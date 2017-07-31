تصرف غريب من فردوس عبد الحميد في مهرجان المسرح

القاهرة- الزمان
شهد حفل ختام الدورة العاشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري، الذي حضره الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة. تصرفاً غريبا من ممثلة ومسؤولة مسرحية شهيرة .
وحضر الحفل حضور المخرج المسرحي خالد جلال، والفنانة فردوس عبد الحميد، والفنانة لقاء سويدان، التي قدمت فقرات الحفل، ووجهت الشكر والتقدير لشبكة DMC لإهدائها فيلم حفل الختام الذي يتناول حياة نهاد صليحة . وقد تسببت الفنانة فردوس عبدالحميد بأزمة خلال الحفل، حيث فوجئ الجميع بمهاجمتها لكاتب ومؤلف مسرحية “يوم أن قتلوا الغناء”، الكاتب محمود جمال الحديني، ووصفته بالفاشل أمام الجمهور، وذلك رغم أن مسرحيته حصدت معظم جوائز المهرجان ، وتوجت كأفضل عمل مسرحي بالمهرجان، مما أحدث حالة من الهرج والمرج، وكادت الاحتفالية تفشل .