طابع تذكاري عراقي يخلد الوائلي

بغداد‭ – ‬الزمان‮ ‬

خلد‭ ‬البريد‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬اصداراته‭ ‬،‮ ‬‭ ‬العلامة‭ ‬الراحل‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬الوائلي‭ ‬باصدار‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬طابع‭ ‬بريدي‭ ‬تذكاري‭ ‬لرمزيته‭ ‬في‭ ‬الاعتدال‭ ‬والتسامح‭ ‬الديني‭.‬

ونفذ‭ ‬الطابع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المصمم‭ ‬سعد‭ ‬غازي‭ ‬وباللغتين‭ ‬العربية‭ ‬والانجليزية‭ ‬وطبع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مطبعة‭ ‬البريد‭ ‬ببغداد،‭ ‬وتم‭ ‬تعميمه‭ ‬على‭ ‬أربع‭ ‬كتالوكات‭ ‬عالمية‭ ‬هي‭: ‬كتالوك‭ ‬طوابع‭ ‬سكوت‭ ‬الامريكي‭ – ‬كتالوك‭ ‬ستانلي‭ ‬كيبنز‭ ‬الانجليزي‭ – ‬كتالوك‭ ‬ايفرتالفرنسي‭ – ‬كتالوك‭ ‬ميشيل‭ ‬الالماني‭.‬

ويقول‭ ‬المصمم‭ ‬عقيل‭ ‬من‭ ‬مكتب‭ ‬خدمة‭ ‬هواة‭ ‬الطوابع‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الطابع‭ ‬قد‭ ‬حظي‭ ‬باقبال‭ ‬على‭ ‬اقتنائه‭ ‬في‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬العراق‮»‬‭. ‬ويحظى‭ ‬الوائلي‭ ‬باهتمام‭ ‬العراقيين‭ ‬من‭ ‬المذاهب‭ ‬كافة‭ .‬