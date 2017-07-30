الخارجية المصرية لـ (الزمان): لنا دور في مناطق سورية أخرى بعد الغوطة

تبادل جثامين بين حزب الله والنصرة عقب هدنة جرود عرسال
بيروت – الزمان – القاهرة -مصطفى عمارة
بدأ حزب الله اللبناني و»جبهة فتح الشام» (النصرة سابقا) الاحد تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار على الحدود السورية اللبنانية مع تبادل جثامين مقاتلين من الطرفين. وانهى الاتفاق الذي اعلنت عنه مديرية الامن العام في 27 تموز/يوليو العملية العسكرية التي بداها حزب الله اللبناني ضد «جبهة فتح الشام» في جرود بلدة عرسال الحدودية مع سوريا. وافاد «الاعلام الحربي» التابع لحزب الله الاحد عن «بدء تنفيذ المرحلة الأولى من صفقة التبادل بين حزب الله وجبهة النصرة برعاية الأمن العام اللبناني». واوضح المركز الاعلامي التابع للحزب «يتم تجميع جثث قتلى النصرة وعددها تسعة لتسليمها للأمن العام اللبناني، في المقابل سيتم تسليم رفات شهداء لحزب الله وعددهم 5 قضوا في معارك الجرود». ومن المتوقع نقل جثامين المقاتلين السوريين الى ادلب ا. ونظم الحزب جولات لوسائل اعلامية في المناطق التي سيطر عليها وضمنها قاعدة تحت الارض قال ان المقاتلين كانوا يستخدمونها. وتمكن حزب الله من حصر مقاتلي الجبهة في جيب صغير شرق عرسال عندما اعلن المدير العام للامن اللواء عباس ابراهيم التوصل الى اتفاق لوقف النار. واوضح ابراهيم ان الاتفاق يتضمن نقل مسلحين ونازحين سوريين الى محافظة ادلب على ان يتولى الصليب الاحمر اللبناني الامور اللوجستية، لافتا الى انه «خلال ايام سيكون الاتفاق قد أنجز». فيما قال قاسم الخطيب رئيس حزب الغد السوري فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان في القاهرة ان نجاح مصر فى عقد اتفاق هدنة الغوطة ناتج من تفاهمات مصريه سعودية بمباركة روسية .
واضاف ان الدور المصري فى سوريا مرحب به من كل الاطراف ،فيما اكد مصدر بالخارجية المصرية فى تصريحات للزمان ان الدور المصرى فى سوريا سوف يمتد فى المرحلة المقبلة الى اماكن اخرى ملتهبة خاصه واشار المصدر ان مصر سوف تقوم بملئ الفراغ الذى احدثه الدور القطرى بعد انشغال قطر فى ازمتها الاقليمية.