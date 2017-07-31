حكاية بيت – فارس السردار

زمان جديد

فارس السردار

أواخر‭ ‬سبعينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬وقبل‭ ‬الحرب‭ ‬العراقية‭ ‬الايرانية‭. ‬تكاتفنا‭ ‬نحن‭ ‬الاخوة‭ ‬مع‭ ‬الوالد‭ ‬بدخولنا‭ ‬المتواضعة‭ ‬التي‭ ‬تحصلنا‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬عرق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬العطلة‭ ‬الصيفية‭ ‬لاننا‭ ‬كنا‭ ‬بعد‭ ‬طلاب‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬والكليات‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬الام‭ ‬قد‭ ‬لملمته‭ ‬وادخرته‭ ‬وصاغته‭ ‬حلي‭ ‬ذهبية‭ ‬متواضعة‭.‬وبسواعدنا‭ ‬اكملنا‭ ‬دار‭ ‬العمر‭ ‬الذي‭ ‬احتضننا‭ ‬كجنة،‭ ‬باناقته‭ ‬واتساعة‭ ‬وما‭ ‬اعطاه‭ ‬لكل‭ ‬منا‭ ‬اخوة‭ ‬واخوات‭ ‬من‭ ‬خصوصية،‭ ‬كان‭ ‬البيت‭ ‬السابق‭ ‬بضيقه‭ ‬قد‭ ‬حرمنا‭ ‬اياها‭ ‬ومنه‭ ‬انطلقنا‭ ‬ندافع‭ ‬عن‭ ‬العراق‭ ‬شرقا‭ ‬وشمالا،‭ ‬وعيون‭ ‬تودعنا‭ ‬وعيون‭ ‬تستقبلنا،‭ ‬في‭ ‬البدء‭ ‬كانت‭ ‬تلك‭ ‬العيون‭ ‬المترقبة‭ ‬التي‭ ‬يغلفها‭ ‬التوجس‭ ‬والقلق‭ ‬عيون‭ ‬الاب‭ ‬والام‭ ‬والاخوات‭. ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬انظمت‭ ‬اليهم‭ ‬عيون‭ ‬الزوجات،‭ ‬بقلق‭ ‬ولهفة‭ ‬واشتياق‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬آخر‭. ‬ولم‭ ‬يمض‭ ‬كثير‭ ‬وقت‭ ‬حتى‭ ‬تراصفت‭ ‬معهم‭ ‬عيون‭ ‬الاطفال‭ ‬وتلويحاتهم‭ ‬التي‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬رفة‭ ‬كف‭ ‬منها‭ ‬تتخلع‭ ‬لنا‭ ‬نياط‭ ‬القلب‭ ‬حسرة‭ ‬على‭ ‬الفراق‭.‬

سنين‭ ‬طويلة‭ ‬اكلت‭ ‬الحرب‭ ‬من‭ ‬اعمارنا‭. ‬لم‭ ‬يبق‭ ‬شبر‭ ‬في‭ ‬طول‭ ‬البلاد‭ ‬وعرضها‭ ‬لم‭ ‬ندافع‭ ‬عنه‭ ‬ونسف‭ ‬ترابه‭ ‬بالقتال‭ ‬او‭ ‬بعرق‭ ‬التدريب‭.‬

وكلما‭ ‬نعود‭ ‬ادراجنا‭ ‬يستقبلنا‭ ‬البيت‭ ‬بدفئه‭ ‬وحنانه‭ ‬ودفئ‭ ‬من‭ ‬فيه‭ ‬وحنانهم‭. ‬بلاطه‭ ‬الذي‭ ‬صقلناه،‭ ‬واسيجة‭ ‬اسطحه‭ ‬التي‭ ‬قطعنا‭ ‬حجارتها‭ ‬وبنيناها،‭ ‬شبابيكه‭ ‬الواسعة‭ ‬التي‭ ‬طليناها‭ ‬بطلاء‭ ‬ابيض‭ ‬كالحليب‭ ‬والمطلة‭ ‬على‭ ‬حديقة‭ ‬تضج‭ ‬بالخضرة‭ ‬والزهور‭ ‬التي‭ ‬احتظنت‭ ‬اماسينا‭ ‬ولقاءاتنا‭ ‬مع‭ ‬الاهل‭ ‬والاصدقاء‭.‬

في‭ ‬لحظة‭ ‬مؤلمة‭ ‬كأن‭ ‬مخيط‭ ‬غار‭ ‬في‭ ‬تجاويف‭ ‬القلب،‭ ‬رحل‭ ‬الاب‭ ‬الخيمة‭ ‬الذي‭ ‬علمنا‭ ‬ان‭ ‬البيت‭ ‬وطن‭ ‬مصغر‭ ‬وما‭ ‬يحيط‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬ذكريات‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬ما‭ ‬نملك‭ ‬من‭ ‬دم‭ ‬ولحم‭ ‬هو‭ ‬ايضا‭ ‬جسد‭ ‬هو‭ ‬ليس‭ ‬قبض‭ ‬ريح‭.‬

ودارت‭ ‬الايام،‭ ‬وتوادعنا‭ ‬نحن‭ ‬الاخوة‭ ‬واحدا‭ ‬اثر‭ ‬آخر‭ ‬ليكون‭ ‬لكل‭ ‬منا‭ ‬بيت‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬نتشرد‭ ‬في‭ ‬الفيافي‭ ‬والبلاد‭. ‬وبقي‭ ‬البيت‭ ‬عامر‭ ‬بالام‭ ‬الشمعة‭ ‬التي‭ ‬نلوذ‭ ‬بها‭ ‬كلما‭ ‬خيم‭ ‬غبار‭ ‬او‭ ‬دخان‭ ‬اسود،‭ ‬فنلقى‭ ‬البيت‭ ‬الوطن‭ ‬فاتحا‭ ‬بوابته‭ ‬الواسعة‭ ‬سعة‭ ‬الحب،‭ ‬احسه‭ ‬يتشمم‭ ‬عطرنا‭ ‬ويطرب‭ ‬لريح‭ ‬عرقنا‭ ‬الذي‭ ‬قطراته‭ ‬سقت‭ ‬اسمنته‭ ‬وقت‭ ‬بنيناه‭ ‬ووقت‭ ‬عطش‭ ‬الاسمنت‭ ‬فيه

مرق‭ ‬المغول‭_ ‬التتار‭_ ‬الطارؤون‭.‬فبقروا‭ ‬اسيجته،‭ ‬بقروا‭ ‬ابوابه‭ ‬و‭ ‬احرقوا‭ ‬المكتبة‭ ‬وانتهكوا‭ ‬الحرمة‭ ‬والخصوصية‭ ‬والصور‭ ‬والذكريات،‭ ‬ظلمة‭ ‬حلت‭ ‬به‭ ‬طوقته‭ ‬،‭ ‬واحساس‭ ‬غريب‭ ‬بالانكسار‭. ‬سنين‭ ‬عجاف‭ ‬لم‭ ‬تجلب‭ ‬سوى‭ ‬الدمار‭.‬

وما‭ ‬ان‭ ‬بدا‭ ‬التحرير‭ ‬الا‭ ‬وقلوبنا‭ ‬لها‭ ‬وجيف‭ ‬مع‭ ‬اي‭ ‬انفلاق‭ ‬لمقذوف‭ ‬ذكي‭ ‬او‭ ‬مفخخ‭ ‬او‭ ‬ناسف‭ ‬اهوج‭ ‬او‭ ‬صاروخ‭ ‬لا‭ ‬شعوريا‭ ‬نيمم‭ ‬شطر‭ ‬الحي‭ ‬الذي‭ ‬عشنا‭ ‬جل‭ ‬اعمارنا‭ ‬لنطمئن‭ ‬ان‭ ‬كان‭ ‬غبار‭ ‬الدمار‭ ‬يحيد‭ ‬يمينا‭ ‬او‭ ‬يساراعن‭ ‬بيتنا‭. ‬يا‭ ‬للذكرى‭ ‬التي‭ ‬بيننا‭ ‬اهكذا‭ ‬يفعل‭ ‬الوفاء‭ ‬بالانسان‭ ‬فيخلق‭ ‬التعلق‭ ‬والحنين‭. ‬وجاس‭ ‬الرحال‭ ‬الشوارع‭ ‬والطرقات‭ ‬ومروا‭ ‬من‭ ‬امام‭ ‬الدار‭ ‬بعض‭ ‬الرصاص‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬مر‭ ‬بعض‭ ‬الخظوش‭ ‬ترك‭ ‬والكل‭ ‬في‭ ‬سلام‭ ‬،‭ ‬شجر‭ ‬اليوسف‭ ‬افندي‭ ‬المتراصف‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬السياج‭ ‬ناله‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬وهج‭ ‬النار‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الربيع‭ ‬كفيل‭ ‬بغسل‭ ‬العار‭. ‬والنخلة‭ ‬المترفعة‭ ‬المتعالية‭ ‬بعدها‭ ‬من‭ ‬بعيد‭ ‬تطل‭ ‬على‭ ‬انفتاح‭ ‬الطريق‭.‬والرمان،‭ ‬والفستق‭ ‬الحلبي‭ ‬والزيتون‭ ‬والسفرجل‭ ‬والبرتقال‭ .‬كلها‭ ‬بخير‭ ‬يخبر‭ ‬الجيران،‭ ‬بعض‭ ‬الزجاج‭ ‬تناثر‭ ‬اجزاء‭ ‬من‭ ‬البلاط‭ ‬،عيد‭ ‬كان‭ ‬والحمد‭ ‬لله‭ ‬قلنا،وما‭ ‬ان‭ ‬يسكن‭ ‬الغبار‭ ‬والحرائق‭ ‬في‭ ‬الجوار‭ ‬حتى‭ ‬نعود‭ ‬نعمر‭ ‬من‭ ‬جديد‭. ‬لكنهم‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬عادوا‭ ‬في‭ ‬سواد‭ ‬الليل‭ ‬عادوا‭ ‬ملثمين‭ ‬كطبعهم‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬ينبت‭ ‬خلفهم‭ ‬سوى‭ ‬السواد‭ ‬والسخام‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬حمقاء،‭ ‬نسفوا‭ ‬ما‭ ‬اسسه‭ ‬الحب‭ ‬وانزلوا‭ ‬السقوف‭ ‬وبقروا‭ ‬بطونها‭ ‬الجدران‭ ‬وحرقوا‭ ‬الاثاث‭ ‬والكتب،‭ ‬لم‭ ‬يبق‭ ‬الا‭ ‬اثر‭ ‬قديم‭ ‬لذكرى‭ ‬تمسك‭ ‬بها‭ ‬الجدار‭ ‬تخبر‭ ‬عن‭ ‬ما‭ ‬نالنا‭ ‬من‭ ‬طول‭ ‬عام‭ ‬بعدعام‭ ‬خطوطها‭ ‬حفرت‭ ‬بانتظام‭ ‬لتفرق‭ ‬كم‭ ‬كل‭ ‬منا‭ ‬طال‭.‬

لكن‭ ‬الاحلام‭ ‬لم‭ ‬تسقط،‭ ‬ما‭ ‬تزال‭ ‬تطوف‭ ‬بالمكان‭ ‬لانها‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬التحريض‭ ‬تكون،‭ ‬وهي‭ ‬الاكثر‭ ‬صدقا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مقام‭. ‬لانها‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬ستبقى‭ ‬وبها‭ ‬سنقاوم‭ ‬وبها‭ ‬نستعيد‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬كان‭.‬

هي‭ ‬حكاية‭ ‬كل‭ ‬بيت‭ ‬من‭ ‬البيوت‭ ‬التي‭ ‬تهدمت‭ ‬والتي‭ ‬تشاهدون‭ ‬ركاماتها‭ ‬على‭ ‬شاشات‭ ‬التلفاز‭ ‬واليو‭ ‬تيوب‭. ‬انتظروها‭ ‬بضعة‭ ‬اشهر‭ ‬،‭ ‬عندها‭ ‬ستعرفون‭ ‬كيف‭ ‬نبنيها‭ ‬عندها‭ ‬تعرفون‭ ‬لماذا‭ ‬الموصل‭! ‬محط‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬الاهتمام‭.‬