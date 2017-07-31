تصرف غريب من فردوس عبد الحميد في مهرجان المسرح

القاهرة‭- ‬الزمان‮ ‬

‎شهد‭ ‬حفل‭ ‬ختام‭ ‬الدورة‭ ‬العاشرة‭ ‬للمهرجان‭ ‬القومي‭ ‬للمسرح‭ ‬المصري،‭ ‬الذي‭ ‬حضره‮ ‬‭ ‬الكاتب‭ ‬الصحفي‭ ‬حلمي‭ ‬النمنم‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭. ‬تصرفاً‭ ‬غريبا‭ ‬من‭ ‬ممثلة‭ ‬ومسؤولة‭ ‬مسرحية‭ ‬شهيرة‭ ‬‭.‬‭ ‬

‎وحضر‭ ‬الحفل‭ ‬حضور‭ ‬المخرج‭ ‬المسرحي‭ ‬خالد‭ ‬جلال،‭ ‬والفنانة‭ ‬فردوس‭ ‬عبد‭ ‬الحميد،‭ ‬والفنانة‭ ‬لقاء‭ ‬سويدان،‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬فقرات‭ ‬الحفل،‭ ‬ووجهت‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لشبكة‭ ‬DMC‭ ‬لإهدائها‭ ‬فيلم‭ ‬حفل‭ ‬الختام‭ ‬الذي‭ ‬يتناول‭ ‬حياة‭ ‬نهاد‭ ‬صليحة‭ . ‬‎وقد‭ ‬تسببت‭ ‬الفنانة‭ ‬فردوس‭ ‬عبدالحميد‭ ‬بأزمة‭ ‬خلال‭ ‬الحفل،‭ ‬حيث‭ ‬فوجئ‭ ‬الجميع‭ ‬بمهاجمتها‭ ‬لكاتب‭ ‬ومؤلف‭ ‬مسرحية‭ ‬“يوم‭ ‬أن‭ ‬قتلوا‭ ‬الغناء”،‭ ‬الكاتب‭ ‬محمود‭ ‬جمال‭ ‬الحديني،‭ ‬ووصفته‭ ‬بالفاشل‭ ‬أمام‭ ‬الجمهور،‭ ‬وذلك‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬مسرحيته‭ ‬حصدت‭ ‬معظم‭ ‬جوائز‭ ‬المهرجان‭ ‬،‭ ‬وتوجت‭ ‬كأفضل‭ ‬عمل‭ ‬مسرحي‭ ‬بالمهرجان،‭ ‬مما‭ ‬أحدث‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الهرج‭ ‬والمرج،‭ ‬وكادت‭ ‬الاحتفالية‭ ‬تفشل‭ .‬