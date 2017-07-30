الطب الفيزيائي… علاج مهمل لكنه أساسي لآلام الرقبة والظهر

لاهاي‭ – ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬الجبوري‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬لاهاي‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬هولندا‭:‬

ان‭ ‬تصل‭ ‬متأخراً‭ ‬خير‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬لاتصل‭ ‬ابداً‭ ‬

في‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬اهمية‭ ‬تناول‭ ‬موضوع‭ ‬الطب‭ ‬الفيزيائي‭ ‬والتأهيل‭ ‬،‭ ‬وطالب‭ ‬بدراسته‭ ‬بشكل‭ ‬منهجي‭ ‬منظم‭ ‬،‭ ‬بدئاً‭ ‬بالمبادئ‭ ‬والأسس‭ ‬النظرية‭ ‬العلمية‭ ‬،‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬عليها‭ ‬هذا‭ ‬الطب‭ ‬،‭ ‬مروراً‭ ‬بتوصيف‭ ‬اهم‭ ‬وسائله‭ ‬وطرقه‭ ‬انتهاءً‭ ‬بعرض‭ ‬موجز‭ ‬لأهم‭ ‬الأمراض‭ ‬وحالات‭ ‬الأعاقه‭ ‬،‭ ‬التي‭ ‬يعد‭ ‬الطب‭ ‬الفيزيائي‭ ‬الركن‭ ‬الأساسي‭ ‬في‭ ‬معالجتها‭ ‬والتعاطي‭ ‬معها‭ ‬،‭ ‬وقال‭ ‬الجبوري‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬تسميات‭ ‬مختلفه‭ ‬لهذا‭ ‬الأختصاص‭ ‬بأختلاف‭ ‬الدول‭ ‬معالجة‭ ‬فيزيائية‭ ‬او‭ ‬علاج‭ ‬فيزيائي‭ ‬،‭ ‬طب‭ ‬فيزيائي‭ ‬،‭ ‬اما‭ ‬التسميه‭ ‬المعتمده‭ ‬عالمياً‭ ‬فهي‭ (( ‬الطب‭ ‬الفيزيائي‭ ‬واعادة‭ ‬التأهيل‭ )) ‬

‭ ‬ولفت‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬منتصف‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬فرض‭ ‬العلاج‭ ‬الفيزيائي‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬،‭ ‬فقد‭ ‬اخذ‭ ‬الأهتمام‭ ‬بالازدياد‭ ‬في‭ ‬العقود‭ ‬الأخيرة‭ ‬بهذا‭ ‬التوجه‭ ‬الطبيعي‭ ‬في‭ ‬التشخيص‭ ‬والمعالجه‭ ‬،‭ ‬ليترسخ‭ ‬فرعاً‭ ‬طبياً‭ ‬تخصصياً‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬جامعات‭ ‬العالم‭ .‬

وقال‭ ‬لنأخذ‭ ‬مثالاً‭ : ‬ألام‭ ‬الرقبه‭ ‬والكتف‭ :‬

يشكو‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬جداً‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬الام‭ ‬في‭ ‬الرقبه‭ ‬والكتف‭ .‬

لكن‭ ‬القسم‭ ‬الأعظم‭ ‬منهم‭ ‬لا‭ ‬يراجع‭ ‬الطبيب،‭ ‬حيث‭ ‬يهمل‭ ‬الألم‭ ‬أو‭ ‬انه‭ ‬يعالج‭ ‬نفسه‭ ‬بنفسه‭ ‬،‭ ‬اما‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬يطلبون‭ ‬العون‭ ‬الطبي‭ ‬فهم‭ ‬يتوزعون‭ ‬لسوء‭ ‬الحظ‭ ‬بين‭ ‬اطباء‭ ‬المفاصل‭ ‬والعظام‭ ‬والعصبية‭ ‬وقسم‭ ‬ضئيل‭ ‬يراجع‭ ‬طبيب‭ ‬التأهيل‭ ‬والمعالجة‭ ‬الفيزيائية‭ .‬

المعالجة‭ ‬الفيزيائية‭ ‬ركن‭ ‬اساسي‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬العلاج‭ ‬الفيزيائي‭ ‬ركناً‭ ‬اساسياً‭ ‬لايختلف‭ ‬في‭ ‬الأهميه‭ ‬عن‭ ‬اركان‭ ‬العلاج‭ ‬الأساسيه‭ ‬الأخرى‭ ‬مثل‭ ‬العلاج‭ ‬الدوائي‭ ‬والجراحي‭ ‬وقد‭ ‬تطور‭ ‬العلاج‭ ‬الفيزيائي‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭ ‬العالميه‭ ‬الثانيه‭ ‬بسبب‭ ‬الأصابات‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬هذهِ‭ ‬الحرب‭ ‬كالسور‭ ‬والجروح‭ ‬والشلل‭ ‬،‭ ‬ونشأت‭ ‬نظريات‭ ‬واساليب‭ ‬حديثه‭ ‬في‭ ‬العلاج‭ ‬الفيزيائي‭ ‬،‭ ‬حتى‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬لايتم‭ ‬شفاؤها‭ ‬الا‭ ‬بالعلاج‭ ‬الفيزيائي‭ ‬،‭ ‬كالضعف‭ ‬العضلي‭ ‬والأصابات‭ ‬العصبية‭ ‬المركزية‭ .‬

ويمكن‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬المعالجة‭ ‬مقترنة‭ ‬بعلاجات‭ ‬طبية‭ ‬او‭ ‬جراحية‭ ‬اخرى‭ ‬لتؤمن‭ ‬العوده‭ ‬إلى‭ ‬النشاط‭ ‬الطبيعي‭ ‬بشكل‭ ‬اسرع‭ (( ‬اعادة‭ ‬التأهيل‭ )) ‬

وتستخدم‭ ‬اضافة‭ ‬للتمارين‭ ‬الحركية‭ ‬وسائل‭ ‬فيزيائية‭ ‬مختلفة‭ ‬،‭ ‬كالكهرباء‭ ‬،‭ ‬الحرارة‭ ‬،‭ ‬والبرودة‭ ‬وقوى‭ ‬الشد‭ ‬،‭ ‬والضغط‭ ‬والمساج‭ ‬،‭ ‬وجهاز‭ ‬دوران‭ ‬،‭ ‬والتنفس‭ ‬،‭ ‬واذى‭ ‬الأعصاب‭ ‬الموجودة‭ ‬داخل‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬،‭ ‬ومشاكل‭ ‬الولادة‭ ‬،‭ ‬والأصابات‭ ‬العصبيه‭ ‬المركزيه‭. ‬

مثال‭ ( ‬باركنسون‭ ) ‬الذي‭ ‬يسبب‭ ‬بطئ‭ ‬الحركة‭ ‬والرجفان‭ ‬وقساوة‭ ‬العضلات‭ .‬

ويفيد‭ ‬العلاج‭ ‬الفيزيائي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭ ‬بتحسين‭ ‬القوة‭ ‬والمرونة‭ ‬العضلية‭ ‬واعادة‭ ‬التوازن‭ ‬عند‭ ‬المريض‭ .‬

اما‭ ‬عن‭ ‬الاصابات‭ ‬العظمية‭ ‬والعضلية‭ – ‬يساعد‭ ‬التأهيل‭ ‬بعد‭ ‬عمليات‭ ‬تبديل‭ ‬المفاصل‭ ‬واستعادة‭ ‬نشاطه‭ ‬بأسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭ .‬

وحول‭ ‬الألام‭ ‬الرقبيه‭ ‬والظهريه‭ ‬قال‭ ‬الاخصائي‭ ‬الجبوري‭ :‬

يفيد‭ ‬العلاج‭ ‬الفيزيائي‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬قوة‭ ‬عضلات‭ ‬الرقبه‭ ‬واظهر‭ ‬واكتساب‭ ‬مرونة‭ ‬الحركه‭ ‬لتخفيف‭ ‬العبئ‭ ‬عن‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ .‬

كما‭ ‬يقوم‭ ‬الأخصائي‭ ‬بأعطاء‭ ‬نصائح‭ ‬تفيد‭ ‬في‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬اصابات‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬،‭ ‬كالجلوس‭ ‬الجيد‭ ‬والطريقة‭ ‬المثلى‭ ‬لحمل‭ ‬الأوزان‭ ‬،‭ ‬وممارسة‭ ‬العمل‭ ‬المكتبي‭ ‬لساعات‭ ‬طويله‭ .‬

كذلك‭ ‬يساعد‭ ‬العلاج‭ ‬الفيزيائي‭ ‬تقوية‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬العضلات‭ ‬على‭ ‬تثبيت‭ ‬رأس‭ ‬الكتف‭ ‬ضمن‭ ‬تجويفه‭ .‬

ويساعد‭ ‬على‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬القوة‭ ‬العضلية‭ ‬للأطراف‭ ‬وتحسين‭ ‬المدى‭ ‬الحركي‭ ‬وتخفيف‭ ‬الضغط‭ ‬للأطراف‭ ‬وتحسين‭ ‬المدى‭ ‬الحركي‭ ‬وتخفيف‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬السطوح‭ ‬المفصلية‭ ‬المتنكسة‭ ( ‬المهترئة‭ ) ‬وكل‭ ‬هذا‭ ‬يخفف‭ ‬الألام‭ ‬عند‭ ‬المريض‭ .‬

يفيد‭ ‬العلاج‭ ‬الفيزيائي‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬تشوهات‭ ‬القوام‭ ( ‬ميلان‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬إلى‭ ‬الجانب‭ ) ‬والحدب‭ ( ‬وهو‭ ‬زيادة‭ ‬ميلانة‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭ ) ‬والبزخ‭ ‬وهو‭ ‬زيادة‭ ‬التقعر‭ ‬القطني‭ ‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بتمارين‭ ‬خاصة‭ ‬لتقوية‭ ‬العضلات‭ ‬الضعيفة‭ ‬وتمطيط‭ ‬العضلات‭ ‬المنكمشة‭ ‬وهناك‭ ‬تمارين‭ ‬تسمى‭ ‬

‭( ‬Proprioceptive‭ ‬Training‭ ) ‬

تخص‭ ‬مستقبلات‭ ‬الحس‭ ‬العميق‭ ‬،‭ ‬وتفيد‭ ‬في‭ ‬تعريف‭ ‬الدماغ‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬الوضعية‭ ‬الصحيه‭ ‬للجسم‭ .‬