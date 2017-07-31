طابع تذكاري عراقي يخلد الوائلي

بغداد – الزمان
خلد البريد العراقي في اصداراته ، العلامة الراحل الشيخ أحمد الوائلي باصدار 30 ألف طابع بريدي تذكاري لرمزيته في الاعتدال والتسامح الديني.
ونفذ الطابع من قبل المصمم سعد غازي وباللغتين العربية والانجليزية وطبع من قبل مطبعة البريد ببغداد، وتم تعميمه على أربع كتالوكات عالمية هي: كتالوك طوابع سكوت الامريكي – كتالوك ستانلي كيبنز الانجليزي – كتالوك ايفرتالفرنسي – كتالوك ميشيل الالماني.
ويقول المصمم عقيل من مكتب خدمة هواة الطوابع في العراق ان «الطابع قد حظي باقبال على اقتنائه في داخل وخارج العراق». ويحظى الوائلي باهتمام العراقيين من المذاهب كافة .