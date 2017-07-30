36 مليار دولار قيمة تداولات عقارات دبي 

دبي‭-‬الأناضول‭:‬قالت‭ ‬دائرة‭ ‬الأراضي‭ ‬والأملاك‭ ‬في‭ ‬دبي‭ (‬حكومية‭)‬،‭ ‬الأحد،‭ ‬إن‭ ‬إجمالي‭ ‬التصرفات‭ (‬التداولات‭) ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬الإمارة‭ ‬بلغ‭ ‬132‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ (‬36‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭.‬

‭ ‬وأضافت‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬اطلعت‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬الأناضول‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬التداولات‭ ‬تشمل‭ ‬عمليات‭ ‬البيع‭ ‬والرهن‭ ‬وبعض‭ ‬الأنشطة‭ ‬العقارية‭ ‬الأخرى،‭ ‬تحققت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬35‭.‬571‭ ‬ألف‭ ‬صفقة‭. ‬وتزيد‭ ‬قيمة‭ ‬التداولات‭ ‬العقارية‭ ‬بدبي‭ ‬للنصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬2017‭ ‬بنسبة‭ ‬16‭.‬8‭ ‬بالمائة،‭ ‬مقارنة‭ ‬بنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬والبالغة‭ ‬113‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ (‬30.8‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬وفق‭ ‬حسابات‭ ‬‮«‬الأناضول‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬ترتفع‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬المعاملات‭ ‬بنسبة‭ ‬25‭.‬91‭ ‬بالمائة‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬28‭.‬251‭ ‬ألف‭ ‬صفقة‭. ‬وبين‭ ‬التقرير،‭ ‬أن‭ ‬قيمة‭ ‬المبايعات‭ ‬بلغت‭ ‬63‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ (‬17.2‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬نصيب‭ ‬الرهون‭ ‬60‭ ‬ملياراً‭ (‬16.3‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬بلغت‭ ‬التعاملات‭ ‬الأخرى‭ ‬9‭ ‬مليارات‭ ‬درهم‭ (‬2.45‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭). ‬وأظهر‭ ‬التقرير،‭ ‬أن‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬المبايعات‭ ‬للعام‭ ‬زاد‭ ‬إلى‭ ‬25‭.‬86‭ ‬ألف‭ ‬مبايعة‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬مبايعة‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬2016،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬نصيب‭ ‬الرهون‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬7‭.‬89‭ ‬آلاف‭ ‬صفقة‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬آلاف‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬المقارنة‭. ‬ووفق‭ ‬تصنيفات‭ ‬الدائرة،‭ ‬تشمل‭ ‬المبايعات‭ ‬البيع‭ ‬وبيع‭ ‬حق‭ ‬منفعة‭ ‬والبيع‭ ‬المؤجل‭ ‬والإيجارة‭ ‬المنتهية‭ ‬بالتملك‭ ‬والتملك‭ ‬المؤجل،‭ ‬إضافة‭ ‬أرض‭ ‬بالبيع‭ ‬والتسجيل‭ ‬المبدئي‭ ‬وتسجيل‭ ‬الإيجارة‭ ‬المنتهية‭ ‬بالتملك‭ ‬والتسجيل‭ ‬المبدئي‭.‬

وتضم‭ ‬أنواع‭ ‬الرهون‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬المعاملات،‭ ‬ومنها‭ ‬الرهن‭ ‬وتعديل‭ ‬الرهن‭ ‬والإيجارة‭ ‬المنتهية‭ ‬بالتملك‭ ‬والتملك‭ ‬المؤجل،‭ ‬ورهن‭ ‬بيع‭ ‬المؤجل‭ ‬ورهن‭ ‬المحافظ‭ ‬وغيرها‭.‬

وأورد‭ ‬التقرير،‭ ‬أن‭ ‬قيمة‭ ‬الإستثمارات‭ ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬الإمارة‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬2017‭ ‬بلغ‭ ‬58‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ (‬15.8‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭) ‬تم‭ ‬ضخها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬21‭ ‬ألفاً‭ ‬و574‭ ‬مستثمراً‭.‬

ودبي،‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬إمارة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات،‭ ‬ولا‭ ‬تملك‭ ‬موارد‭ ‬نفطية‭ ‬كبيرة،‭ ‬وتعرضت‭ ‬بقوة‭ ‬للأزمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬عامي‭ ‬2008‭ ‬و2009،‭ ‬ويستند‭ ‬اقتصاد‭ ‬الإمارة‭ ‬في‭ ‬القسم‭ ‬الأكبر‭ ‬منه‭ ‬على‭ ‬قطاعي‭ ‬العقارات‭ ‬والسياحة‭.‬