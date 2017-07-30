الطب الفيزيائي… علاج مهمل لكنه أساسي لآلام الرقبة والظهر

لاهاي – الزمان
قال الدكتور عبدالوهاب الجبوري رئيس قسم العلاج الطبيعي في جامعة لاهاي الدولية في هولندا:
ان تصل متأخراً خير من ان لاتصل ابداً
في اشارة الى اهمية تناول موضوع الطب الفيزيائي والتأهيل ، وطالب بدراسته بشكل منهجي منظم ، بدئاً بالمبادئ والأسس النظرية العلمية ، التي يقوم عليها هذا الطب ، مروراً بتوصيف اهم وسائله وطرقه انتهاءً بعرض موجز لأهم الأمراض وحالات الأعاقه ، التي يعد الطب الفيزيائي الركن الأساسي في معالجتها والتعاطي معها ، وقال الجبوري ان هناك تسميات مختلفه لهذا الأختصاص بأختلاف الدول معالجة فيزيائية او علاج فيزيائي ، طب فيزيائي ، اما التسميه المعتمده عالمياً فهي (( الطب الفيزيائي واعادة التأهيل ))
ولفت الى انه منتصف القرن الماضي فرض العلاج الفيزيائي نفسه في النهاية ، فقد اخذ الأهتمام بالازدياد في العقود الأخيرة بهذا التوجه الطبيعي في التشخيص والمعالجه ، ليترسخ فرعاً طبياً تخصصياً في معظم جامعات العالم .
وقال لنأخذ مثالاً : ألام الرقبه والكتف :
يشكو عدد كبير جداً من المرضى الام في الرقبه والكتف .
لكن القسم الأعظم منهم لا يراجع الطبيب، حيث يهمل الألم أو انه يعالج نفسه بنفسه ، اما المرضى الذين يطلبون العون الطبي فهم يتوزعون لسوء الحظ بين اطباء المفاصل والعظام والعصبية وقسم ضئيل يراجع طبيب التأهيل والمعالجة الفيزيائية .
المعالجة الفيزيائية ركن اساسي في علاج كثير من الأمراض العلاج الفيزيائي ركناً اساسياً لايختلف في الأهميه عن اركان العلاج الأساسيه الأخرى مثل العلاج الدوائي والجراحي وقد تطور العلاج الفيزيائي بشكل كبير بعد الحرب العالميه الثانيه بسبب الأصابات الكبيرة في هذهِ الحرب كالسور والجروح والشلل ، ونشأت نظريات واساليب حديثه في العلاج الفيزيائي ، حتى ان هناك الكثير من الأمراض لايتم شفاؤها الا بالعلاج الفيزيائي ، كالضعف العضلي والأصابات العصبية المركزية .
ويمكن ان تكون هذه المعالجة مقترنة بعلاجات طبية او جراحية اخرى لتؤمن العوده إلى النشاط الطبيعي بشكل اسرع (( اعادة التأهيل ))
وتستخدم اضافة للتمارين الحركية وسائل فيزيائية مختلفة ، كالكهرباء ، الحرارة ، والبرودة وقوى الشد ، والضغط والمساج ، وجهاز دوران ، والتنفس ، واذى الأعصاب الموجودة داخل العمود الفقري ، ومشاكل الولادة ، والأصابات العصبيه المركزيه.
مثال ( باركنسون ) الذي يسبب بطئ الحركة والرجفان وقساوة العضلات .
ويفيد العلاج الفيزيائي في هذه الحالات بتحسين القوة والمرونة العضلية واعادة التوازن عند المريض .
اما عن الاصابات العظمية والعضلية – يساعد التأهيل بعد عمليات تبديل المفاصل واستعادة نشاطه بأسرع وقت ممكن .
وحول الألام الرقبيه والظهريه قال الاخصائي الجبوري :
يفيد العلاج الفيزيائي في تحسين قوة عضلات الرقبه واظهر واكتساب مرونة الحركه لتخفيف العبئ عن العمود الفقري .
كما يقوم الأخصائي بأعطاء نصائح تفيد في الوقاية من اصابات العمود الفقري ، كالجلوس الجيد والطريقة المثلى لحمل الأوزان ، وممارسة العمل المكتبي لساعات طويله .
كذلك يساعد العلاج الفيزيائي تقوية مجموعة من العضلات على تثبيت رأس الكتف ضمن تجويفه .
ويساعد على الحفاظ على القوة العضلية للأطراف وتحسين المدى الحركي وتخفيف الضغط للأطراف وتحسين المدى الحركي وتخفيف الضغط على السطوح المفصلية المتنكسة ( المهترئة ) وكل هذا يخفف الألام عند المريض .
يفيد العلاج الفيزيائي في علاج تشوهات القوام ( ميلان العمود الفقري إلى الجانب ) والحدب ( وهو زيادة ميلانة إلى الأمام ) والبزخ وهو زيادة التقعر القطني ، وذلك بتمارين خاصة لتقوية العضلات الضعيفة وتمطيط العضلات المنكمشة وهناك تمارين تسمى
( Proprioceptive Training )
تخص مستقبلات الحس العميق ، وتفيد في تعريف الدماغ على حسن الوضعية الصحيه للجسم .