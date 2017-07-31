صابرين تحب تقديم تجارب السير الذاتية للمشاهير 

القاهرة‭- ‬الزمان‮ ‬

‎أكدت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬صابرين‭ ‬أنها‭ ‬تحب‭ ‬أن‭ ‬تخوض‭ ‬تجارب‭ ‬تقديم‭ ‬السير‭ ‬الذاتية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدراما‭ ‬بعد‭ ‬نجاحها‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬أم‭ ‬كلثوم‮»‬‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬يعتبر‭ ‬عبء‭ ‬ثقيل‭ ‬جدا‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬ممثل‭. ‬‎و‭ ‬قالت‮ ‬‭ ‬صابرين‭ ‬المعروفة‭ ‬بحجابها‭ ‬منذ‭ ‬عشرين‭ ‬سنة‭ ‬،إنها‭ ‬اجتهدت‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان‭ ‬لتقديم‭ ‬شخصية‭ ‬زينب‭ ‬الغزالي‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ ‬الجماعة،‭ ‬وساعدها‭ ‬سيناريو‭ ‬السيناريست‭ ‬وحيد‭ ‬حامد‭ ‬الذي‭ ‬ذكر‭ ‬كل‭ ‬التفاصيل،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬استقبلت‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬جيدة‭ ‬عن‭ ‬العمل‭. ‬‎الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الجزء‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬أفراح‭ ‬إبليس‮»‬‭ ‬حتى‭ ‬تكشف‭ ‬عن‭ ‬الجزء‭ ‬الآخر‭ ‬من‭ ‬شخصيتها،‭ ‬واعتبرت‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬تحدي‭ ‬لها،‭ ‬وسيكون‭ ‬مفاجأة‭ ‬للجمهور‭. ‬‎صابرين‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬اتصلت‭ ‬بالفنانة‭ ‬عبلة‭ ‬كامل‭ ‬قبل‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬وأخذت‭ ‬مباركتها،‭ ‬وعلمت‭ ‬أن‭ ‬عبلة‭ ‬اعتذرت‭ ‬عن‭ ‬المسلسل‭ ‬لأنها‭ ‬قدمت‭ ‬أجزاء‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬سلسال‭ ‬الدم‮»‬،‭ ‬وتريد‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬عمل‭ ‬آخر‭ ‬غير‭ ‬الصعيدي‭.‬

‎صابرين‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬ستظهر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المسلسل‭ ‬بدون‭ ‬الحجاب،‭ ‬وقالت‭ ‬إنها‭ ‬ترفض‭ ‬أن‭ ‬يقول‭ ‬عنها‭ ‬أحد‭ ‬أنها‭ ‬محجبة‭ ‬ووصفت‭ ‬نفسها‭ ‬بالفنانة‭ ‬المحتشمة‭ ‬فقط‭.‬