صابرين تحب تقديم تجارب السير الذاتية للمشاهير 

القاهرة- الزمان
أكدت الفنانة المصرية صابرين أنها تحب أن تخوض تجارب تقديم السير الذاتية من خلال الدراما بعد نجاحها في مسلسل «أم كلثوم» رغم أنه يعتبر عبء ثقيل جدا على أي ممثل. و قالت صابرين المعروفة بحجابها منذ عشرين سنة ،إنها اجتهدت قدر الإمكان لتقديم شخصية زينب الغزالي في مسلسل الجماعة، وساعدها سيناريو السيناريست وحيد حامد الذي ذكر كل التفاصيل، مشيرة إلى أنها استقبلت ردود فعل جيدة عن العمل. الفنانة المصرية قالت إنها وافقت على تقديم الجزء الثاني من مسلسل «أفراح إبليس» حتى تكشف عن الجزء الآخر من شخصيتها، واعتبرت هذا العمل تحدي لها، وسيكون مفاجأة للجمهور. صابرين أشارت إلى أنها اتصلت بالفنانة عبلة كامل قبل الموافقة على العمل وأخذت مباركتها، وعلمت أن عبلة اعتذرت عن المسلسل لأنها قدمت أجزاء مسلسل «سلسال الدم»، وتريد أن تقدم عمل آخر غير الصعيدي.
صابرين أشارت إلى أنها ستظهر من خلال المسلسل بدون الحجاب، وقالت إنها ترفض أن يقول عنها أحد أنها محجبة ووصفت نفسها بالفنانة المحتشمة فقط.