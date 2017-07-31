حكاية بيت – فارس السردار

زمان جديد
فارس السردار
أواخر سبعينيات القرن الماضي، وقبل الحرب العراقية الايرانية. تكاتفنا نحن الاخوة مع الوالد بدخولنا المتواضعة التي تحصلنا عليها من عرق العمل في العطلة الصيفية لاننا كنا بعد طلاب في المدارس والكليات مع ما كانت الام قد لملمته وادخرته وصاغته حلي ذهبية متواضعة.وبسواعدنا اكملنا دار العمر الذي احتضننا كجنة، باناقته واتساعة وما اعطاه لكل منا اخوة واخوات من خصوصية، كان البيت السابق بضيقه قد حرمنا اياها ومنه انطلقنا ندافع عن العراق شرقا وشمالا، وعيون تودعنا وعيون تستقبلنا، في البدء كانت تلك العيون المترقبة التي يغلفها التوجس والقلق عيون الاب والام والاخوات. فيما بعد انظمت اليهم عيون الزوجات، بقلق ولهفة واشتياق من نوع آخر. ولم يمض كثير وقت حتى تراصفت معهم عيون الاطفال وتلويحاتهم التي مع كل رفة كف منها تتخلع لنا نياط القلب حسرة على الفراق.
سنين طويلة اكلت الحرب من اعمارنا. لم يبق شبر في طول البلاد وعرضها لم ندافع عنه ونسف ترابه بالقتال او بعرق التدريب.
وكلما نعود ادراجنا يستقبلنا البيت بدفئه وحنانه ودفئ من فيه وحنانهم. بلاطه الذي صقلناه، واسيجة اسطحه التي قطعنا حجارتها وبنيناها، شبابيكه الواسعة التي طليناها بطلاء ابيض كالحليب والمطلة على حديقة تضج بالخضرة والزهور التي احتظنت اماسينا ولقاءاتنا مع الاهل والاصدقاء.
في لحظة مؤلمة كأن مخيط غار في تجاويف القلب، رحل الاب الخيمة الذي علمنا ان البيت وطن مصغر وما يحيط به من ذكريات لا يقل عن ما نملك من دم ولحم هو ايضا جسد هو ليس قبض ريح.
ودارت الايام، وتوادعنا نحن الاخوة واحدا اثر آخر ليكون لكل منا بيت قبل ان نتشرد في الفيافي والبلاد. وبقي البيت عامر بالام الشمعة التي نلوذ بها كلما خيم غبار او دخان اسود، فنلقى البيت الوطن فاتحا بوابته الواسعة سعة الحب، احسه يتشمم عطرنا ويطرب لريح عرقنا الذي قطراته سقت اسمنته وقت بنيناه ووقت عطش الاسمنت فيه
مرق المغول_ التتار_ الطارؤون.فبقروا اسيجته، بقروا ابوابه و احرقوا المكتبة وانتهكوا الحرمة والخصوصية والصور والذكريات، ظلمة حلت به طوقته ، واحساس غريب بالانكسار. سنين عجاف لم تجلب سوى الدمار.
وما ان بدا التحرير الا وقلوبنا لها وجيف مع اي انفلاق لمقذوف ذكي او مفخخ او ناسف اهوج او صاروخ لا شعوريا نيمم شطر الحي الذي عشنا جل اعمارنا لنطمئن ان كان غبار الدمار يحيد يمينا او يساراعن بيتنا. يا للذكرى التي بيننا اهكذا يفعل الوفاء بالانسان فيخلق التعلق والحنين. وجاس الرحال الشوارع والطرقات ومروا من امام الدار بعض الرصاص كان قد مر بعض الخظوش ترك والكل في سلام ، شجر اليوسف افندي المتراصف على طول السياج ناله شيء من وهج النار الا ان الربيع كفيل بغسل العار. والنخلة المترفعة المتعالية بعدها من بعيد تطل على انفتاح الطريق.والرمان، والفستق الحلبي والزيتون والسفرجل والبرتقال .كلها بخير يخبر الجيران، بعض الزجاج تناثر اجزاء من البلاط ،عيد كان والحمد لله قلنا،وما ان يسكن الغبار والحرائق في الجوار حتى نعود نعمر من جديد. لكنهم من جديد عادوا في سواد الليل عادوا ملثمين كطبعهم لا شيء ينبت خلفهم سوى السواد والسخام في غارة حمقاء، نسفوا ما اسسه الحب وانزلوا السقوف وبقروا بطونها الجدران وحرقوا الاثاث والكتب، لم يبق الا اثر قديم لذكرى تمسك بها الجدار تخبر عن ما نالنا من طول عام بعدعام خطوطها حفرت بانتظام لتفرق كم كل منا طال.
لكن الاحلام لم تسقط، ما تزال تطوف بالمكان لانها من مادة التحريض تكون، وهي الاكثر صدقا في كل مقام. لانها هي التي ستبقى وبها سنقاوم وبها نستعيد كل ما كان.
هي حكاية كل بيت من البيوت التي تهدمت والتي تشاهدون ركاماتها على شاشات التلفاز واليو تيوب. انتظروها بضعة اشهر ، عندها ستعرفون كيف نبنيها عندها تعرفون لماذا الموصل! محط كل هذا الاهتمام.