوجيا والاجهزة الذكية والثقافة هناك نساء‮ ‬يُعاملنَ‮ ‬معاملة الجواري،‮ ‬وسوق‮ ‬يُعرضن فيه للبيع أو الاستئجار،‮ ‬كما كن في‮ ‬الجاهلية الأولى،‮ ‬وقد تُباع لأكثر من عشرة اشخاص أو اقل على حسب جمالها وديانتها‮.‬

جهاد اسلامي

مرعب جداً‮ ‬أن ترى هذه الأفعال تُمارس من قبل من‮ ‬يدّعون الجهاد الاسلامي‮ ‬الزائف الذي‮ ‬هتك حرمة المرأة وجعلها جسرا لوصولهم لتلك الخبائث النتنة‮. ‬إن الافصاح عن هذه الجريمة ليس بهذه السهولة التي‮ ‬من الممكن أن‮ ‬يعرضها الاعلام،‮ ‬وإن سمح وعرضها فهناك الكثير من القصص الأخرى التي‮ ‬تروى من قبل السيدات اللاتي‮ ‬تعرضن للبيع والاستئجار،‮ ‬أن تشعر ان هذه المرأة عرضت للبيع بثلاثة رؤوس من الجنود،‮ ‬ويتم تسليمها عند تسليم المبلغ،‮ ‬حكاية ترويها السيدة‮ (‬لوفيان الايزيدية‮) ‬عن فراغ‮ ‬عقولهم وامتلاء أجسادهم بتلك الاسلحة السود التي‮ ‬يضربون بها النساء،‮ ‬وبعدها‮ ‬يتم تصفية مجموعة من الفتيات والمتزوجات والعجزة،‮ ‬في‮ ‬تلك الليلة المرعبة والملتهبة بنار حقدهم وحالك السواد في‮ ‬الليل فلم اشعر بشيء‮ ‬غير الظلام،‮ ‬شيء من الرهبة،‮ ‬كنت أشعر دائماً‮ ‬بأن هناك وحشا مرعبا‮ ‬يختبئ خلف افعالهم‮. ‬وفي‮ ‬يوم ما سيكشف عن أنيابه ويبتلع قريتنا بكاملها‮ .‬

عرفوا من الاسماء إننا من الطائفة الأخرى،‮ ‬وبدأ الشيخ في‮ ‬انتخاب الأجمل من النسوة،‮ ‬وإن كان عمر الفتاة أقل من تسع سنوات،‮ ‬كانت أسلاك الكهرباء تضرب أمامي‮ ‬لمن ترفض الخروج‮ ‬،‮ ‬وتُسجن في‮ ‬زنزانة تحت الارض وحولها كلاب،‮ ‬بعد لحظات تقدموا نحوي‮ ‬لم أكن جميلة كبقية الفتيات ومن سوء الحظ أصبحت في‮ ‬أعينهم جميلة،‮ ‬وكأن شيئاً‮ ‬ما جذبهم نحوي،‮ ‬كان ذلك الشعور لا‮ ‬يمكن وصفه بكل أبجدية الحروف،‮ ‬ولم أستطع تحمله فأغمضت عيني‮ ‬وفتحتها لعله كابوس وأفيق منه،‮ ‬من دون جدوى الحديد‮ ‬يطوق‮ ‬يدي‮ ‬ورقبتي،‮ ‬حتى وصلت إلى السوق الكبير،‮ ‬ووضعت رأسي‮ ‬على جدار السوق،‮ ‬وأغمضت عيني،‮ ‬أنتظر من‮ ‬يأتي‮ ‬لينقذني،‮ ‬كنت أرى شقيقتي‮ ‬وهي‮ ‬تُباع على الجانب الآخر من السوق،‮ ‬وأخي‮ ‬المقيد في‮ ‬زنزانة من الحديد،‮ ‬يُدار به في‮ ‬الأسواق،‮ ‬كاد رأسي‮ ‬ينفجر،‮ ‬ففتحت عيني‮ ‬وافتقدت أمي،‮ ‬أدركت أنها مريضة وقد تكون في‮ ‬حالة خطرة،‮ ‬لعدم أخذها للعلاج،‮ ‬جاء من‮ ‬يشتري‮ ‬شقيقتي‮ ‬ودفع ثمنها وأخرجها من الزنزانة،‮ ‬لم أعرف بماذا شعرت في‮ ‬وقتها،‮ ‬ما أتذكره هو دموعها ويدها الصغيرة وهي‮ ‬تلوح لي‮ ‬بالوداع،‮ ‬لم أكن أتمنى أن تأتي‮ ‬هذه اللحظة أبداً،‮ ‬كنت خائفة عليها من إفتراسهم،‮ ‬من كل شيء حولها‮. ‬من الضياع من القتل‮ ..‬

من كل شيء‮. ‬

في‮ ‬تلك الأيام وتحت أشعة الشمس أقف منتظرة صاحب المال‮. ‬لست أنا الوحيدة،‮ ‬هناك الكثير من الفتيات تنتظر المجهول‮.‬

تحقق كل ما كنت أخاف حدوثه،‮ ‬بعد اسبوع من العرض،‮ ‬جاء شيخ كبير في‮ ‬العمر،‮ ‬ودفع ثمني‮ ‬وثمن فتاة أخرى،‮ ‬أخرجني‮ ‬من السوق بعدما رمى على رأسي‮ ‬قطعة قماش سوداء ونقاب حتى لا أكون عورة‮ .‬

كنت وقتها هادئة جداً‮ ‬وقد أكون جسدا خاويا،‮ ‬وصلتُ‮ ‬أنا والفتاة إلى دار هذا الشيخ،‮ ‬جدارن رطبة ورائحة القتل تفوح منها،‮ ‬مجموعة حطب وآثار الرصاص في‮ ‬كل مكان،‮ ‬لا أعرف اين أنا،‮ ‬هناك أربعة نسوة في‮ ‬الدار،‮ ‬طلبوا منا أن نجهز أنفسنا،‮ ‬فهذه ليلة الأمير،‮ ‬ويرغب أن تكون مميزة،‮ ‬جلستْ‮ ‬عند رأسي‮ ‬تسرح خصلات شعري‮ ‬الذابلة من أشعة الشمس،‮ ‬تلون وجهي‮ ‬بتلك الالوان الشاحبة،‮ ‬ألبستني‮ ‬ثوبا طويلا وعليه بعض الأحجار،‮ ‬سحبت‮ ‬يدي‮ ‬وأدخلتني‮ ‬إلى حجرة الامير‮ . ‬استفقت فجأة وأنا أصرخ،‮ ‬أمسك بي‮ ‬وضرب رأسي‮ ‬بسلاحه،‮ ‬وأجبرني‮ ‬على تقبيل قدميه،‮ ‬لكني‮ ‬لم أستطع تقبيلها،‮ ‬فقص شعري‮ ‬وجلدني‮ ‬أربع عشرة جلدة‮ .. ‬

غرفة فتاة

أسرع لغرفة الفتاة التي‮ ‬كانت معي،‮ ‬وأمر جنوده أن ترى ماذا فعل بي‮ ‬حتى أكون عبرة لها‮. ‬كنت أصرخ وهي‮ ‬تبكي،‮ ‬لم أستطع تحمل كل تلك الاوجاع،‮ ‬يا إلهي‮ !. ‬نظرتُ‮ ‬إلى الأعلى لا شيء‮ ‬غير الدخان المتصاعد،‮ ‬منظر مخيف‮. ‬لم أستطع التحمل أكثر من ذلك،‮ ‬فصرخت بكل قواي‮ ‬حتى أصبحت في‮ ‬النهاية لا أشعر بالمكان،‮ ‬وبعد ساعات عرفت إنني‮ ‬في‮ ‬ردهة الجرحى،‮ ‬يدي‮ ‬مغلولة وقدمي،‮ ‬أغمضت عيني‮ ‬ثم بدأت بفتحها رويداً‮ ‬رويداً‮ ‬خوفاً‮ ‬من رؤيتهم مرة أخرى مع كل شقة لعيني‮ ‬كنت أرى ضحية جديدة‮. ‬أصوات مخيفة في‮ ‬كل مكان،‮ ‬أراد الله أن لا أعاشرهم لسوء حالتي،‮ ‬فقد منع الطبيب من خروجي‮ ‬من الردهة بسبب النزف الحاد،‮ ‬رغم الوجع إلا إنني‮ ‬سعيدة بهذه الهدية التي‮ ‬منحني‮ ‬إياها القدر‮.‬

وبعد أيام فرغت الردهة ولم‮ ‬يبقَ‮ ‬أحد‮ ‬غيري‮ ‬والطبيب فيها،‮ ‬وهذا من‮ ‬غير المعتاد أن تكون الردهة صامتة كهذا اليوم،‮ ‬حتى وجبة الطعام تأخرت كثيراً،‮ ‬وإن كانت لا تعتبر وجبة فهي‮ ‬ثلاث حبات من التمر مع كاسة من لبن فقط،‮ ‬تغير حال الطبيب،‮ ‬وبدأت تظهر عليه ملامح القلق،‮ ‬حاول كثيراً‮ ‬الاتصال بمجموعته،‮ ‬فكان جوابهم ليس الآن انتظر،‮ ‬جملة واحدة جعلتني‮ ‬أواجه قدري‮ ‬بكل ما فيه،‮ ‬الموت أو الحياة،‮ ‬عندما طلبوا منه أن‮ ‬يتخلص مني‮ ‬بأي‮ ‬طريقة كانت ويهرب نحو الصحراء،‮ ‬إن فقد الاتصال بهم ليلاً،‮ ‬جسدي‮ ‬ممزق ولا أملك القوة الكافية للهروب،‮ ‬فكرتُ‮ ‬كثيراً‮ ‬ولم أجد‮ ‬غير إنني‮ ‬أتحدث مع هذا الطبيب وأطلب منه أن لا‮ ‬يقتلني،‮ ‬أتوسل به بكل شيء بالسماء وما فيها والارض وما عليها،‮ ‬لم‮ ‬يوافق وطلب مني‮ ‬ان ألتزم الهدوء،‮ ‬وإلا سيتصل بهم ويبلغهم بطلبي،‮ ‬الصمت سار في‮ ‬المكان،‮ ‬وأصوات الرصاص تعلو،‮ ‬وكلما ارتفعت اصوات الرصاص ارتبك الطبيب اكثر،‮ ‬أخذ‮ ‬يحلق لحيته السوداء،‮ ‬وغير ملابسه،‮ ‬وحمل معه المال والسلاح،‮ ‬صرخت الى اين تذهب وتتركني،‮ ‬أرجوك توقف‮.‬

أمسك بفمي‮ ‬ودفع فيه العلاج،‮ ‬ورحل.الصورة‮ ‬غير واضحة في‮ ‬عيني،‮ ‬ولم اعد اسمع تلك الاصوات،‮ ‬هناك فوضى تدور في‮ ‬رأسي،‮ ‬وهلوسات أتحدث فيها،‮ ‬أول مرة أتجرع هذا النوع من الدواء،‮ ‬سرحتُ‮ ‬في‮ ‬عالم لا‮ ‬يعرفه‮ ‬غيري،‮ ‬وصحوت عند اول قطرة ماء أريقت على وجهي،‮ ‬أين أنا،‮ ‬من أنتم،‮ ‬لا تقتلوني‮ ‬أرجوكم‮ .‬تغير الحال،‮ ‬وجوه ضاحكة‮ ‬غير تلك الوجوه الغبرة،‮ ‬ملامحهم مستبشرة،‮ ‬ملابسهم مختلفة،‮ ‬ومعهم الماء والطعام،‮ ‬لم اتجرأ لقول كلمة واحدة،‮ ‬يحاول أحدهم أن‮ ‬يفتح القيد ويُخرج‮ ‬يدي،‮ ‬وآخر جلس عند قدمي‮ ‬يقطع السلاسل،‮ ‬مازلت أشعر بالدوار،‮ ‬أراقوا الماء عليّ،‮ ‬واخرجوني‮ ‬بسيارة الاسعاف،‮ ‬اسمع همهمات بينهم،‮ ‬منهم من كان‮ ‬يقول انها جريحة،‮ ‬وآخر كان‮ ‬يرد انها بحاجة الى طعام،‮ ‬على الطريق العام وقفت السيارة وأنزلوني‮ ‬منها،‮ ‬ضمدوا الجراح وجهزوا لي‮ ‬ملابس وصحنا فيه رز وقطعة دجاج،‮ ‬لا أظن بأن أحداً‮ ‬شعر بالجوع كما شعرت أنا،‮ ‬سألوني‮ ‬عن حالتي‮ ‬الصحية وكيف أشعر الآن،‮ ‬لم أتمكن من الرد عليهم،‮ ‬خائفة أن‮ ‬يكونوا من اصحاب الامير،‮ ‬وفعلوا هكذا حتى أعود معهم الى حجرة الامير،‮ ‬لكن سرعان ما دخل الأمان إلى قلبي،‮ ‬وحدثتهم عن اسمي‮ ‬وعائلتي،‮ ‬وقلت أنا ميتة في‮ ‬كل الاحوال سأقول لهم ولا‮ ‬يهم ماذا‮ ‬يحصل‮.‬

رد احدهم وقال لي‮: ‬نحن هنا من أجلكم اختاه لا تخافي،‮ ‬منذ ثلاثة أيام ونحن في‮ ‬قتال مع هذه المجموعة،‮ ‬وقد تم تحريركم،‮ ‬ومازالت بعض المناطق لم تحرر بعد،‮ ‬حمدت ربي‮ ‬كثيراً‮ ‬لانني‮ ‬أُنقذت من الوحش،‮ ‬وقصصت لهم ما حصل معي‮ ‬ومع عائلتي‮.‬

حملوني‮ ‬على أكتافهم وجاءوا بي‮ ‬إلى مخيم صغير،‮ ‬وقالوا لي‮ ‬أنت لست جارية،‮ ‬في‮ ‬وصية مرجعي‮ ‬أنت الأخت وواجبي‮ ‬أن افديك منحري،‮ ‬اجلسي‮ ‬يا اختاه،‮ ‬وكلنا نخدمكم حتى تعودون إلى دياركم وتجتمعون مع عوائلكم،‮ ‬أُترجم الشكر بدموع مقلتي،‮ ‬أخذوا‮ ‬يبحثون عن بقايا عائلتي‮ ‬التي‮ ‬لا أعرف ماهو مصيرهم،‮ ‬هل مازالوا على قيد الحياة أم قُتلوا‮ .. ‬

لوفيان هي‮ ‬الراوية لما حصل معها عندما كانت اسيرة في‮ ‬يد داعش،‮ ‬وفي‮ ‬تقرير مفصل عن حياة الإيزيديات عند داعش،‮ ‬نشرت في‮ ‬ديسيمبر‮ ‬2014? منظمة العفو الدولية تقريراً‮ ‬عن حياة النساء الإيزيديات عند داعش،‮ ‬اعتبرت فيه أنّ‮ “‬الممارسات التي‮ ‬يقوم بها داعش في‮ ‬حق النساء والفتيات الإيزيديات،‮ ‬يمكن تصنيفها ضمن جرائم الحرب،‮ ‬فالعنف الهائل المطبق على النساء،‮ ‬والعنف الجنسي‮ ‬الذي‮ ‬يشمل الاغتصاب والعبودية الجنسية،‮ ‬هو عنف شديد‮ ‬غير مقبول‮. ‬إذ بعد أن‮ ‬يجبر التنظيم المرأة الإيزيدية على تغيير دينها،‮ ‬واعتناق الإسلام،‮ ‬يقوم ببيعها أو‮ ‬يزوجها‮. ‬وقد‮ ‬يقتل المقاتلون النساء بعد الانتهاء منهنّ‮”. ‬كما ذكر التقرير أنّ‮ “‬العديد من الإيزيديات المستعبدات جنسيّاً،‮ ‬هنّ‮ ‬من أعمار صغيرة جداً،‮ ‬أربعة عشر وخمسة عشر عاماً‮”. ‬في‮ ‬أبريل الماضي،‮ ‬شهدت‮ ‬20 سيدّة من الهاربات من قبضة داعش لمنظمة هيومان رايتس ووتش،‮ ‬بما جرى معهنّ‮ ‬أثناء احتجازهنّ‮. ‬فجاءت الشهادات صادمة ومذهلة،‮ ‬إذ تشير إحداهن إلى أنه‮ “‬تشاركها سبعة من المقاتلين،‮ ‬واغتصبت بعض النساء وهنّ‮ ‬معصوبات الأعين،‮ ‬مكبّلات الأيدي‮ ‬والأرجل،‮ ‬وضربت النساء كلّما حاولن الفرار‮. ‬غير العنف النفسي‮ ‬المطبّق بشدّة،‮ ‬كأن‮ ‬يقولوا لهنّ‮ ‬أن‮ ‬ينسين أقرانهنّ‮ ‬وأولادهنّ،‮ ‬لأنّهن الآن زوجات لمقاتلي‮ ‬التنظيم وسيحملن أطفالهم،‮ ‬أو أن‮ ‬يسوقوهن إلى الخارج مهددين بقتلهنّ،‮ ‬ثمّ‮ ‬يطلقون طلقاتٍ‮ ‬في‮ ‬الهواء،‮ ‬فتذعر النساء من لحظة الموت‮”.‬

حقوق الانسان

وزارة حقوق الانسان أكدت من ناحيتها وجود جرائم اغتصاب بحق نساء موصليات وفي‮ ‬مناطق أخرى تسيطر عليها‮ (‬داعش‮). ‬ويؤكد المتحدث بإسم الوزارة كامل أمين إن الوزارة رصدت تلك الجرائم عبر مصادرها الخاصة،‮ ‬مشيراً‮ ‬الى انها لم تتفاجأ من حدوث مثل تلك الحالات،‮ ‬وقال ان هناك حالات اغتصاب أكبر،‮ ‬ولكن لم‮ ‬يتم ابرازها في‮ ‬وسائل الاعلام،‮ ‬فضلاً‮ ‬عن طبيعة المجتمع الموصلي‮ ‬الذي‮ ‬يتكتم على حدوث مثل تلك الجرائم‮.‬

وأكد امين ان وزارة حقوق الانسان وثّقت جرائم الاغتصاب والانتهاكات الأخرى وطرحتها في‮ ‬اجتماعات مجلس حقوق الانسان في‮ ‬جنيف،‮ ‬حيث تواجد وفد من الوزارة،‮ ‬وقال إن تلك الجرائم تم عرضها في‮ ‬مؤتمر دولي‮ ‬أُقيم في‮ ‬لندن وحضره وزير الخارجية العراقي‮ ‬هوشيار زيباري‮ ‬لمناقشة بروتوكول اعد بمبادرة من الحكومة البريطانية للحد من استغلال النساء واغتصابهن اثناء الحروب والصراعات‮.‬

و دعا أمين إلى تطبيق قرارت مجلس الأمن الدولي‮ ‬فيما‮ ‬يتعلق بالجرائم الارهابية‮. ‬وبين ان تنظيم‮ (‬داعش‮) ‬الارهابي‮ ‬لديه سوابق في‮ ‬جرائم الاغتصاب اذ مورست مثل هذه الجرائم في‮ ‬سوريا وفي‮ ‬الانبار ايضاً‮. ‬واشار الى الوثيقة التي‮ ‬أصدرها التنظيم وفيها قمع للحريات وفرض الجزية على المسيحيين وتهديم الآثار وقتل ائمة الجوامع‮. ‬نقلاً‮ ‬عن‮ (‬داعش‮).. ‬انتهاكات وعمليات اغتصاب نساء‮..‬