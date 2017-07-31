للعراق – شامل حمد الله

المنافسة في الروايات التي تدين بعض الصحابة كانت ولازالت الشغل الشاغل بين العراقيين، وكلها تدور حول ادوار في الاساءة لله ورسوله واهل البيت من استحواذ على السلطة وسفك دم وسرقة مال، لكن سياسيين عراقيين وحواشيهم فاقوا سوء من سبقهم من الصحابة المغضوب عليهم!

اين انتهت قصة خور عبدالله؟

لاادري لم تأخذ الكويت بعض السكان مع الارض ليكون عندنا العراكيون وهو اسم للعراقي ذي الاصل الكويتي او العكس، وليشتموا دولتهم التي لم يعيشون فيها الا الحر والتصاريح.

جيل الشباب سينكب طائفة منهم مابقي من البلاد، اما بشوذه واما بجرمه الطائفي او بكونه ضحية للاثنين.

الماركسية والبعثية ابتلعتهما الاصولية الدينية، تخيلوا اسلاميا ماركسيا او بعثيا متدينا، اليست هذه عقائد؟ هل تجمع هي ايضا؟

كان صدام يحكم والعائلة تتجاوز، الان الحاكم محكوم والعائلة تسرق.

سؤال ارضي

ضحايا حرب ايران هل هم شهداء في الحقوق، ام قتلى من ضمن لفيف القتلى في العراق؟

الطبقة المثقفة في العراق باتت تشبه سوق الهرج.