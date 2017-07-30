الخارجية المصرية لـ (الزمان): لنا دور في مناطق سورية أخرى بعد الغوطة

تبادل‭ ‬جثامين‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬والنصرة‭ ‬عقب‭ ‬هدنة‭ ‬جرود‭ ‬عرسال‭ ‬

بيروت‭ – ‬الزمان‭ – ‬القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‮ ‬

‮ ‬بدأ‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬و»جبهة‭ ‬فتح‭ ‬الشام‮»‬‭ (‬النصرة‭ ‬سابقا‭) ‬الاحد‭ ‬تنفيذ‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬السورية‭ ‬اللبنانية‭ ‬مع‭ ‬تبادل‭ ‬جثامين‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬الطرفين‭. ‬وانهى‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬اعلنت‭ ‬عنه‭ ‬مديرية‭ ‬الامن‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬بداها‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬ضد‭ ‬‮«‬جبهة‭ ‬فتح‭ ‬الشام‮»‬‭ ‬في‭ ‬جرود‭ ‬بلدة‭ ‬عرسال‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭. ‬وافاد‭ ‬‮«‬الاعلام‭ ‬الحربي‮»‬‭ ‬التابع‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬الاحد‭ ‬عن‭ ‬‮«‬بدء‭ ‬تنفيذ‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬صفقة‭ ‬التبادل‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وجبهة‭ ‬النصرة‭ ‬برعاية‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬اللبناني‮»‬‭. ‬واوضح‭ ‬المركز‭ ‬الاعلامي‭ ‬التابع‭ ‬للحزب‭ ‬‮«‬يتم‭ ‬تجميع‭ ‬جثث‭ ‬قتلى‭ ‬النصرة‭ ‬وعددها‭ ‬تسعة‭ ‬لتسليمها‭ ‬للأمن‭ ‬العام‭ ‬اللبناني،‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬سيتم‭ ‬تسليم‭ ‬رفات‭ ‬شهداء‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬وعددهم‭ ‬5‭ ‬قضوا‭ ‬في‭ ‬معارك‭ ‬الجرود‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬نقل‭ ‬جثامين‭ ‬المقاتلين‭ ‬السوريين‭ ‬الى‭ ‬ادلب‭ ‬ا‭. ‬ونظم‭ ‬الحزب‭ ‬جولات‭ ‬لوسائل‭ ‬اعلامية‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬سيطر‭ ‬عليها‭ ‬وضمنها‭ ‬قاعدة‭ ‬تحت‭ ‬الارض‭ ‬قال‭ ‬ان‭ ‬المقاتلين‭ ‬كانوا‭ ‬يستخدمونها‭. ‬وتمكن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬من‭ ‬حصر‭ ‬مقاتلي‭ ‬الجبهة‭ ‬في‭ ‬جيب‭ ‬صغير‭ ‬شرق‭ ‬عرسال‭ ‬عندما‭ ‬اعلن‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للامن‭ ‬اللواء‭ ‬عباس‭ ‬ابراهيم‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬النار‭. ‬واوضح‭ ‬ابراهيم‭ ‬ان‭ ‬الاتفاق‭ ‬يتضمن‭ ‬نقل‭ ‬مسلحين‭ ‬ونازحين‭ ‬سوريين‭ ‬الى‭ ‬محافظة‭ ‬ادلب‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يتولى‭ ‬الصليب‭ ‬الاحمر‭ ‬اللبناني‭ ‬الامور‭ ‬اللوجستية،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬ايام‭ ‬سيكون‭ ‬الاتفاق‭ ‬قد‭ ‬أنجز‮»‬‭. ‬‎فيما‭ ‬قال‭ ‬قاسم‭ ‬الخطيب‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الغد‭ ‬السوري‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬في‭ ‬القاهرة‮ ‬‭ ‬ان‭ ‬نجاح‭ ‬مصر‭ ‬فى‭ ‬عقد‭ ‬اتفاق‭ ‬هدنة‭ ‬الغوطة‭ ‬ناتج‭ ‬من‭ ‬تفاهمات‭ ‬مصريه‭ ‬سعودية‭ ‬بمباركة‭ ‬روسية‭ .‬

‭ ‬واضاف‭ ‬ان‮ ‬‭ ‬الدور‭ ‬المصري‭ ‬فى‭ ‬سوريا‭ ‬مرحب‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الاطراف‭ ‬،فيما‭ ‬اكد‭ ‬مصدر‭ ‬بالخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬الدور‭ ‬المصرى‭ ‬فى‭ ‬سوريا‭ ‬سوف‭ ‬يمتد‭ ‬فى‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬الى‭ ‬اماكن‭ ‬اخرى‭ ‬ملتهبة‭ ‬خاصه‮ ‬‭ ‬واشار‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬سوف‭ ‬تقوم‭ ‬بملئ‭ ‬الفراغ‭ ‬الذى‭ ‬احدثه‭ ‬الدور‭ ‬القطرى‭ ‬بعد‭ ‬انشغال‭ ‬قطر‭ ‬فى‭ ‬ازمتها‭ ‬الاقليمية‭.‬